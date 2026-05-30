"Възраждане" подава сигнал до прокуратурата за изнесените данни за дефицита и бюджета

България беше въведена в еврозоната с фалшифициране на данни. Това се посочва в позиция на "Възраждане" , цитирана от "Фокус".
Ето и целия текст на становището на "Възраждане":
Припомняме, че в целия процес на присъединяване “Възраждане" предупреждаваше за това и беше единствената политическа организация, която назоваваше нещата такива, каквито са. Цялото политическо статукво от президентството, през парламента и БНБ, чак до директора на НСИ или не обръщаха внимание, или не предприеха действия, за да предотвратят процеса.
Сега премиерът Радев изведнъж съобщи, че е имало "манипулации", "грабежи" и "лъжи" по отношение на данните за дефицита, с които България е влязла в еврозоната. А също и че заради това "наследство" от предишните управляващи, има вероятност страната ни да влезе в свръхдефицит. Ние, от “Възраждане", сме категорични, че отговорните за състоянието, до което е докарана финансовата система в България, трябва да понесат отговорността си. Ето защо, тъй като правителството, което получи доверието на българските граждани със заявка, че ще бори олигархията и корупцията, не заяви, че ще подведе виновните лица под отговорност, ще го сторим ние.
Затова подаваме сигнал до прокуратурата за така изнесените данни за дефицита и бюджета през миналата година. С това искаме да бъде проведено разследване на действията на предходното правителство на ГЕРБ и ДПС, на дейността на БНБ и на НСИ по отношение изготвянето и представянето на данни за финансовото състояние на държавата за въвеждането на еврото. Настояваме виновните за това лица да бъдат установени и подведени от прокуратурата под съдебна отговорност и съдени за извършените от тях престъпления, от които понастоящем страда и изнемогва целия български народ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
4 Дориана
7 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #1 от "Българин":Още има малоумни
8 Питане
До коментар #1 от "Българин":И вас ви водят българи по паспорт. Иначе сте индианци от племената на копанари, калайджия, джеп чии...
11 ДрайвингПлежър
Това престъпление не е извършено без знание на ЕК и ЕЦБ, които правят оценката и имат задължение да проверяват данните!
16:35 30.05.2026
14 Бабе,
До коментар #4 от "Дориана":Тодорчо май те е отхвърлил, та от сутрин до вечер чатиш
