Глас народен! Повечето германци очакват наесен първия премиер на провинция от "Алтернатива за Германия"

1 Юни, 2026 15:49

Според специализираното списание "Политика и комуникация" нов анализ на общинските дебати сочи, че разграничаването от AзГ не е само театрална постановка за федералната политика

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Дебатът за отношението към крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се засилва още повече няколко месеца преди важни избори за провинциални парламенти в Германия. Все повече граждани явно вече не смятат за невъзможна промяна на властта в някоя от федералните провинции, посочва в."Франкфуртер Рундшау" .

За партиите от центъра това прави един стратегически въпрос все по-належащ: дали дистанцирането от АзГ все още работи – или в крайна сметка то укрепва именно партията, която трябва да отслаби?

Според проучване на социологическата агенция Insa за в. "Билд ам Зонтаг" значително мнозинство от германците смята, че политическият център е под все по-голям натиск: ако изборите за Бундестаг бяха следващата неделя, според актуалните проучвания AзГ би излязла най-силната политическа партия. На този фон "Билд" иска да разбере: колко вероятно е според германците АзГ да има свой министър-председател на провинция? Помага ли в крайна сметка т. нар. защитна стена дори на партията, която в някои части е крайнодясна? И трябва ли да се започне процедура за забрана срещу AзГ?

Шейсет и девет процента от анкетираните смятат, че това е вероятно след предстоящите избори за парламент в поне една федерална провинция крайната десница да има свой премиер. Четиридесет и един процента очакват това да се случи в една провинция, а още 28 процента – дори в няколко провинции.

Проучването на Insa поставя под натиск дебата за "защитната стена" и укрепва AзГ.

Проучването е взривоопасно и поради факта, че през септември предстоят избори в Саксония-Анхалт (6 септември), Мекленбург-Предна Померания и Берлин (и в двете на 20 септември). Особено в Саксония-Анхалт AзГ се представя изключително силно според проучванията. Водещият кандидат на AзГ Улрих Зигмунд вече обяви целта си да поеме управлението с абсолютно мнозинство, посочва "Франкфуртер Рундшау".

В същото време проучването показва колко трудна може да стане ситуацията за ХДС. Ако AзГ стане най-силната партия, но не постигне абсолютно мнозинство, 40 процента от анкетираните биха предпочели по-скоро коалиция на ХДС с "Левите". Трийсет и шест процента биха били по-скоро за сътрудничество с AзГ. Сред привържениците на ХДС картината е още по-ясна: 48 процента биха подкрепили по-скоро сътрудничество с "Левите“, а 27 процента – с AзГ.

Избирателите на ХДС предпочитат коалиция с "Левите" пред AзГ

Това е политически деликатно, защото ХДС чрез решение на партийния конгрес изключи възможността за коалиционно сътрудничество както с "Левите"“, така и с AзГ. В Саксония-Анхалт обаче заместник-председателят на ХДС Андре Шрьодер вече посочи, според ДПА, че не може да се изключи възможността за правителство на малцинството. Решението забранява коалиция с "Левите", но не и сътрудничество в конкретни случаи...

Самата т.нар. "защитна стена", т.е. дистанцирането от АзГ, губи значително подкрепа в анкетата. Почти половината (45 процента) от анкетираните са убедени, че разграничаването по-скоро помага на AзГ. Само 30 процента не са на това мнение, а 25 процента не са решили. За проучването Insa анкетира 1 003 души на 28 и 29 май

YouGov поставя AзГ пред ХДС – Мерц губи подкрепа

И други проучвания показват колко силна е AзГ в момента. В неделната анкета на социологическата агенция YouGov от май АзГ достигна 28 процента и по този начин изпревари ХДС/ХСС с шест пункта. ХДС/ХСС достигат 22 процента, ГСДП и Зелените са с по 13 процента, а "Левите" – 11 процента.

YouGov отчете също така спадаща подкрепа за "защитната стена". Четиридесет и шест процента смятат за правилно, че другите партии в Бундестага изключват коалиции с AзГ, а 41 процента смятат, че това е погрешно. През февруари 2025 г. 54 процента все още смятаха разграничаването от крайната десница за правилно. Одобрението спадна особено сред избирателите на ХДС/ХСС: там 50 процента смятат "защитната стена" за правилна, което е с девет пункта по-малко от февруари 2025 г.

Забраната на AзГ разделя анкетираните в ново проучване на Insa

И по въпроса за забраната на AзГ проучването на Insa показва разделение в мненията. Четиридесет и седем процента от анкетираните са по-скоро против процедура за забрана, а 38 процента – по-скоро за. Позицията на привържениците на ХДС/ХДС е особено показателна: там с 51 процента тясно мнозинство подкрепя забраната, а 35 процента са против.

Това показва политическо противоречие. Много привърженици на ХДС отхвърлят сътрудничеството с AзГ или в случай на съмнение дори предпочитат партията "Левите". В същото време обаче нараства натискът върху ХДС да намери практически приложим отговор предвид трудните съотношения на мнозинствата в източногерманските провинции.

Спорът за курса спрямо AзГ достигна ГСДП, ХДС и общините

Дебатът вече се простира далеч извън границите на ХДС. Бившият министър-председател от ГСДП Торстен Албиг призова да се преосмисли досегашното строго разграничаване от AзГ. Той заяви пред в. "Нойе Оснабрюкер Цайтунг": "Ако 30 процента гласуват за тази партия, не можем дългосрочно да се правим, че тя е рожба на ада."

В ГСДП това предизвика остра реакция. Бившият федерален канцлер Олаф Шолц написа в статия за "Цайт": "С AзГ не може да се управлява държава." Шолц обоснова това с антиплуралистичната ориентация на партията и предупреди да не се прави правителство, зависимо от нея.

Според специализираното списание "Политика и комуникация" нов анализ на общинските дебати сочи, че разграничаването от AзГ не е само театрална постановка за федералната политика. За едно проучване политолозите Пол Раймерс и Ларс Румпф анализираха изказвания от окръжни съвети. Резултатът: дори в по-малко видимите парламенти AзГ се разглежда предимно негативно от другите партии.

Изследователите обаче откриха и различия. Особено по конкретни теми има отделни случаи, в които позициите на AзГ биват изрично потвърждавани или легитимирани. В анализа се посочват 23 случая на легитимиране и седем случая на изрична подкрепа. Говорители на ХДС и независими местни листи съставляват по-голямата част от тези случаи.

AзГ се подготвя за участие в правителството

Самата AзГ вече обмисля възможно участие в правителството. Според информация на ДПА през април в Берлин висши представители от федералното правителство, федералните провинции и Европейския парламент са обсъдили стратегии срещу "защитната стена" и въпроси, свързани с бъдещата работа в правителството. Поканен е бил и бившият държавен секретар на Австрийската партия на свободата Хуберт Фукс.

Според участниците дискусията е била, наред с другото, за набирането на кадри. Евродепутати от AзГ съобщиха също, че сътрудничеството с десни партии в ЕП е само "върхът на айсберга". Според участниците темата е засягала, наред с другото, набирането на персонал. От АзГ в Европейския парламент освен това заявиха, че сътрудничеството с десни партии в ЕП е само "върхът на айсберга“. През есента може да се разбере дали подобни симулации ще се превърнат в политическа реалност.

Спорът за "защитната стена" отдавна е повече от тактически дебат. Той засяга въпроса за властта в провинциите, стратегията на Съюза и самоувереността на ГСДП, Зелените и Левите. Колкото по-силна става AзГ около Алис Вайдел и Тино Крупала, толкова по-голям става натискът върху онези партии, които изключват сътрудничество.

Новото проучване на Insa, но и други проучвания, показват или потвърждават все повече едно: много граждани вече разчитат на сценарии, които дълго време се смятаха за немислими. В същото време сътрудничеството с AзГ продължава да бъде силно оспорвано. За партиите от центъра изборите наесен ще бъдат тест дали тяхното разграничаване ще даде резултат – или AзГ ще продължи да се възползва политически от дебата за "защитна стена", отбелязва "Франкфуртер Рундшау".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В Саксония - Анхалт

    14 1 Отговор
    Алтернативата е със сигурност!

    Коментиран от #11

    15:53 01.06.2026

  • 3 Гошо

    19 2 Отговор
    Това ще да е някакъв ужас особено за "първият " дипломат на ЕС

    15:55 01.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 "Злобното джуджи"

    5 0 Отговор
    Хи хи хи
    Съпартийците на фредерикеШмерц ,
    тоа дето Меркел още преди 16 години заедно с още трима негови "авери" го тури на скамейката
    /не на резервите а на наказаните/
    от два месеца му кроят шапката, демек да го разкарат........
    По немските медии вече интензивно се спрягат имената на трима някой от които би трябвало да го смени

    16:28 01.06.2026

  • 6 Четвърти километър

    3 1 Отговор
    Това не може да бъде. Искам обективен материал и анализ от ДойчеВеле.

    Коментиран от #9

    16:30 01.06.2026

  • 7 Разграничаеат

    0 0 Отговор
    се.. ама ползват тяхната програма като стане напечено. Само, дето "столетните" вече са мега некомпетентни, и се свеждат само до преписване. Не им стиска изпълнението. Но е факт че Мерц е пътник... но лятото няма да има избори в немско. Късна есен... най-рано

    16:34 01.06.2026

  • 8 Хахаха

    4 2 Отговор
    Всякакви мърсули и укротролове вият на умряло.

    16:46 01.06.2026

  • 9 И от Бесарабски фронт

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Четвърти километър":

    задължително!

    16:47 01.06.2026

  • 10 Сатана Z

    0 3 Отговор
    AзГ е проект на Лондон,като алтернатива на мекушавата политика на Фриц Мерц.

    16:47 01.06.2026

  • 11 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "В Саксония - Анхалт":

    Саксония -Анхалт е част от бившата ГДР временно окупирана от западните немци.

    16:49 01.06.2026

  • 12 И като имат провинциален премиер от АзГ

    1 4 Отговор
    ще е цъфнат и ще вържат!

    Путинистите от АзГ нищо няма да свършат.

    16:58 01.06.2026

  • 13 Вайдел е лесбийка,

    1 4 Отговор
    ама наша, путинска!

    17:04 01.06.2026

  • 14 Реалист

    0 0 Отговор
    На миналите избори , 8 човека се споминаха за една седмица от тази партия! СлучаЕност?! Може би .... Има една сентенция на ген. Жуков мисля че е , ако не някой да ме поправи : никога няма да ни простят че ги освободихме от фа ш изма ! Наследството на художника с мустачките още дълго ще дава отражение на мисленето им.

    17:18 01.06.2026

