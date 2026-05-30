"Възраждане" подава сигнал до прокуратурата за изнесените данни за дефицита и бюджета

30 Май, 2026 16:20 360 15

Искаме да бъде проведено разследване на действията на предходното правителство на ГЕРБ и ДПС, на дейността на БНБ и на НСИ по отношение изготвянето и представянето на данни за финансовото състояние на държавата за въвеждането на еврото, казват от партията на Костадин Костадинов

Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България беше въведена в еврозоната с фалшифициране на данни. Това се посочва в позиция на "Възраждане" , цитирана от "Фокус".

Ето и целия текст на становището на "Възраждане":

Припомняме, че в целия процес на присъединяване “Възраждане" предупреждаваше за това и беше единствената политическа организация, която назоваваше нещата такива, каквито са. Цялото политическо статукво от президентството, през парламента и БНБ, чак до директора на НСИ или не обръщаха внимание, или не предприеха действия, за да предотвратят процеса.

Сега премиерът Радев изведнъж съобщи, че е имало "манипулации", "грабежи" и "лъжи" по отношение на данните за дефицита, с които България е влязла в еврозоната. А също и че заради това "наследство" от предишните управляващи, има вероятност страната ни да влезе в свръхдефицит. Ние, от “Възраждане", сме категорични, че отговорните за състоянието, до което е докарана финансовата система в България, трябва да понесат отговорността си. Ето защо, тъй като правителството, което получи доверието на българските граждани със заявка, че ще бори олигархията и корупцията, не заяви, че ще подведе виновните лица под отговорност, ще го сторим ние.

Затова подаваме сигнал до прокуратурата за така изнесените данни за дефицита и бюджета през миналата година. С това искаме да бъде проведено разследване на действията на предходното правителство на ГЕРБ и ДПС, на дейността на БНБ и на НСИ по отношение изготвянето и представянето на данни за финансовото състояние на държавата за въвеждането на еврото. Настояваме виновните за това лица да бъдат установени и подведени от прокуратурата под съдебна отговорност и съдени за извършените от тях престъпления, от които понастоящем страда и изнемогва целия български народ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 1 Отговор
    Крайно време е Възраждане да събуди българите

    Коментиран от #7, #8

    16:27 30.05.2026

  • 2 По си нели джуки

    0 3 Отговор
    Искаме си рублата нищо, че нашият пеленгатор в Брюксел си търка ушенцата с евро. И ние тук - като него, ама никой не ни вижда.

    16:30 30.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ТОЧНО ТАКА , ТРЯБВА ДА ИМА МАЛКО ПАРЛАМЕНТАРЕН И ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, ЗАЩОТО ИМА СИЛИ КОИТО ИСКАТ ДА ПОТОПЯТ РАДЕВ И НАДЕЖДАТА

    16:31 30.05.2026

  • 4 Дориана

    1 1 Отговор
    Много ясно, всички знаеха, че Теменужка Петкова и Делян Добрев скриха истината от българския народ и от ЕС за реалната инфлация в България , която беше над 3 % . Бързаха неистово с абсолютно вреден и популистки направен бюджет да вкарат България в Евро зоната. Пак бързаха да вкарат България там където все още не и беше мястото без референдум от народа и без да отчетат реалната политическа обстановка . Така, че Борисов ГЕРБ, Пеевски ДПС и техните помагачи ИТН и БСП трябва да понесат пълната отговорност за грешните си решения , които носят негативни последици за България въпреки предупрежденията.

    Коментиран от #14

    16:31 30.05.2026

  • 5 Майора

    1 1 Отговор
    Ало Зкопейкин стига с мантрата Еврозона! Да не би да си мислиш че Борисов и Пеевски дасе обадили на ЕС , та веднага са ни включили и прибрали в Еврозоната! Поредната глупост на такива като вас , неизпълнили заръката на Митрофанова за влизане в Евразия и при Русия!Жалки сте , каро не вихатвсвс откажете се от заплатите си в евро о получавайте рубли, те не са виновни , виновни да децата на Радев от ПП/ДБ теглили големи заеми служебният кабинет на Радев , подписал неизгодният договор с “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 €!

    16:32 30.05.2026

  • 6 Бита карта

    2 1 Отговор
    Възраждане умре. На следващите избори няма да ги има. Справка: Волен Сидеров, ВМРО, Бареков, Марешки, Яне Янев, Валери Симеонов , Слави Трифонов

    16:32 30.05.2026

  • 7 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Още има малоумни

    16:33 30.05.2026

  • 8 Питане

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И вас ви водят българи по паспорт. Иначе сте индианци от племената на копанари, калайджия, джеп чии...

    16:33 30.05.2026

  • 9 нннн

    1 1 Отговор
    Ми тя, днешната прокуратура е вчерашната. Нищо няма да разследва. Сигналът отива в кошчето, а ние ще си стягаме коланите. Нали не мислите, че Боко и Шиши ще ги стягат.

    16:34 30.05.2026

  • 10 Ура,,Ура

    2 1 Отговор
    Теменужка Петкова е един от хората виновни за манипулираните данни. А също така и Делян Добрев. И не по назад Данчо ментата.

    16:34 30.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Същото да се направи и срещу Урсулите със сигнал до Кьовеши!
    Това престъпление не е извършено без знание на ЕК и ЕЦБ, които правят оценката и имат задължение да проверяват данните!

    16:35 30.05.2026

  • 12 закон

    0 1 Отговор
    Не помня точно дали беше чл.2 от Конституцията за държавна измяна .Подаване на фалшиви данни , прикриване на дефицит , манипулиране на данни и много други .Това направиха с цел да ни натикат в еврото и вероятно имат някаква изгода от това . Непремено трябва виновниците да се подведат под отговорност . ЕС да преразгледа въвеждането на еврото , ако трябва да се пусне референдум .Как така няколко човека залагат цялата финансова система на държавата , без да има допитване и съгласие от народа? Вендага жално до всички международни институции заради насилственот вкарване на държавата в ЕЗ

    16:36 30.05.2026

  • 13 Дориана

    0 1 Отговор
    ППДБ и те са в кюпа и те трябва заедно с Борисов и Пеевски да понесат пълната отговорност за насилственото и ненавременно вкарване на България в Евро зоната.

    16:36 30.05.2026

  • 14 Бабе,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Тодорчо май те е отхвърлил, та от сутрин до вечер чатиш

    16:36 30.05.2026

  • 15 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Дориана , пак си написала няерни неща! Още с приемането на България в ЕСпрез 2007 е записано че валутата щ бъде евро и не се прави референдум за международни договори!Но вие си действате на принципа “Едно си баба знае , едно си баба бае”и докато мислите така , нищо няма да стане! Спрете се и коментирайте пидсъдимите олигарси , подкрепили Радев!

    16:37 30.05.2026

