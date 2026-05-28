Украинският парламент ратифицира споразумението с ЕС за заем в размер на 90 милиарда евро

Върховната рада (еднокамарният парламент на Украйна) ратифицира днес споразумението с Европейския съюз (ЕС) за заем в размер на 90 милиарда евро макрофинансова помощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Съответният закон получи подкрепата на 298 депутати.

"Това споразумение очертава рамка за получаване на 90 милиарда евро. Разпределението на средствата ще включва 60 милиарда евро за укрепване на отбранително-промишления капацитет на Украйна и 30 милиарда евро подкрепа за бюджета", заяви министърът на финансите Сергий Марченко.

Той подчерта, че тази година страната ще получи 28,3 милиарда евро за закупуване на оръжия и 16,7 милиарда евро за макрофинансова подкрепа.

"Украйна ще изплати този заем само ако Русия плати репарации. Погасяването ще се извърши от тези репарации", поясни Марченко.