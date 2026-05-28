Ефе Али: По-сладко е да биеш Ботев Пд, отколкото да отидеш на бараж

28 Май, 2026 13:29 485 4

Локомотив показа кой е царят на Пловдив

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от основните футболисти на Локомотив Пловдив – Ефе Али, говори за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. Той разкри, че е много щастлив от дебютната си повиквателна за националния тим.

“По-сладко е да биеш Ботев, отколкото да отидеш на бараж. Това е мачът на Пловдив, битката за Пловдив. Тази година постигнахме неща, които много хора не очакваха. Надявам се на баража да победим и да играем в Европа”, обяви халфът.

„Цяла година показваме огромен характер. Нашата сила тази година е, че бяхме мъже. Гледахме мач за мач, а не много срещи напред. Това ни задържа и сега показахме кой е царя на Пловдив“, добави Али.

„Доста важен е за нас треньорът. Постоянно ни подкрепя, дава ни насоки. Подготвя ни психически. Баражът за Европа е награда за целия сезон. След загубения финал мисля, че заслужаваме да играем бараж, а и да го спечелим“, каза той.

„Повиквателната за националния тим е награда за мен. Цял живот съм се борил за това нещо. За мен това е най-високото ниво във футбола“, завърши Али.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гешевче

    2 1 Отговор
    Този мисли като Кюстендилеца и обкръжението му, и като всички гов еда!

    Коментиран от #2

    13:58 28.05.2026

  • 2 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гешевче":

    Що? Ти като папагал ли искаш да мисли? За папагалите наградата е да остане Локо без награда....
    Този сезон Локо ги опъ. на цели 5 пъти

    14:25 28.05.2026

  • 3 Само уточнявам

    0 0 Отговор
    Теб може и да са те опъ.нали пет пъти, но "Ботев" не са.

    14:36 28.05.2026

  • 4 този юнак

    1 0 Отговор
    коментира и се изразява много "умно".

    14:37 28.05.2026

