Русия и Казахстан осъществиха първия си трансграничен безпилотен товарен транспорт

Руското министерство на транспорта осъществи първия трансграничен безпилотен товарен транспорт от Русия до Казахстан. Това обяви руският заместник-министър на транспорта Дмитрий Зверев, говорейки на 5-ия Евразийски икономически форум.
„Днес може би вече можем да обявим с нашите казахстански колеги, че проведохме мегаексперимент, който наистина се оказа успешен. Проведохме първия трансграничен безпилотен товарен транспорт. Не просто празни превозни средства, а безпилотна доставка на товари“, каза Зверев.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
10:29 28.05.2026
2 Дрон с кюлчета и пачки
10:43 28.05.2026
3 стоян георгиев
11:22 28.05.2026