"Възраждане" подава сигнал до прокуратурата за изнесените данни за дефицита и бюджета

България беше въведена в еврозоната с фалшифициране на данни. Това се посочва в позиция на "Възраждане" , цитирана от "Фокус".

Ето и целия текст на становището на "Възраждане":

Припомняме, че в целия процес на присъединяване “Възраждане" предупреждаваше за това и беше единствената политическа организация, която назоваваше нещата такива, каквито са. Цялото политическо статукво от президентството, през парламента и БНБ, чак до директора на НСИ или не обръщаха внимание, или не предприеха действия, за да предотвратят процеса.

Сега премиерът Радев изведнъж съобщи, че е имало "манипулации", "грабежи" и "лъжи" по отношение на данните за дефицита, с които България е влязла в еврозоната. А също и че заради това "наследство" от предишните управляващи, има вероятност страната ни да влезе в свръхдефицит. Ние, от “Възраждане", сме категорични, че отговорните за състоянието, до което е докарана финансовата система в България, трябва да понесат отговорността си. Ето защо, тъй като правителството, което получи доверието на българските граждани със заявка, че ще бори олигархията и корупцията, не заяви, че ще подведе виновните лица под отговорност, ще го сторим ние.

Затова подаваме сигнал до прокуратурата за така изнесените данни за дефицита и бюджета през миналата година. С това искаме да бъде проведено разследване на действията на предходното правителство на ГЕРБ и ДПС, на дейността на БНБ и на НСИ по отношение изготвянето и представянето на данни за финансовото състояние на държавата за въвеждането на еврото. Настояваме виновните за това лица да бъдат установени и подведени от прокуратурата под съдебна отговорност и съдени за извършените от тях престъпления, от които понастоящем страда и изнемогва целия български народ.