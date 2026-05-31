Майката на Николай Златков: Изпратиха ми снимки на кемпера - виждат се ясно дупки

Ралица Асенова – майката на Николай Златков, който беше една от жертвите по случая "Петрохан", представи снимки по казуса в студиото на „Тази неделя“ по bTV.
„Снимките, които ви предоставих от кемпера, са от друг ъгъл. И се виждат ясно дупки, защото имаше коментари, че това са някакви други наранявания. Вие в момента показвате снимки, на които ясно се виждат дупки", посочи тя, като заяви, че ги има от анонимен източник.
"Входирала съм искане, тъй като министър Демерджиев изяви желание да говори в национален ефир и каза, че ще изслуша близките. Опитах се да се свържа по имейл, но не се получи. Затова отидох и входирах искане", заяви Ралица Асенова.
"Ние не можем да достигнем до извлеченията по сметките, нито до разпечатките от телефоните. Всяка институция ни спъва по всякакъв начин. Казват ни, че не можем да ги получим — заради защита на личните данни, не знам дали и на починалите, може би. Предполагам ви е ясно, че с абсолютно всичко сме спънати", посочи още тя.
По думите ѝ фактът, че кемперът вече е преместен от мястото, на което са направени снимките, също е смущаващ.
"Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия — с тези дупки, напукан люк и нещата, които ни се разказват по брифингите", посочи тя.
"Не ни се дава балистична експертиза за Околчица. Имате само тази за Петрохан. Може би е време, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиец, "той е убил" и така нататък. И са точно три куршума", коментира още майката на Николай.
"Балистичната експертиза ни се отказва. Имаме удовлетворено искане за цветния фотоалбум, но ние не сме го получили.
Водим с моята адвокатка буквално ежедневна борба, за да го получим, защото ни бяха дадени черно-бели копия. От 11-и официално ни е обещано, че ще получим цветния фотоалбум от Околчица. Оттогава никой не реагира. Дадоха ни телефон на разследващия. Преди два-три дена стана ясно, че той е в отпуск. Това е всичко, с което се сблъскваме", посочи Ралица Асенова.
"Внимание може би трябва да се обърне на раните на децата в кемпера, на безумните рани и прострелване на Ивайло Иванов-Ивей. Два пъти ни убеждават, че се е самоубил", коментира тя.
Не оставиха майката на Калушев да си прочете написаното и да си водят бележки за да зададат уточняващи въпроси по тях.
До коментар #1 от "обективен":Като ги видиш тези неяменями откачалки не е трудно да стигнеш до извода,че и петроханците не са били наред с главите!
10 Очевидно
До коментар #1 от "обективен":Ламата е бил такъв опитен манипулатор, така е оплел всички с псевдорелигиозни и социални методи, че някои хора още не могат да се отърсят от въздействието и не вярват, че този луд лама е закрил проекта сам, за да прикрие основната дейност.
13 И Киев е Руски
14 Едва ли
До коментар #3 от "държавата на мутрите":Такова нещо би могло да се скрие от повече от 200 човека разследващи. Ламата е омотал всички и лично е "закрил" проекта по американски.
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "обективен":Никой нищо не е скрил!Просто Лама Калушев закри проекта.Тъжно е,защото сега кмета Василий няма къде да се изповяда.
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳👍
20 Бразилец
До коментар #1 от "обективен":Случаят Петрохан е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. заедно с тяхното мекере - ПП. Пак гласувайте за тях. Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите. А имаме ли пари за детска болница?
22 Ква мафия?
До коментар #20 от "Бразилец":Всички минаха на ток и газ. Няма келепир, няма и мафия.
Тук имаме едни извратени сектанти.
23 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #17 от "Защо":Защото ние сме малък,но много "умен" народ!
🦍🦍🦍🤣🥳👍
24 az СВО Победа 81
Претоплят се стари манджи, актиеират се стари престъпления и скандали в опит да се отклони вниманието от незаконния град, който е изградила укринската мафия с любезното съдействие отново на ППДБ!
26 Да бе.Баш така е
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Портних -руски гражданин.Невзоров-руски гражданин.
28 Абе
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Ти и тук ли намери да се нас.е.е.реш?
30 az СВО Победа 81
До коментар #26 от "Да бе.Баш така е":Основното строителство при Коцев-ППДБ, кмета на район "Приморски"- отново ППДБ,
вещер Олеся - украинския посланик, който активно притиска властта да се затвори очите.
Схемата е ясна, част от откраднатите пари от т.н. финансова помощ от цяла Европа за Киев се реинвестира в подобни градове на територията на България с любезното съдействие на ППДБ.
Колко ли е получила партията за тези си услуги???
33 Нещо като доказателства?
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Това,че го пишеш не означава, че е вярно.
34 Архимандрисандрит Бибиян
Veritas in chartis est.
35 Мислител
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Смазването на мутрата и турската партия на изборите е докарала троловете им до безумно поведение и неадекватност …
36 Кой ще
Това си е чисто и просто една секта от болни хора и накрая ламата закри проекта.
37 Анлнимен
38 Чиниш ми се
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":руски пен ДЕЛ.
40 Факти
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Да ама Портних им е дал първите разрешителни по време на управлението на Гроб и друго , ако имотът е узаконен като частен какво да търси Коцев там ? И друго щом мафиота - строител е бил екстрадиран кои са го върнали обратно по същото време ? И друго - наистина ли тъпото тролене и драскането на лъжи и фантазии може да промени фактите ?
41 ДА ЗА КАКВО И ДА СА
До коментар #37 от "Анлнимен":БИЛИ ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ ИСТИНАТА. МОЖЕ ДА СА БИЛИ ПЪК ЗА КЕФА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО. БИБИЯН Е ПО ТОЧЕН КАРТИТЕ МЕСТО СТОЕНЕТО НА ПЪТИЩА СЪКРОВИЩА ПЕЩЕРИ ЗА ТОВА СА ГИ УБИЛИ И ГИ ОТКРАДНАЛИ. И ПРЕДИ МЕСЕЦИ ПИСАХ СЪКРОВИЩА ДРОГА КАНАЛИ ТОВА Е ИСТИНАТА. ДА СЕ ПОЗАБРАВИ И ПАК ЩЕ ЗАПОЧНАТ СЪС СИГУРНОСТ ОБСЛЕДВАНИЯТА.
42 От Околчица
До коментар #3 от "държавата на мутрите":са наблюдавали нещо толкова важно, огромно и престъпно на най-високо ниво, че никой не смее да спомене даже какво е. Службите са изчакали няколко дни, докато и последният си закрие профила в нета. След това ги откри пастирът, случайно.
43 Страничен
До коментар #39 от "Ами, Българската Държава ликвидирa,":Всеки коментар на трола на айдуците свършва към ППДБ , Терзийски или Коцев защото последните заедно с Радев им спряха кражбите а и няма никакви факти и доказателства , те да са приватизирали ( крали безогледно ) колкото ГроБ и ортаците им !
44 Троленето е за
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Глупака.
45 Гост
Ако има някой външен и влиятелен, замесен в Петроханската трагедия, търсете ги около софийския кмет и другите ПП-лгДБ извратеняци, посещавали хижата...
