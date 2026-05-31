Майката на Николай Златков: Изпратиха ми снимки на кемпера - виждат се ясно дупки

31 Май, 2026 12:20 1 933 45

"Внимание може би трябва да се обърне на раните на децата в кемпера, на безумните рани и прострелване на Ивайло Иванов-Ивей. Два пъти ни убеждават, че се е самоубил", коментира още Ралица Асенова

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ралица Асенова – майката на Николай Златков, който беше една от жертвите по случая "Петрохан", представи снимки по казуса в студиото на „Тази неделя“ по bTV.

„Снимките, които ви предоставих от кемпера, са от друг ъгъл. И се виждат ясно дупки, защото имаше коментари, че това са някакви други наранявания. Вие в момента показвате снимки, на които ясно се виждат дупки", посочи тя, като заяви, че ги има от анонимен източник.

"Входирала съм искане, тъй като министър Демерджиев изяви желание да говори в национален ефир и каза, че ще изслуша близките. Опитах се да се свържа по имейл, но не се получи. Затова отидох и входирах искане", заяви Ралица Асенова.

"Ние не можем да достигнем до извлеченията по сметките, нито до разпечатките от телефоните. Всяка институция ни спъва по всякакъв начин. Казват ни, че не можем да ги получим — заради защита на личните данни, не знам дали и на починалите, може би. Предполагам ви е ясно, че с абсолютно всичко сме спънати", посочи още тя.

По думите ѝ фактът, че кемперът вече е преместен от мястото, на което са направени снимките, също е смущаващ.

"Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия — с тези дупки, напукан люк и нещата, които ни се разказват по брифингите", посочи тя.

"Не ни се дава балистична експертиза за Околчица. Имате само тази за Петрохан. Може би е време, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиец, "той е убил" и така нататък. И са точно три куршума", коментира още майката на Николай.

"Балистичната експертиза ни се отказва. Имаме удовлетворено искане за цветния фотоалбум, но ние не сме го получили.

Водим с моята адвокатка буквално ежедневна борба, за да го получим, защото ни бяха дадени черно-бели копия. От 11-и официално ни е обещано, че ще получим цветния фотоалбум от Околчица. Оттогава никой не реагира. Дадоха ни телефон на разследващия. Преди два-три дена стана ясно, че той е в отпуск. Това е всичко, с което се сблъскваме", посочи Ралица Асенова.

"Внимание може би трябва да се обърне на раните на децата в кемпера, на безумните рани и прострелване на Ивайло Иванов-Ивей. Два пъти ни убеждават, че се е самоубил", коментира тя.

Снимка: bTV


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    41 6 Отговор
    И там всичко се скри и покри !! Това не е държава , а мафиотска територия в която мафията управлява министрите

    Коментиран от #7, #10, #16, #20

    12:27 31.05.2026

  • 2 Днес

    9 7 Отговор
    Програмата е била " войната за, наследството на единЛамя" . Майките

    12:28 31.05.2026

  • 3 държавата на мутрите

    36 4 Отговор
    екзекутирани по неясни причини със съдействието на държавата

    Коментиран от #14, #42

    12:29 31.05.2026

  • 4 Овчар

    20 1 Отговор
    Всяка държава си заслужава простаците и престъпниците , тя сама си ги създава...!

    12:31 31.05.2026

  • 5 Анонимен

    21 22 Отговор
    Дупки имате в главите,откачалки невменяеми!

    12:36 31.05.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    27 5 Отговор
    99% от журналистите в България са политически проститутки и слугинажи, без никакви качества.
    Не оставиха майката на Калушев да си прочете написаното и да си водят бележки за да зададат уточняващи въпроси по тях.

    12:39 31.05.2026

  • 7 ...

    24 17 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Като ги видиш тези неяменями откачалки не е трудно да стигнеш до извода,че и петроханците не са били наред с главите!

    Коментиран от #8

    12:40 31.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Днес да не е ден

    18 21 Отговор
    На майките на педофилите и педофилчетата%?

    Коментиран от #12

    12:41 31.05.2026

  • 10 Очевидно

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Ламата е бил такъв опитен манипулатор, така е оплел всички с псевдорелигиозни и социални методи, че някои хора още не могат да се отърсят от въздействието и не вярват, че този луд лама е закрил проекта сам, за да прикрие основната дейност.

    12:52 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    7 6 Отговор
    Дупките са за вентилация.Петроханци все пак са "хора"

    12:53 31.05.2026

  • 14 Едва ли

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "държавата на мутрите":

    Такова нещо би могло да се скрие от повече от 200 човека разследващи. Ламата е омотал всички и лично е "закрил" проекта по американски.

    12:53 31.05.2026

  • 15 Урко

    16 11 Отговор
    Не знам защо продължава да се излага по телевизията. Оставила си е детето с месеци на съмнителни хора да го възпитават, а сега някой друг виновен

    12:54 31.05.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Никой нищо не е скрил!Просто Лама Калушев закри проекта.Тъжно е,защото сега кмета Василий няма къде да се изповяда.
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳👍

    12:54 31.05.2026

  • 17 Защо

    13 11 Отговор
    я въртят по новините тая лудата? Дала сина си на някакъв педофил, сега се обяснява

    Коментиран от #23

    12:55 31.05.2026

  • 18 Може, ама...

    3 9 Отговор
    Може и да минат тия съчинения, белким докопа парите на ламата тая използвачка. Тя по лоша и от ....да не обидя животното. Жълта книжка, жълта кръв.

    12:55 31.05.2026

  • 19 Обикновен Гражданин!

    9 11 Отговор
    От цялата тая заплетена история,най-не вярвам на въпросните...,,майки"!

    12:57 31.05.2026

  • 20 Бразилец

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Случаят Петрохан е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата.  заедно с тяхното мекере - ПП. Пак гласувайте за тях. Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите. А имаме ли пари за детска болница?

    Коментиран от #22

    12:57 31.05.2026

  • 21 Наблюдател

    6 11 Отговор
    Тези двете са много зле. Но илюстрират добре цялата тяхна малоумна секта.

    12:58 31.05.2026

  • 22 Ква мафия?

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Бразилец":

    Всички минаха на ток и газ. Няма келепир, няма и мафия.
    Тук имаме едни извратени сектанти.

    12:59 31.05.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Защо":

    Защото ние сме малък,но много "умен" народ!
    🦍🦍🦍🤣🥳👍

    13:00 31.05.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    9 4 Отговор
    ППДБ задейства антикризисен PR!

    Претоплят се стари манджи, актиеират се стари престъпления и скандали в опит да се отклони вниманието от незаконния град, който е изградила укринската мафия с любезното съдействие отново на ППДБ!

    Коментиран от #26, #28

    13:03 31.05.2026

  • 25 Мнение

    8 0 Отговор
    Ако не се прикрива престъпление да покажат извадки от сметки и телефони. Човешките права изчезват при смърт. В тази връзка отказ може да има само ако данните са засекретени. А защо ще бъдат засекретени?

    13:03 31.05.2026

  • 26 Да бе.Баш така е

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Портних -руски гражданин.Невзоров-руски гражданин.

    Коментиран от #30

    13:05 31.05.2026

  • 27 На мига

    3 2 Отговор
    Буци, Хаяши, Кокорий и Простото при бай Ставри..

    13:07 31.05.2026

  • 28 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Ти и тук ли намери да се нас.е.е.реш?

    13:09 31.05.2026

  • 29 Гошо

    4 1 Отговор
    Ами тя и балистичната експертиза ще бъде нагласена бе госпожо.Всички е фалшиво,нагласено и манипулирано.Такива убийства на 6 души не стават всеки ден.Настъпен е интереса на много влиятелни личности от държавно значение.Правили са компрометиращи записи с детско порно.Затова са решили да ги премахнат.Има и други причини но тази е най-болезнена за обществото.

    13:11 31.05.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да бе.Баш така е":

    Основното строителство при Коцев-ППДБ, кмета на район "Приморски"- отново ППДБ,
    вещер Олеся - украинския посланик, който активно притиска властта да се затвори очите.

    Схемата е ясна, част от откраднатите пари от т.н. финансова помощ от цяла Европа за Киев се реинвестира в подобни градове на територията на България с любезното съдействие на ППДБ.

    Колко ли е получила партията за тези си услуги???

    Коментиран от #31, #33, #35, #38, #40, #44

    13:11 31.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    3 1 Отговор
    Чистачът идва зад океана,извършва деянието и тихомълком напуска пределите на страната като се движи на запад.Така той изпълни задачата без никой да го види.Страната ни с голям ентусиазъм замита всичко под килима.

    13:18 31.05.2026

  • 33 Нещо като доказателства?

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Това,че го пишеш не означава, че е вярно.

    13:20 31.05.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    За едни карти ги убиха,парите нищо не са!
    Veritas in chartis est.

    13:23 31.05.2026

  • 35 Мислител

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Смазването на мутрата и турската партия на изборите е докарала троловете им до безумно поведение и неадекватност …

    13:23 31.05.2026

  • 36 Кой ще

    4 4 Отговор
    Кой ще се интересува от шест откачалки, че чак и да мисли перфектен план за убийство.
    Това си е чисто и просто една секта от болни хора и накрая ламата закри проекта.

    13:25 31.05.2026

  • 37 Анлнимен

    2 1 Отговор
    Тези са били там за печалба сега реват

    Коментиран от #41

    13:26 31.05.2026

  • 38 Чиниш ми се

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    руски пен ДЕЛ.

    13:26 31.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Да ама Портних им е дал първите разрешителни по време на управлението на Гроб и друго , ако имотът е узаконен като частен какво да търси Коцев там ? И друго щом мафиота - строител е бил екстрадиран кои са го върнали обратно по същото време ? И друго - наистина ли тъпото тролене и драскането на лъжи и фантазии може да промени фактите ?

    13:33 31.05.2026

  • 41 ДА ЗА КАКВО И ДА СА

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анлнимен":

    БИЛИ ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ ИСТИНАТА. МОЖЕ ДА СА БИЛИ ПЪК ЗА КЕФА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО. БИБИЯН Е ПО ТОЧЕН КАРТИТЕ МЕСТО СТОЕНЕТО НА ПЪТИЩА СЪКРОВИЩА ПЕЩЕРИ ЗА ТОВА СА ГИ УБИЛИ И ГИ ОТКРАДНАЛИ. И ПРЕДИ МЕСЕЦИ ПИСАХ СЪКРОВИЩА ДРОГА КАНАЛИ ТОВА Е ИСТИНАТА. ДА СЕ ПОЗАБРАВИ И ПАК ЩЕ ЗАПОЧНАТ СЪС СИГУРНОСТ ОБСЛЕДВАНИЯТА.

    13:38 31.05.2026

  • 42 От Околчица

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "държавата на мутрите":

    са наблюдавали нещо толкова важно, огромно и престъпно на най-високо ниво, че никой не смее да спомене даже какво е. Службите са изчакали няколко дни, докато и последният си закрие профила в нета. След това ги откри пастирът, случайно.

    13:40 31.05.2026

  • 43 Страничен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами, Българската Държава ликвидирa,":

    Всеки коментар на трола на айдуците свършва към ППДБ , Терзийски или Коцев защото последните заедно с Радев им спряха кражбите а и няма никакви факти и доказателства , те да са приватизирали ( крали безогледно ) колкото ГроБ и ортаците им !

    13:41 31.05.2026

  • 44 Троленето е за

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Глупака.

    13:42 31.05.2026

  • 45 Гост

    0 0 Отговор
    Оффф, кво още ни занимавате с тея кукувици, които са убедени, че "чакрите им излитат през фонтанелата" или нещо такова...
    Ако има някой външен и влиятелен, замесен в Петроханската трагедия, търсете ги около софийския кмет и другите ПП-лгДБ извратеняци, посещавали хижата...

    13:43 31.05.2026

