Volkswagen вече не предлага коли с механична трансмисия в САЩ

Ерата на ръчното превключване на предавките при автомобилите с емблемата на Volkswagen официално приключи в Съединените щати. След дискретното обновяване на фабричните каталози за поръчки сред дистрибуторските мрежи, германският автомобилен производител потвърди, че конфигурацията с три педала е окончателно премахната от модела Jetta GLI, считано от моделната 2027 година. Решението официално премахва последната опция за ръчна скоростна кутия в портфолиото на Volkswagen за Северна Америка, затваряйки историческа глава, която се простира чак до ерата на въздушно охлажданите двигатели, и оставяйки местните шоуруми на марката изцяло доминирани от автоматични трансмисии.

Ръководството на Volkswagen по-рано премахна шестстепенната ръчна скоростна кутия от флагманските Golf GTI и Golf R по време на последните им обновления в средата на цикъла, запазвайки третия педал изключително за най-мощната версия на седана Jetta. Макар корпоративните говорители с готовност да признават разочарованието, изпитвано от малката, но изключително лоялна група от ентусиасти, които предпочитат механично ангажиране пред автоматичните скорости на превключване, финансовата реалност зад това решение е безспорна.

Намаляващите потребителски предпочитания, съчетани със свиващата се мрежа от доставчици на скоростни кутии, готови да инвестират в специализирани компоненти за вътрешно горене с малък обем, направиха бизнес модела за ръчни скоростни кутии за масовия пазар напълно неустойчив.