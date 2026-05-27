Volkswagen вече не предлага коли с механична трансмисия в САЩ

27 Май, 2026 10:33 709 10

Последният модел с три педала спря да се предлага 

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ерата на ръчното превключване на предавките при автомобилите с емблемата на Volkswagen официално приключи в Съединените щати. След дискретното обновяване на фабричните каталози за поръчки сред дистрибуторските мрежи, германският автомобилен производител потвърди, че конфигурацията с три педала е окончателно премахната от модела Jetta GLI, считано от моделната 2027 година. Решението официално премахва последната опция за ръчна скоростна кутия в портфолиото на Volkswagen за Северна Америка, затваряйки историческа глава, която се простира чак до ерата на въздушно охлажданите двигатели, и оставяйки местните шоуруми на марката изцяло доминирани от автоматични трансмисии.

Ръководството на Volkswagen по-рано премахна шестстепенната ръчна скоростна кутия от флагманските Golf GTI и Golf R по време на последните им обновления в средата на цикъла, запазвайки третия педал изключително за най-мощната версия на седана Jetta. Макар корпоративните говорители с готовност да признават разочарованието, изпитвано от малката, но изключително лоялна група от ентусиасти, които предпочитат механично ангажиране пред автоматичните скорости на превключване, финансовата реалност зад това решение е безспорна.

Намаляващите потребителски предпочитания, съчетани със свиващата се мрежа от доставчици на скоростни кутии, готови да инвестират в специализирани компоненти за вътрешно горене с малък обем, направиха бизнес модела за ръчни скоростни кутии за масовия пазар напълно неустойчив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Възможността да поръчаш ръчка остава

    1 0 Отговор
    Най-заклетите фенове ще трябва да чакаш.

    10:38 27.05.2026

  • 2 6135

    3 0 Отговор
    Гоуф без ръчка?
    В Перник не харесват това!

    Коментиран от #4

    10:40 27.05.2026

  • 3 авто маниак

    6 1 Отговор
    При тях масово имат една мозъчна гънка , колкото да пазят равновесие .Много им е сложно да боравят с ръчни скорости .

    10:41 27.05.2026

  • 4 Чети първо!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Става въпрос за американският пазар, не за пернишкият! Надали винкелО ще си купи Гоуф от САЩ!🤥

    10:45 27.05.2026

  • 5 около 200 измират годишно в колите си

    1 2 Отговор
    по пътищата . как превключва колата ли е най важно . мерките не са добри . вдигат цените на колите и нафтата . пътищата не отговарят на европейските стандарти . много камери и малко полицаи . ще видим днес някоя и друга катастрофа .

    10:47 27.05.2026

  • 6 Женска му работа

    5 0 Отговор
    Кат нема ръчка нема дух, нема емоция, нема нищо...!!! То ней ли да изхърхори, да чуеш как се наместват зъби, синхронизатори, да усетиш под себе си оная вибрация, като че си в автобус Чавдар...ней работа! Никога нема си купа кола без ръчка, нито токомобил...ама никога! Едно време карах ГАЗ-ка и ЗИЛ...и като слезнеш от тех и се качиш в нещо друго си все едно в некое кану.

    10:48 27.05.2026

  • 7 3634

    1 1 Отговор
    Ама те още ли прдлагат коли? Не ги ли купиха китайците вече?

    10:55 27.05.2026

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Краварите нямат координация ръце-крака

    11:42 27.05.2026

  • 9 ...

    0 0 Отговор
    Те не могат да ги карат и без това.

    12:08 27.05.2026

  • 10 Сър Мастър Бейтс

    0 0 Отговор
    Заглавието на статията е некоректно и подвеждащо. ФВ предлага коли с механична трансмисия към настоящия момент, няма да предлага такива от моделна година 2027-ма нататък. Не съм карал, но това което се говори е, че ръчните кутии на ФВ не са много приятни за каране.

    12:36 27.05.2026