Трагедия: Мечка нападна и разкъса ръката на шеф в БФС

Български турист беше нападнат от мечка край язовир „Видрару“ в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътувал, хвърляли храна на дивото животно. Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции, съобщава NOVA.
На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.
Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.
При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения.
4 Уеуе, мауе!
Да не би пък да е искала да му каже: "Даде ми храната, а сега изчезвай оттук, защото имам малко меченце и не искам непознати вблизост до него!"
10:17 28.05.2026
5 Обективен
Коментиран от #17
10:20 28.05.2026
6 Амии, само мога да кажа, кефф бате,
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВМЕСТО ДА И ГО ДАДАТ
И ТЯ ПОСЕГНА ДА СИ ГО ВЗЕМЕ - НЕ Е ВИНОВНА
.......ИМА ВИДЕО
.......
А ЗА КАДРИТЕ ОТ БФС ? - ТЕ СА СИ РОДЕНИ С ТОПКИ НА ГЛАВИТЕ:)
10:21 28.05.2026
11 Напомням за пореден и последен път❗️😝🤣
∙ да се движат по възможност на групи;
∙ да издават шум по време на придвижване;
∙ да не оставят хранителни отпадъци;
∙ да избягват отклоняване от маркираните маршрути;
∙ при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.
Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.
При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.
До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.
При среща с мечка човек няма какво да се обяснява на мечката, безполезно е, само в случай че има хора на близко разстояние, трябва да се говори с равен тон,
Спрей срещу Мечки би бил евентуално средство когато конфронтация е неизбежна, зареден тел. също е задължителен в планината.
И последно 😝, но не на последно място, ако сте в район с мечки и с куче, дръжте кучето на Повод иначе, домашният любимец може да Ви докара Мецана на една ръка разстояние❗️😝🤣😂😁🤣😂
10:27 28.05.2026
За Опашката !
Коментиран от #40
10:28 28.05.2026
15 Има едно правило, което гласи:
Глупавите хора се учат от, Опит, Грешка последователности, в Рискови ситуации и активности това коства човешки живот или човешки животи.
Коментиран от #21, #39
10:36 28.05.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
се вижда, че има знаци, забраняващи храненето на ТОЧНО МЕЧКИТЕ.
Но тези от БФС, начело с неграмотния Гонзо, не обичат законите и правилата...
10:36 28.05.2026
17 Сила
До коментар #5 от "Обективен":Само гледай и слушай записа от телефона на тоя примат !!! Със спътника му в колата , на какъв неразбираем диалект говорят , хилят се и дразнят мечка С МАЛКО МЕЧЕ !!!???!!!
От колата зад тях им свиркат и викат да си затворят прозореца , но двата примата продължават да дразнят животните и да им хвърлят хляб !?!
На финала щяха да сгазят малкото мече ....
Няма такива диви и неграмотно примати !!!!
Коментиран от #28
10:40 28.05.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #15 от "Има едно правило, което гласи:":Има много варианти, но една от древните мисли с неизвестен автор гласи:
Глупаците се учат от своите грешки, а мъдрите - от грешките на другите...
10:47 28.05.2026
27 Изгледах Видеото, затова не се
Това е, рискът при среща с мечка е за Вас, който или които сте в непосредствена близост с Мечката, Мечка с малки, Рискът е за Вас❗️
11:12 28.05.2026
28 ГЛЕДАХ ВИДЕОТО
До коментар #17 от "Сила":Точно тъпаците зад тях, които свиркаха на мечката, са виновни! ОЛИГ0ФРЕНИ!
Коментиран от #31
11:18 28.05.2026
Този коментар е премахнат от модератор.
31 Всички са виновни, невинни в случаят
До коментар #28 от "ГЛЕДАХ ВИДЕОТО":са Мечката и Мечето.
Българите които хранят дивите мечки и така създават прецедент.
Колата която е зад тях, която бърза и знае много добре че мечки не се хранят.
Коментиран от #35, #36, #37, #38, #41, #42
11:38 28.05.2026
Коментиран от #43
11:39 28.05.2026
34 Народът добре го е казал ама кой да
Ела Мечко, Изяш Ме?
Примати се забавляват Ве, 😝🤣майньо ле.🇧🇬🇷🇴
11:47 28.05.2026
До коментар #15 от "Има едно правило, което гласи:":От книги не, но чуждия опит е поучителен.
И в случая се поучихме вече как да не ни ядат мечки.
12:10 28.05.2026
До коментар #12 от "Не Дърпай !":Никоя мечка не може да изяде някого два пъти.
12:20 28.05.2026
До коментар #31 от "Всички са виновни, невинни в случаят":Това, че мечките не трябва да се хранят, не ги оправдава за инцидента, който създадоха! Пр0сти сеирджии!
12:26 28.05.2026
43 Да те науча как се търси
До коментар #32 от "И аз, и аз ...":Влез в Тубата и пиши името на пострадалия и думата "мечка"!
12:38 28.05.2026
