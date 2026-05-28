Веласкес си хареса испански нападател

От Левски са хвърлили око и на още един играч, който доскоро се е подвизавал в португалския Шавеш. И той е нападател – Хорхе Делгадо. Не е ясно обаче дали ще се стигне до неговото привличане, защото е собственост на испански тим. При това става въпрос за отбор, който има огромна роля за кариерата на Хулио Веласкес – Валядолид. Делгадо е на 23 години и е висок 185 см. Той има договор с испанците до лятото на 2027 година. Оценен е на 300 000 евро, пише „Мач Телеграф“.

Иначе в Левски вече чакат да подпис Рейналдо, за когото ще борят 1,5 млн. евро, според медиите в Португалия. Очаква се той да бъде представен идната седмица, когато ще дойде, за да мине медицински тестове и да подпише за 2,5 години. Бразилецът е собственост на Санта Клара, но пък е хванал окото на „сините“ скаути с изявите си за Шавеш.

Медиите в Португалия пък разкриха, че Левски има още една от този португалски тим. Това е левият бранител Давид Кусо, чийто корени са от Ангола. След броени дни той ще стане свободен агент. Твърди се обаче, че по стъпките му върви и Самсунспор.