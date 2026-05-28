Черно море се раздели с двамата си най-опитни играчи

Най-опитните футболисти на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, съобщават на сайта си "моряците". След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на "моряците", слагайки край на един забележителен период в историята на клуба.

36-годишният Васил Панайотов, който носеше капитанската лента през последната година, се присъедини към Черно море през 2018 година. За 8 сезона на стадион "Тича" той се превърна в символ на постоянство и лидерство. С впечатляващите 246 мача в елита и 21 отбелязани гола, Панайотов заема осмо място във вечната ранглиста на клуба по участия в Първа лига. Освен това, той има 20 двубоя и 2 гола в турнира за Купата на България, както и четири участия в европейските клубни турнири – постижения, които ще останат в сърцата на феновете.

Цветомир Панов, също част от отбора от сезон 2018/2019 г., се утвърди като един от най-стабилните защитници на Черно море. През годините той изигра 183 мача в първенството, в които реализира 3 попадения. Панов допринесе и с 12 срещи за Купата на България, 4 мача в Лигата на конференциите и участие в решаващи баражи. Неговата отдаденост и професионализъм оставиха траен отпечатък върху отбора.

Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черно море през сезон 2023/2024, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на "моряците" е неоспорим и ще бъде помнен дълго от "моряшката" публика.

ПФК Черно море изказва искрена благодарност към Васил Панайотов и Цветомир Панов за всеотдайността, професионализма и незабравимите мигове, които подариха на клуба. Пожелаваме им здраве, късмет и нови успехи по пътя напред – където и да ги отведе футболът.