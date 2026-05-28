Украинският парламент ратифицира споразумението с ЕС за заем в размер на 90 милиарда евро
  Тема: Украйна

Украинският парламент ратифицира споразумението с ЕС за заем в размер на 90 милиарда евро

28 Май, 2026 13:50 957 71

Тази година страната ще получи 28,3 милиарда евро за закупуване на оръжия и 16,7 милиарда евро за макрофинансова подкрепа

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховната рада (еднокамарният парламент на Украйна) ратифицира днес споразумението с Европейския съюз (ЕС) за заем в размер на 90 милиарда евро макрофинансова помощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Съответният закон получи подкрепата на 298 депутати.

"Това споразумение очертава рамка за получаване на 90 милиарда евро. Разпределението на средствата ще включва 60 милиарда евро за укрепване на отбранително-промишления капацитет на Украйна и 30 милиарда евро подкрепа за бюджета", заяви министърът на финансите Сергий Марченко.

Той подчерта, че тази година страната ще получи 28,3 милиарда евро за закупуване на оръжия и 16,7 милиарда евро за макрофинансова подкрепа.

"Украйна ще изплати този заем само ако Русия плати репарации. Погасяването ще се извърши от тези репарации", поясни Марченко.


  • 1 Рибоци

    54 9 Отговор
    Тези още си мислят, че Русия ще ги връща, тези пари. Току що записаха внуците на внуците си в робство.

    Коментиран от #10, #28, #66

    13:52 28.05.2026

  • 2 Майко мила

    12 34 Отговор
    Ще фърка яко вата.Като пуканки в тенджера.

    13:53 28.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    30 6 Отговор
    РАДЕВ ЗА ТОВА ЛИ ГО ВИКАХА? ЖАЛКО ЗА БЪЛГАРИЯ!УКРИ ,ДАМОЙ НА ФРОНТЕ!

    Коментиран от #52, #57

    13:54 28.05.2026

  • 4 Бялджип

    48 4 Отговор
    Нова дума ли въведохме? Безвъзвратно подарените пари, заем ли наричаме?

    13:54 28.05.2026

  • 5 Феникс

    47 5 Отговор
    Европата се самоубива, ние се самоубиваме като даваме пари на европата за дългове, а онези фашисти крадат като за последно! Знаети ли от къде са парите за тази мафиотска украйнска структура КУБ в Бъгария! Разбира се че са откраднати от същите тези пари, които европа и България налива там!

    Коментиран от #63

    13:54 28.05.2026

  • 6 Лост

    45 5 Отговор
    С 5 думи: Украйна нищо няма да изплати.

    13:54 28.05.2026

  • 7 Вацев

    5 28 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    13:54 28.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    37 4 Отговор
    Тези пари се връщат в гората край Варна.

    13:55 28.05.2026

  • 9 Трол

    22 5 Отговор
    Ще падне гювеч.

    13:55 28.05.2026

  • 10 Гешевче

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Рибоци":

    Всички са наясно,че никой няма да ги връща. Голямо лапане ще пада!

    Коментиран от #15, #62

    13:55 28.05.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    38 7 Отговор
    Само по този "заем", България подарява на Киев към 1млрд. и 200/300 млн. евро....

    Честито!

    Дано Радев си удържи на думата и България не участва....

    Коментиран от #14, #22, #43

    13:55 28.05.2026

  • 12 Копейки,

    10 15 Отговор
    Радев каза,че ще харчим 5% от БВП за военният ни бюджет.Коментирайте.

    13:57 28.05.2026

  • 13 Директора👨‍✈️

    28 5 Отговор
    Кражбата на века. Слаба и глупава Европа, подарява пари на Украйна, които се крадат от Зеленски и приближените му. Изнасят се в кеш. Как да го обясня по-просто???

    Коментиран от #19

    13:58 28.05.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Източник?

    Коментиран от #16, #20, #31

    13:58 28.05.2026

  • 15 Рибоци

    21 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гешевче":

    Не позна! На нас могат и да не ги връщат, има прецедент Ирак и Либия, но западните акули вече си чертаят новата собственост в бивша Украйна. Това е райско място, само трябва диваците да унищожат, но пък за това си има Русия.

    14:00 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коледа е далече?

    4 11 Отговор
    А се чува свинско квичене!

    14:02 28.05.2026

  • 18 Мишел

    5 22 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #24

    14:03 28.05.2026

  • 19 Умрел руснак

    5 19 Отговор

    До коментар #13 от "Директора👨‍✈️":

    Не бери грижи за богата Европа.Путин така оскуба руснаците,че ще минават борш от обелки от картофи.

    14:03 28.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Изтриха източника още във виртуала.Не им изнася да четеш истината.

    14:04 28.05.2026

  • 21 Кои ще плащат

    14 4 Отговор
    Вие ! Не се оглеждайте за вас става въпрос будали !

    14:05 28.05.2026

  • 22 Да Радев

    6 16 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Първо да се оправи с
    Боташ .

    14:06 28.05.2026

  • 23 Софиянец

    13 5 Отговор
    Евала, просяци!

    14:06 28.05.2026

  • 24 Хахахаха

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Каква огромна фашистка лъжа ! Ти също ще плащаш !

    14:07 28.05.2026

  • 25 Съвет

    10 5 Отговор
    Плащайте и си трайте демократи ! Хак да ви е !

    14:09 28.05.2026

  • 27 матю хари

    6 11 Отговор
    Тъжен ден за Русия.

    14:10 28.05.2026

  • 28 Ама какво ви е виновен Радев или някой

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Рибоци":

    друг. Сърдете се на Путин, че е започнал война в нашия регион /Европа/. Ако не беше атакувал Украйна, нямаше да се случи, това което се случва сега. Търсите виновни там, където ги няма :)

    14:10 28.05.2026

  • 29 Това е все едно

    16 6 Отговор
    Да дадеш на заем 1млн.евро на някой от маалата и да чакаш да ти ги върне. Тези от Брюксел ако са малоумни, ние не сме.

    Коментиран от #33

    14:11 28.05.2026

  • 30 Гресирана ватенка

    7 15 Отговор
    Копейките пак се разгруххтяли😁

    14:13 28.05.2026

  • 31 Ха ха

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Чакай от завършен идиот да ти цитира източник 🤣.

    14:15 28.05.2026

  • 32 пляскащата с сици

    12 7 Отговор
    ратифицирали 90 милиарда казвате
    златни тоалетни, яхти ,жилища на Ривиера ето ви и още

    „Портфейлът на Зеленски“ Миндич е изнесъл контрабандно близо тон злато, когато е избягал от Украйна за Израел, според „Хаарец“.

    НАБУ е поискала от Израел помощ за намирането на 800 килограма злато и 17 милиона долара, които Миндич е изнесъл контрабандно, когато е напуснал Украйна с частен самолет.

    Коментиран от #37, #42

    14:16 28.05.2026

  • 33 Не са малоумни

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Това е все едно":

    Комисионната за тях е много голяма.

    14:17 28.05.2026

  • 34 Пълна лудост

    12 5 Отговор
    Заем а? Тези ще си направят още златни тоалетни с теа наши пари. А за пенсии нямало, за детска болница нямало... Събираме капачки. А как се живее днес с пенсия от 250 евро? Докато не европейците мигранти в Германия получават всичко безплатно? Наема безплатно, за храна на човек по 580 евро месечно, за децата 280 евро месечно детски, безплатна медицина, безплатно образование, безплатни детски градини.... А българите? При тази инфлация умират, като мухи...Еми не е ли по-добре да си НЕевропеец в Германия и за ти е безплатно всичко, отколкото българин в България?

    Коментиран от #38

    14:18 28.05.2026

  • 35 МЪКЪ,МЪКЪ

    5 10 Отговор
    РУСИОФИЛИТЕ и те ще плащат за тепане на руснаци.
    МЪКЪ

    14:19 28.05.2026

  • 36 Ще теглим нов външен заем

    9 4 Отговор
    За да спонсорираме още няколко мафиотски украински града в България, които ще се охраняват от украински мафиоти с автомати, а русофобните лаладжии тук няма да посмеят да се приближат на 10 километра от там защото бандерите ще ги застрелят.

    А паралелно с това цените на всички стоки и услуги в България ще растат.
    Няма по-нискоинтелигентен народ от българския.

    14:19 28.05.2026

  • 37 Еми хазари бе

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "пляскащата с сици":

    Освен да си пълнят гушите със злато и пари, друго нищо не ги интересува..

    14:20 28.05.2026

  • 38 Гресирана ватенка

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "Пълна лудост":

    Най-добре е да отидеш в Русия.Там също не са европейци😁

    Коментиран от #41

    14:20 28.05.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    10 5 Отговор
    Зеленски заяви в Белия дом, че Украйна няма намерение да връща заеми и да плаща каквото и да било. Това било помощ да пази света от Путин ❗🤣😁😜
    Само океанът спасявал засега САЩ.
    Тръмп направо побесня и го изгони. Зеленски се изнесе набегом!

    14:21 28.05.2026

  • 40 Защо не се проведе редерендум

    10 5 Отговор
    във всяка една държава дали техните народи са съгласни с това и само ония, които имат одобрение след референдум да предоставят тези пари?

    Коментиран от #44, #46, #54

    14:21 28.05.2026

  • 41 Ти да не работиш като портиер в тоалетна

    9 5 Отговор

    До коментар #38 от "Гресирана ватенка":

    че разпределяш кой къде да ходел?

    Коментиран от #45

    14:22 28.05.2026

  • 42 Клети, нещастни копейки 🤪

    6 11 Отговор

    До коментар #32 от "пляскащата с сици":

    Интересно тогава с какво смилат от бой "вторая" ? Толкова ли са слаби opките на Путлер ?

    14:22 28.05.2026

  • 43 Оръжейният бизнес пълни хазната

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Радев там няма думата.

    Коментиран от #47

    14:23 28.05.2026

  • 44 провинциалист

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":

    Е как защо? Не е демократично.

    14:25 28.05.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    7 6 Отговор

    До коментар #41 от "Ти да не работиш като портиер в тоалетна":

    Тц.Аз съм безделник 😁😁😁

    14:25 28.05.2026

  • 46 Защото демокрацията

    11 4 Отговор

    До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":

    Е само лъжедемокрация. Забраняват народни референдуми?.Ами който отрича да слуша народната воля, няма нищо общо с демокрация!!! Това е голата истина!!!

    14:26 28.05.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    12 5 Отговор

    До коментар #43 от "Оръжейният бизнес пълни хазната":

    Пълни чушки. Защо трите последни правителства преди Радев изтеглиха заеми три пъти повече отколкото Тодор Живков за 30 години, като хазната е пълна? Теглим заеми да плащаме снарядите за Украйна.

    14:27 28.05.2026

  • 48 Шопо

    8 6 Отговор
    Ако Русия вземе цялата територия на Украйна кой ще връща заемите ?

    Коментиран от #49

    14:35 28.05.2026

  • 49 Докато Русия

    7 7 Отговор

    До коментар #48 от "Шопо":

    превземе Украйна ще минат поне 50-60 години. А може повече.

    Коментиран от #50, #56

    14:38 28.05.2026

  • 50 Хахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #49 от "Докато Русия":

    "С тази скорост на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.

    Коментиран от #51

    14:40 28.05.2026

  • 51 Няма никакво значение.

    7 5 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Дългата война е вредна най-вече за Русия. Дори може да бъде фатална. Така че тежките последици са за руснаците на първо място.

    14:43 28.05.2026

  • 52 Е, нали искате мир.

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Единственият начин за постигане на траен мир е подпомагане на военното производство на Украйна. Друг вариант няма. Преговорите не водят до резултат.

    14:44 28.05.2026

  • 53 помощ за братя Украинци

    6 9 Отговор
    Всички трябва да помагаме на братята украинци ! Те са спирачка за Терористична русия!

    Коментиран от #55

    14:46 28.05.2026

  • 54 педерендум викаш?

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "Защо не се проведе редерендум":

    путин направи ли референдум преди да нападне Украйна?!?!?

    14:48 28.05.2026

  • 55 Механик

    6 5 Отговор

    До коментар #53 от "помощ за братя Украинци":

    Удри копейката с фаража!!

    14:49 28.05.2026

  • 56 Сметах,сметах

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Докато Русия":

    Вече трябваше да са превзели Вашингтон.

    14:54 28.05.2026

  • 57 По точно

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Чест е за Радев, че ще участва в подпомагането на Украйна във финансово отношение и чрез качествено българско оръжие. Трябва час по-скоро Русия да бъде поставена на колене, за да свърши тази война.

    Коментиран от #64

    14:58 28.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Заем

    0 4 Отговор
    Заем ли - пропаднала държава да теглиш заем, за да си купиш оръжие от Запда, който после с/у този заем ще те приватизира - при нас и без война ни приватизира Костов, Зеленски надмина и Костов - че ги вкара и във война.

    14:59 28.05.2026

  • 60 Пфу

    0 5 Отговор
    Толчо мамин, що не си плеснеш два шамара? Знам че си зависим ама и пари вземаш за укро пропагандата

    15:01 28.05.2026

  • 61 Роки

    1 6 Отговор
    Тия пари ги взимат от социалните програми на хората - вместо пенсии и социални придобивки, всичко ще отиде за подкупи и в големите оръжейни корпорации. Еврокомисията, която никой не я е избирал, също като Баце и Шиши се усети, че може да краде безнаказано. Още от КОВИД-а се светнаха, че хората търпят безкрайно.

    15:02 28.05.2026

  • 62 Това е много наивно разсъждение

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гешевче":

    на объркан човек-лаик по темата. Помощта, която България е дала е поне 50 пъти по-малка, отколкото е спечелила от войната. А България наистина е една от най-печелившите от войната. Спечелили сем над 10 милиарда евро само от продажбата на боеприпаси и оръжия на Украйна.

    Коментиран от #65, #70

    15:02 28.05.2026

  • 63 По точно

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    Благодарение на прозорливата политика на ПБ, България става важен плацдарм на източната граница на НАТО. Европейски пари ще има достатъчно. И България не само че няма да дава, но и ще получава.

    15:03 28.05.2026

  • 64 Боруна Лом

    0 5 Отговор

    До коментар #57 от "По точно":

    ЗАМИНАВАЙ ТИ В ОКОПА, АМА НЕ ТИ СТИСКА!ЧИ У ТИНЕ

    Коментиран от #68

    15:05 28.05.2026

  • 65 Боруна Лом

    0 4 Отговор

    До коментар #62 от "Това е много наивно разсъждение":

    КЪДЕ СА ТЕЗИ МИЛИАРДИ? НЕ И В БЪЛГАРИЯ!

    15:06 28.05.2026

  • 66 Да знаеш

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Рибоци":

    Русия не само ще ги връща, ами и хоро ще играе. Всички руски поразии трябва да се изплатят.

    15:06 28.05.2026

  • 67 Евроатлантик

    2 2 Отговор
    ЗАем, който ще плащаме ние, а не украинската върхушка

    15:08 28.05.2026

  • 68 Да знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Боруна Лом":

    В окопите да ходят твоите хора, че матушка Русия яко го закъса.

    15:08 28.05.2026

  • 69 Боко

    1 1 Отговор
    “На подарен кон зъбите се не гледат”
    Че ги “усвоят” 😁 после разследване, гори бушон , наркомано - остров, кая офшорка, урси -“ваксини” …
    А ние ще платим купона👌

    15:11 28.05.2026

  • 70 Голяма печалба

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Това е много наивно разсъждение":

    домати и чушки не можете да произведете, а внасяте. Всичко е внос ябълки, праскови, круши,сол Погледни в магазините. Месото също е внос. Затрихте производството, селското с топанство. Пфу. И се радвате да ядете боклуци.Тази печалба от оръжието не идва при теб, са отива в джобовете на оръжейните мафиоти. Честито!
    При Н. Щомова питаха един специалист- варени колбаси/ кренвирши, наденици или шпекови салами да си купуваме .Кое е по безвредно. Той помълча, помълча и каза. Абе, изпушете една цигара! И се засмя многозначително. Смятай тия замразени меса, внесени от резерва на зап. Европа, тук в задния двор колко са отровни. Хората си чистят дълбокият резерв , ти го хапваш и се радваш на оръжия, които не искаха да произвеждат там. Първо - да не са цел, второ- да не си замърсяват природата.

    15:12 28.05.2026

  • 71 Копейка

    0 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    15:12 28.05.2026

