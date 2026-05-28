Русия и Казахстан осъществиха първия си трансграничен безпилотен товарен транспорт

Руското министерство на транспорта осъществи първия трансграничен безпилотен товарен транспорт от Русия до Казахстан. Това обяви руският заместник-министър на транспорта Дмитрий Зверев, говорейки на 5-ия Евразийски икономически форум.

„Днес може би вече можем да обявим с нашите казахстански колеги, че проведохме мегаексперимент, който наистина се оказа успешен. Проведохме първия трансграничен безпилотен товарен транспорт. Не просто празни превозни средства, а безпилотна доставка на товари“, каза Зверев.