Ускориха най-бързия дрон в света до рекордните 733 км/ч (ВИДЕО)

Светът на безпилотните летателни апарати е арена на свирепа, безмилостна надпревара за надмощие, където скоростта е абсолютно всичко. Двама безстрашни технологични ентусиасти буквално взривиха представите за възможното, изстрелвайки своя дълбоко модифициран квадрокоптер до умопомрачителните 733 км/ч. Това постижение не просто оставя конкуренцията да диша праха им, но вече официално чука на вратата за Книгата на рекордите Гинес, доближавайки малката машинка до темпото на пътнически самолет.

Зад този технологичен триумф стои епична история за съперничество и спортна злоба, разказана от авторитетното издание Tom's Hardware. В края на миналата година тандемът Ейдън и Бен вдигна летвата високо, заковавайки 626 км/ч, но щастието им бе краткотрайно – семейната комбинация от баща и син Бел им отмъкна короната, подобрявайки постижението с 30 км/ч. Нараненото его обаче роди гениална инженерна мисъл. Реваншът на Ейдън и Бен започна с радикална промяна по техния въздушен звяр, наречен Blackbird. Те изваяха изцяло нови лопатки от въглеродни влакна, отличаващи се с агресивни назъбени ръбове и изключително стръмен, пазен в дълбока тайна ъгъл на наклон.

Въпреки че тези карбонови иновации отвързаха неподозирана мощ, те донесоха и сериозен главоболие – отчайващо ниска подемна сила при отлепяне от земята. Това доведе до чудовищен глад за енергия по време на излитане и кацане, което по-късно изигра лоша шега на експеримента. Назъбеният профил на витлата обаче свърши своята магия, създавайки мощни вихри за допълнителна тяга, които стабилизираха въздушния слой и свалиха съпротивлението до минимум. Конструкторите очевидно са уцелили златната среда в баланса на силите, тъй като прекалено големият наклон на лопатките лесно може да превърне витлото в обикновен кухненски блендер, губейки всякаква скорост.

Първият реален боен полет на наточения Blackbird доказа скрития потенциал, заковавайки 633 км/ч. Уви, точно тогава съдбата реши да се подиграе с екипа – дронът изгуби радиовръзка с пулта за управление и отлетя в неизвестна посока, изчезвайки безследно. Без да губят кураж, на следващия ден момчетата изкараха резервната машина и последния останал комплект витла. Капризите на времето и фактът, че батерията имаше ресурс за едва два опита, ги поставиха на ръба на бръснача.

При първия тест, подпомогнат от сериозен попътен вятър, уредите отчетоха космическите 733 км/ч. И макар този резултат да не е съвсем чист заради въздушната подкрепа, след приспадане на вятъра реалната скорост остана внушителните 674 км/ч. Втория път, летейки срещу вятъра, машината удържа завидните 640 км/ч. Така финалната средна скорост от двата пробега закова 685 км/ч – постижение, което с лекота размазва досегашния световен рекорд.

Драмата обаче не мина без жертви. Точно преди кацането батерията издъхна напълно и дронът се приземи аварийно, понасяйки сериозни, но напълно поправими щети. Веднага след приключване на ремонтните дейности, ентусиастите се заричат да извикат официалните комисари, за да запечатат рекорда черно на бяло. Като се има предвид, че съвременните пътнически лайнери поддържат крейсерска скорост от около 885 км/ч, еволюцията на тези малки джаджи започва да става направо плашеща. Вижте повече във видеото.