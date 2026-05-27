Белгия изпраща миночистач към Средиземно море с възможна мисия в Ормузкия проток

27 Май, 2026 10:11 465 6

Корабът може да се включи в операция на НАТО за разчистване на ключовия морски маршрут, ако бъде взето политическо решение

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийските военноморски сили изпращат от днес миночистач в Средиземно море, като плавателният съд се предвижда да участва в операции по разчистване на Ормузкия проток. Корабът ще се присъедини към силите на НАТО в региона, съобщават местни медии, предава БТА.

Министерството на отбраната на Белгия уточнява, че миночистачът ще бъде използван при евентуално политическо решение за разчистване на протока, който според информацията е бил блокиран от Техеран малко след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви наскоро, че страната му е готова да поеме своята роля за възстановяване на свободното корабоплаване в района.

През март президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство, че европейските съюзници не оказват достатъчна подкрепа за действията на Вашингтон за разчистване на протока. В последните седмици Германия и Италия също заявиха готовност да предоставят ресурси за обезвреждане на морски мини в Ормузкия проток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аятолах Хуймени

    4 1 Отговор
    Нов дом за рибите

    10:17 27.05.2026

  • 3 Путин

    3 3 Отговор
    Не можем да помогнем на съюзника си, защото сме бавн0 ра3 виващи.

    10:17 27.05.2026

  • 4 въпрос за 1 лев

    1 3 Отговор
    Многоходовият няма ли да се изходи поне с осъждаща декларация?

    10:18 27.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МАЙ

    3 1 Отговор
    НАТО не беше ли организация за отбрана и защита ... а се превърна в опустошителна...

    10:33 27.05.2026

