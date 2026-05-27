Благомир Коцев за „незаконния град“ край Варна: Не са издавани разрешителни

27 Май, 2026 16:45 1 313 35

  благомир коцев
  варна
  баба алино

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри мащабно незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които - многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти, съобщи Нова тв.

По случая има задържани и районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.

В ефира на „Здравей, България“ кметът на Варна Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита. Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството продължавало въпреки тях.

Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не може да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват“, заяви Коцев и беше категоричен, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „протекция на по-високо ниво“, като визира възможни зависимости извън местната власт.

Кметът коментира и ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана и са ѝ предадени информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Той добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.

Коцев каза още, че на място са били проверени основно работници, но все още няма информация за това къде се намират инвеститорите, свързани с проекта.

Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство.

Инвеститорите излязоха с позиция, с която опровергават становището на кмета Коцев:

Ръководството на КУБ Корпорация изразява своето силно възмущение от днешните изявления и неверни внушения на местната администрация в лицето на кмета на Община Варна - г-н Благомир Коцев по отношение на инвестициите и собствеността на компанията в местността “Баба Алино” и процедиращия се повече от една година ПУП-ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ за тази местност.

Имаме сериозни забележки към подчертаното мнение и пълното му несъответствие и разминаване във фактите относно реализираните до момента планове и проекти на компанията в района на гр. Варна.

КУБ Корпорация си запазва правото на становище по изказаното от Кмета, за което ще организираме прес-конференция, на която ще поканим журналистите и лично Кмета г-н Коцев за изразяване на нашите ясни позиции и реплики срещу неговите твърдения, подкрепени с доказателства срещу изказаните публично негови неверни твърдения.

Надяваме се г-н Коцев да разбира значението на внушението, което подобни изказвания носи, за сигурността и правата на обществото на гр. Варна и жителите на тази местност.

Ще уведомим аудиторията за часа и мястото на прес-конференцията в най-скоро време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благо, малка булке,

    42 6 Отговор
    ти кога стана кмет? има нема 3 години. За това време как не видя 104 къщи бе?

    Коментиран от #4

    16:48 27.05.2026

  • 2 Хахахахаха

    42 1 Отговор
    Построиха цял град те сега го забелязаха
    Пародия

    Коментиран от #11

    16:50 27.05.2026

  • 3 Тцтцтц

    18 0 Отговор
    Са солени глоби за унищожаване на природата у незаконни строежи.

    Коментиран от #8

    16:51 27.05.2026

  • 4 Да те светна по въпроса:

    18 12 Отговор

    До коментар #1 от "Благо, малка булке,":

    Пеевски и Борисов ги криеха с туловищата си и с подчинените им силови служби.

    Коментиран от #6, #30

    16:51 27.05.2026

  • 5 Горски

    19 3 Отговор
    Чорбаджийчетата на сградичките вече са отишли да реват и скимтят където трябва, разбирай правилните посолства, и скоро ше ги опростят, ше се окаже че всичко е по сигнал на Путин. Силата, знаи и КГБ - то е намесено срещу евро атлантиците няма начин Галя от посолствотои тя да не звънне. Между другото организации от тип "мафия" , има навсякъде по света. В Западна Европа си имат от всички видове мафии. На изток е същото. Единствено при военна диктатура мафията е самата държава.

    16:54 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 педя човек

    19 3 Отговор
    а ти къде спа толкова време,бе нескопосаник?

    16:56 27.05.2026

  • 8 Хмм

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тцтцтц":

    имало е сигнали и двамата "инвеститори" този и някакъв грузинец получават от ДАНС мярка - екстрадиция от страната, след две седмици мярката е отменена, но самоза украинеца, грузинецът е екстрадиран със забрана да посещава страната, президентът изисква какви са причините за отмяна на мярката, но Денев не му отговаря, а този украинец подлежи на мобилизация, излиза че властите са го укривали, в писмото има заплахи за "сигурността на обществото във Варна" , което е притеснително

    16:56 27.05.2026

  • 9 Любознателен

    21 1 Отговор
    Миличкият, чак сега забеляза. Възраждане бият камбаната още от 2024, строителна техника, камиони с работници, 104 къщи почти построени, наш Благо дълбоко спи.

    16:57 27.05.2026

  • 10 Лопата Орешник

    19 2 Отговор
    Нали това е проблема бе, пони!!!!??? Не са издавани разрешителни, а има 104 сгради!!! Никой не те обвинява че си издал разрешението, обвиняват те, именно че НЯМА разрешение, а има 104 сгради! Тоя е в пълен амок, дори не разбира обвиненията! Сигурно ще пледира невменяемост!!! Това ни чакаше с ПП понита и ДБта! Добре, че скоро се връща в кафеза и повече никога няма да го гледаме!!!

    Коментиран от #13

    17:00 27.05.2026

  • 11 Поръсен с Джоджен

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахахаха":

    А сега създателите трябва да го бутнат и да възвърнат гората.
    Това ще е продължаващо шоу и доста добър ПР за кмета. Не подкрепям ППДБ по никакъв начин, но това е голям + за тях от мое име.

    17:02 27.05.2026

  • 12 Деций

    13 1 Отговор
    То момчето нищо не знае,добро момче е ,даже не знае , че кмет на Варна!Ама не казва кой и защо е издал документа за търпимост?Може би защото са украинци?

    17:04 27.05.2026

  • 13 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    ПП го гласят за кандидат президент, как хубаво асфалтира пътя и заличи доказателствата за катастрофата на бившия си шеф Петков, ако наистина този е тайният свидетел по делото Коцев, има си и лична причина

    17:06 27.05.2026

  • 14 мдаа

    13 0 Отговор
    Собственикът на незаконните строежи е бил таен свидетел срещу Благомир Коцев, когато кметът беше арестуван.

    17:07 27.05.2026

  • 15 ШЕФА

    11 0 Отговор
    КоцеФ,това го чухме вече,кажи колко пари налапа за да си затваряш алчните очички?

    17:14 27.05.2026

  • 16 Бялджип

    6 1 Отговор
    Тези щом са така категорични, че нищо не е незаконно, дори ще правят пресконференция, значи имат някакви аргументи, които опровергават онова, което ни се внушава? Интересно?! Добре е да ги видим и чуем, за да сме по-наясно, кой е изтъргувал природата ни?

    17:15 27.05.2026

  • 17 С.П.

    6 1 Отговор
    Този "инвеститор" и мрежата му от фирми е регистриран 3 месеца след началото на конфликта в Украйна. Може да се направи обосновано предположение, че чрез тази схема се "инвестират" незаконно отклонени помощи за Украйна от лица на високи позиции в украинското правителство, които са присвоили тези средства.

    17:17 27.05.2026

  • 18 Алоууу кмете.

    6 0 Отговор
    Там са строи от година и половина, а ти нищо да не знаеш

    17:17 27.05.2026

  • 19 Бай Араб

    5 2 Отговор
    Докога Благо ще е на свобода ?

    17:18 27.05.2026

  • 20 Полицаят

    5 0 Отговор
    Облажил се е Благоо.Облекчил се е.Откраднал е.

    17:18 27.05.2026

  • 21 Дориана

    4 0 Отговор
    Това е поредното доказателство за мащаба на корупционните мафиотски сделки в България при управлението на Борисов. Абсолютно вредно за България беше управлението на Борисов с Пеевски.То не бяха кражби, корупционни сделки, вредни отровни храни и всичко за което можем да се сетим. Сега този украинец трябва да бъде изгонен от България.

    17:21 27.05.2026

  • 22 Пич

    7 0 Отговор
    Какво значи - Не са издавани разрешителни бе, кретен!!!??? Как така нашественици от чужда държава завземат българска територия колкото цял град, и не сте пратили армията и полицията да ги избият!!! Така ли се анексира българска земя, докато ПП педофилства по хижите!!!

    17:22 27.05.2026

  • 23 Чапай

    4 0 Отговор
    Щом спи ,тоест се прави че спи решението е едно.С лични средства да събори и извози всичко и да залеси.

    17:26 27.05.2026

  • 24 Тома

    6 0 Отговор
    По закон аз ако построя клозет или барака в двора си ще дойдат веднага на другия ден да ги съборят.А тука правят предписание вземат куфарчето с пари и строежа си върви.Ега си общината и кмета

    17:28 27.05.2026

  • 25 Милата

    3 0 Отговор
    Тя, забравила, че този исраинец свидетелства за едни подаръчета.

    Коментиран от #31

    17:28 27.05.2026

  • 26 счети

    3 0 Отговор
    Всичко е чисто като сълза у градо.

    17:29 27.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма страшно

    2 1 Отговор
    Радев корупция под дъгата не търси. И той е прогресивен, все пак.

    17:32 27.05.2026

  • 30 Още по лошо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":

    Излиза, че Коцев е работел сине затварял очите. В интерес на кого?
    Възраждане още преди 2 години пускаха сигнали.

    17:33 27.05.2026

  • 31 дуда

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Милата":

    Айдееее - ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - ФРОНТ

    Коментиран от #32

    17:33 27.05.2026

  • 32 Айдее

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "дуда":

    На цветен парад и след това в затвора.

    17:34 27.05.2026

  • 33 Проблемът е комплексен

    0 0 Отговор
    Теза 1: Благо е знаел разбира се. Въпросът е с какво е бил заплашван, че да не действа при такъв мега проект!! Сега, когато власта се смени, явно има протекция, за да се опълчи на мутрите.
    Теза 2: Благо се облажил или е заплашван, но сега се вдига шум и се преобразява.
    Коя от тезите е вярна никога няма да се разбере, защото в България и последния въшката с малко повечко пари може да си купи прокурор, следовател, полицай и съдя!

    17:43 27.05.2026

  • 34 Зъл пес

    1 0 Отговор
    Боклук Коцев пак разиграва всички.

    17:46 27.05.2026

  • 35 Вкараите го обратно в

    1 0 Отговор
    Кауша преди да са го думнали мекерето.

    17:46 27.05.2026

