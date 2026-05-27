Белгия изпраща миночистач към Средиземно море с възможна мисия в Ормузкия проток

Белгийските военноморски сили изпращат от днес миночистач в Средиземно море, като плавателният съд се предвижда да участва в операции по разчистване на Ормузкия проток. Корабът ще се присъедини към силите на НАТО в региона, съобщават местни медии, предава БТА.
Министерството на отбраната на Белгия уточнява, че миночистачът ще бъде използван при евентуално политическо решение за разчистване на протока, който според информацията е бил блокиран от Техеран малко след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран.
Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви наскоро, че страната му е готова да поеме своята роля за възстановяване на свободното корабоплаване в района.
През март президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство, че европейските съюзници не оказват достатъчна подкрепа за действията на Вашингтон за разчистване на протока. В последните седмици Германия и Италия също заявиха готовност да предоставят ресурси за обезвреждане на морски мини в Ормузкия проток.
