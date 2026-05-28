Украинският парламент ратифицира споразумението с ЕС за заем в размер на 90 милиарда евро

Върховната рада (еднокамарният парламент на Украйна) ратифицира днес споразумението с Европейския съюз (ЕС) за заем в размер на 90 милиарда евро макрофинансова помощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Съответният закон получи подкрепата на 298 депутати.
"Това споразумение очертава рамка за получаване на 90 милиарда евро. Разпределението на средствата ще включва 60 милиарда евро за укрепване на отбранително-промишления капацитет на Украйна и 30 милиарда евро подкрепа за бюджета", заяви министърът на финансите Сергий Марченко.
Той подчерта, че тази година страната ще получи 28,3 милиарда евро за закупуване на оръжия и 16,7 милиарда евро за макрофинансова подкрепа.
"Украйна ще изплати този заем само ако Русия плати репарации. Погасяването ще се извърши от тези репарации", поясни Марченко.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рибоци
Коментиран от #10, #28, #66
13:52 28.05.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #52, #57
13:54 28.05.2026
10 Гешевче
До коментар #1 от "Рибоци":Всички са наясно,че никой няма да ги връща. Голямо лапане ще пада!
Коментиран от #15, #62
13:55 28.05.2026
11 az СВО Победа 81
Честито!
Дано Радев си удържи на думата и България не участва....
Коментиран от #14, #22, #43
13:55 28.05.2026
13 Директора👨✈️
Коментиран от #19
13:58 28.05.2026
14 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Източник?
Коментиран от #16, #20, #31
13:58 28.05.2026
15 Рибоци
До коментар #10 от "Гешевче":Не позна! На нас могат и да не ги връщат, има прецедент Ирак и Либия, но западните акули вече си чертаят новата собственост в бивша Украйна. Това е райско място, само трябва диваците да унищожат, но пък за това си има Русия.
14:00 28.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мишел
Коментиран от #24
14:03 28.05.2026
19 Умрел руснак
До коментар #13 от "Директора👨✈️":Не бери грижи за богата Европа.Путин така оскуба руснаците,че ще минават борш от обелки от картофи.
14:03 28.05.2026
20 az СВО Победа 81
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":Изтриха източника още във виртуала.Не им изнася да четеш истината.
14:04 28.05.2026
22 Да Радев
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Първо да се оправи с
Боташ .
14:06 28.05.2026
24 Хахахаха
До коментар #18 от "Мишел":Каква огромна фашистка лъжа ! Ти също ще плащаш !
14:07 28.05.2026
27 матю хари
14:10 28.05.2026
28 Ама какво ви е виновен Радев или някой
До коментар #1 от "Рибоци":друг. Сърдете се на Путин, че е започнал война в нашия регион /Европа/. Ако не беше атакувал Украйна, нямаше да се случи, това което се случва сега. Търсите виновни там, където ги няма :)
14:10 28.05.2026
29 Това е все едно
Коментиран от #33
14:11 28.05.2026
31 Ха ха
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":Чакай от завършен идиот да ти цитира източник 🤣.
14:15 28.05.2026
32 пляскащата с сици
златни тоалетни, яхти ,жилища на Ривиера ето ви и още
„Портфейлът на Зеленски“ Миндич е изнесъл контрабандно близо тон злато, когато е избягал от Украйна за Израел, според „Хаарец“.
НАБУ е поискала от Израел помощ за намирането на 800 килограма злато и 17 милиона долара, които Миндич е изнесъл контрабандно, когато е напуснал Украйна с частен самолет.
Коментиран от #37, #42
14:16 28.05.2026
33 Не са малоумни
До коментар #29 от "Това е все едно":Комисионната за тях е много голяма.
14:17 28.05.2026
36 Ще теглим нов външен заем
А паралелно с това цените на всички стоки и услуги в България ще растат.
Няма по-нискоинтелигентен народ от българския.
14:19 28.05.2026
37 Еми хазари бе
До коментар #32 от "пляскащата с сици":Освен да си пълнят гушите със злато и пари, друго нищо не ги интересува..
14:20 28.05.2026
38 Гресирана ватенка
До коментар #34 от "Пълна лудост":Най-добре е да отидеш в Русия.Там също не са европейци😁
Коментиран от #41
14:20 28.05.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
Само океанът спасявал засега САЩ.
Тръмп направо побесня и го изгони. Зеленски се изнесе набегом!
14:21 28.05.2026
40 Защо не се проведе редерендум
Коментиран от #44, #46, #54
14:21 28.05.2026
41 Ти да не работиш като портиер в тоалетна
До коментар #38 от "Гресирана ватенка":че разпределяш кой къде да ходел?
Коментиран от #45
14:22 28.05.2026
42 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #32 от "пляскащата с сици":Интересно тогава с какво смилат от бой "вторая" ? Толкова ли са слаби opките на Путлер ?
14:22 28.05.2026
43 Оръжейният бизнес пълни хазната
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Радев там няма думата.
Коментиран от #47
14:23 28.05.2026
44 провинциалист
До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":Е как защо? Не е демократично.
14:25 28.05.2026
45 Гресирана ватенка
До коментар #41 от "Ти да не работиш като портиер в тоалетна":Тц.Аз съм безделник 😁😁😁
14:25 28.05.2026
46 Защото демокрацията
До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":Е само лъжедемокрация. Забраняват народни референдуми?.Ами който отрича да слуша народната воля, няма нищо общо с демокрация!!! Това е голата истина!!!
14:26 28.05.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #43 от "Оръжейният бизнес пълни хазната":Пълни чушки. Защо трите последни правителства преди Радев изтеглиха заеми три пъти повече отколкото Тодор Живков за 30 години, като хазната е пълна? Теглим заеми да плащаме снарядите за Украйна.
14:27 28.05.2026
49 Докато Русия
До коментар #48 от "Шопо":превземе Украйна ще минат поне 50-60 години. А може повече.
Коментиран от #50, #56
14:38 28.05.2026
50 Хахахаха
До коментар #49 от "Докато Русия":"С тази скорост на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.
Коментиран от #51
14:40 28.05.2026
51 Няма никакво значение.
До коментар #50 от "Хахахаха":Дългата война е вредна най-вече за Русия. Дори може да бъде фатална. Така че тежките последици са за руснаците на първо място.
14:43 28.05.2026
52 Е, нали искате мир.
До коментар #3 от "Боруна Лом":Единственият начин за постигане на траен мир е подпомагане на военното производство на Украйна. Друг вариант няма. Преговорите не водят до резултат.
14:44 28.05.2026
54 педерендум викаш?
До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":путин направи ли референдум преди да нападне Украйна?!?!?
14:48 28.05.2026
55 Механик
До коментар #53 от "помощ за братя Украинци":Удри копейката с фаража!!
14:49 28.05.2026
56 Сметах,сметах
До коментар #49 от "Докато Русия":Вече трябваше да са превзели Вашингтон.
14:54 28.05.2026
57 По точно
До коментар #3 от "Боруна Лом":Чест е за Радев, че ще участва в подпомагането на Украйна във финансово отношение и чрез качествено българско оръжие. Трябва час по-скоро Русия да бъде поставена на колене, за да свърши тази война.
Коментиран от #64
14:58 28.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Това е много наивно разсъждение
До коментар #10 от "Гешевче":на объркан човек-лаик по темата. Помощта, която България е дала е поне 50 пъти по-малка, отколкото е спечелила от войната. А България наистина е една от най-печелившите от войната. Спечелили сем над 10 милиарда евро само от продажбата на боеприпаси и оръжия на Украйна.
Коментиран от #65, #70
15:02 28.05.2026
63 По точно
До коментар #5 от "Феникс":Благодарение на прозорливата политика на ПБ, България става важен плацдарм на източната граница на НАТО. Европейски пари ще има достатъчно. И България не само че няма да дава, но и ще получава.
15:03 28.05.2026
64 Боруна Лом
До коментар #57 от "По точно":ЗАМИНАВАЙ ТИ В ОКОПА, АМА НЕ ТИ СТИСКА!ЧИ У ТИНЕ
Коментиран от #68
15:05 28.05.2026
65 Боруна Лом
До коментар #62 от "Това е много наивно разсъждение":КЪДЕ СА ТЕЗИ МИЛИАРДИ? НЕ И В БЪЛГАРИЯ!
15:06 28.05.2026
66 Да знаеш
До коментар #1 от "Рибоци":Русия не само ще ги връща, ами и хоро ще играе. Всички руски поразии трябва да се изплатят.
15:06 28.05.2026
68 Да знаеш
До коментар #64 от "Боруна Лом":В окопите да ходят твоите хора, че матушка Русия яко го закъса.
15:08 28.05.2026
69 Боко
Че ги “усвоят” 😁 после разследване, гори бушон , наркомано - остров, кая офшорка, урси -“ваксини” …
А ние ще платим купона👌
15:11 28.05.2026
70 Голяма печалба
До коментар #62 от "Това е много наивно разсъждение":домати и чушки не можете да произведете, а внасяте. Всичко е внос ябълки, праскови, круши,сол Погледни в магазините. Месото също е внос. Затрихте производството, селското с топанство. Пфу. И се радвате да ядете боклуци.Тази печалба от оръжието не идва при теб, са отива в джобовете на оръжейните мафиоти. Честито!
При Н. Щомова питаха един специалист- варени колбаси/ кренвирши, наденици или шпекови салами да си купуваме .Кое е по безвредно. Той помълча, помълча и каза. Абе, изпушете една цигара! И се засмя многозначително. Смятай тия замразени меса, внесени от резерва на зап. Европа, тук в задния двор колко са отровни. Хората си чистят дълбокият резерв , ти го хапваш и се радваш на оръжия, които не искаха да произвеждат там. Първо - да не са цел, второ- да не си замърсяват природата.
15:12 28.05.2026
