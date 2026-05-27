България и Турция поставят акцент върху ключови инфраструктурни проекти и облекчаване на трафика по границата

27 Май, 2026 10:28 355 1

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В условията на променена глобална логистична обстановка България и Турция се утвърждават като държавите с най-значим капацитет за поемане на стокооборота и пътникопотока от Близкия изток към Европа. Това бе коментирано по време на среща на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък.

Двамата обсъдиха ситуацията, свързана с управление на трафика през предстоящия летен сезон, след като статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминали през границата за миналата година. Министър Пеев подчерта, че трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“.

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на железопътната свързаност, която да отговори на нарастващия пазарен интерес. Изтъкнато беше значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни (Ямбол – Лесово), който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и е част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа.

Турската страна приветства българските усилия за подобряване на инфраструктурата, като отбеляза, че изграждането на новите преходи ще привлече още по-голям обем товари и ще предостави възможност за увеличаване на интермодалните превози в региона.

  • 1 турист

    0 0 Отговор
    Идеално , тъкмо ще ходим да пазаруваме с влак . В момента България е изключително скъпа държава и добре ,че Турция е близо .

    10:40 27.05.2026

