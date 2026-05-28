Ефе Али: По-сладко е да биеш Ботев Пд, отколкото да отидеш на бараж

Един от основните футболисти на Локомотив Пловдив – Ефе Али, говори за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. Той разкри, че е много щастлив от дебютната си повиквателна за националния тим.
“По-сладко е да биеш Ботев, отколкото да отидеш на бараж. Това е мачът на Пловдив, битката за Пловдив. Тази година постигнахме неща, които много хора не очакваха. Надявам се на баража да победим и да играем в Европа”, обяви халфът.
„Цяла година показваме огромен характер. Нашата сила тази година е, че бяхме мъже. Гледахме мач за мач, а не много срещи напред. Това ни задържа и сега показахме кой е царя на Пловдив“, добави Али.
„Доста важен е за нас треньорът. Постоянно ни подкрепя, дава ни насоки. Подготвя ни психически. Баражът за Европа е награда за целия сезон. След загубения финал мисля, че заслужаваме да играем бараж, а и да го спечелим“, каза той.
„Повиквателната за националния тим е награда за мен. Цял живот съм се борил за това нещо. За мен това е най-високото ниво във футбола“, завърши Али.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гешевче
Коментиран от #2
13:58 28.05.2026
2 Само питам
До коментар #1 от "Гешевче":Що? Ти като папагал ли искаш да мисли? За папагалите наградата е да остане Локо без награда....
Този сезон Локо ги опъ. на цели 5 пъти
14:25 28.05.2026
3 Само уточнявам
14:36 28.05.2026
4 този юнак
14:37 28.05.2026