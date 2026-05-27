Повечето планети в нашата галактика може да нямат ядро

Край на класическата илюзия, че далечните светове в Космоса задължително приличат на нашата родна Земя. Най-новите астрофизични изследвания, публикувани на авторитетната платформа за препринти arXiv и страниците на The Astrophysical Journal, буквално взривиха досегашните научни догми. Оказва се, че лъвският пай от планетите в Млечния път изобщо нямат обособено твърдо ядро в традиционния смисъл на думата. Тази хипотеза хвърля напълно нова светлина върху мистериозното вътрешно устройство на т.нар. под-Нептуни – небесни тела, които по размери застават гордо между Земята и ледения гигант Нептун.

Досега всеки учебник ни учеше, че скалистите планети са като матрьошки – плътно метално сърце от желязо в центъра, обвито от дебела камениста мантия, кора и тънък газов воал. Учените от престижни изследователски центрове обаче решиха да изчислят как се държат водородът, желязото и скалообразуващите минерали под влиянието на умопомрачителните температури и налягания в недрата на под-Нептуните. Резултатите са стряскащи: прехвърли ли се термометричната граница от 3700°C, водородът и разтопената скала спират да се държат като олио и вода. Вместо да се разделят на слоеве, те се втечняват и се смесват в хомогенна, клокочеща и нажежена до червено супа, която изпълва планетата почти до самия ѝ център.

Всичко опира до едно просто, но критично съотношение. Проучваната космическа архитектура показва, че ако водородът заема под един процент от общата маса на планетарното тяло, той кротко се утаява в познатото твърдо ядро. Надскочи ли се тази бариера обаче, вътрешната структура претърпява пълна метаморфоза – няма скрито метално сърце, няма дефинирана мантия, а само единен разтопен бульон.

Ето тук идва истинското разковче, защото този нов модел с лекота разплита куп аномалии, над които астрономите си блъскаха главите с години. Една от най-големите загадки бе т.нар. „радиална празнина“ – статистически феномен, уловен от зорките очи на космическите телескопи Kepler и James Webb на НАСА. Наблюденията показват изобилие от огромни скалисти супер-Земли и по-малки под-Нептуни с газови обвивки, но планети със средни, междинни размери практически отсъстват. Същото важи и за странната зависимост между габаритите на даден свят и времето, за което той прави пълна обиколка около своята звезда.

Оказва се, че тези две парчета от пъзела си идват на мястото, ако приемем, че младите под-Нептуни затварят огромни количества водород в смесените си недра и след това бавно, в продължение на стотици милиони години, го „издишват“ обратно в атмосферата, докато изстиват. Газът буквално се изпарява от каменистата маса, караща младите планети около новородени звезди да се свиват много по-мудно от прогнозираното и да изглеждат необичайно големи за възрастта си.

Разбира се, всяка смела теория има своите ахилесови пети и ограничения. Настоящите заключения се опират сериозно на сложни теоретични калкулации, тъй като съвременната земна наука все още не е способна да пресъздаде подобни адски налягания и температури в лабораторни условия. Освен това остава неясно точно колко вътрешна топлина задържат тези далечни светове – дори минимално разминаване в прогнозите може да обърне математическите модели с главата надолу. Трудно е и да се каже какво е устройството на всяка отделна планета поотделно, тъй като изследването предлага по-скоро глобален статистически поглед върху Космоса.

И все пак, голямата картина е пренаписана из основи. Земният модел с ясно дефинирани геоложки пластове и метално сърце вече не е вселенски закон, а по-скоро очарователно изключение. Ако новата хипотеза издържи бъдещите транзитни тестове и засичания на James Webb, ще трябва да свикнем с мисълта, че Вселената е пълна с безядрени, течни светове, които нямат абсолютно нищо общо с нашия дом.