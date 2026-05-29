Барселона привлича Бернардо Силва

Барселона продължава да бъде много активен на трансферния пазар. Каталунците се договориха с Нюкасъл за Антъни Гордън, а освен това водят преговори за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Шефовете на "блаугранас" са близо и до още един трансфер. Разговорите за привличането на португалския национал Бернардо Силва са в много напреднала фаза, съобщават журналистите Джанлуиджи Лонгари и Карлос Монфорт.

31-годишният халф става свободен агент, след като договорът му с Манчестър Сити изтича в края на юни.

Трансферът на Силва е одобрен от треньора Ханзи Флик. Очаква се сделката да бъде финализирана следващата седмица след среща между ръководството на Барселона и агента на португалския халф Жорже Мендеш.

Бернардо Силва беше част от Манчестър Сити от 2017 година насам. Португалецът е изиграл 460 мача за клуба, в които е отбелязал 76 гола и е дал 77 асистенции.