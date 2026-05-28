Русия и Казахстан осъществиха първия си трансграничен безпилотен товарен транспорт
28 Май, 2026 10:25 520 3

Експериментът беше обявен за успешен

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на транспорта осъществи първия трансграничен безпилотен товарен транспорт от Русия до Казахстан. Това обяви руският заместник-министър на транспорта Дмитрий Зверев, говорейки на 5-ия Евразийски икономически форум.

„Днес може би вече можем да обявим с нашите казахстански колеги, че проведохме мегаексперимент, който наистина се оказа успешен. Проведохме първия трансграничен безпилотен товарен транспорт. Не просто празни превозни средства, а безпилотна доставка на товари“, каза Зверев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    3 0 Отговор
    И у нас едни петроханци искаха да вкарат иновации в трансграничния безпилотен транспорт, но ДАНС ги излекува!

    10:29 28.05.2026

  • 2 Дрон с кюлчета и пачки

    2 0 Отговор
    Казахстан е държава с космически технологии, а бг отдавна не е.

    10:43 28.05.2026

  • 3 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    А ние пък сме в шенген и мигрантите влизат по джапанки 😂

    11:22 28.05.2026