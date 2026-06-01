Глас народен! Повечето германци очакват наесен първия премиер на провинция от "Алтернатива за Германия"

Дебатът за отношението към крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се засилва още повече няколко месеца преди важни избори за провинциални парламенти в Германия. Все повече граждани явно вече не смятат за невъзможна промяна на властта в някоя от федералните провинции, посочва в."Франкфуртер Рундшау" .

За партиите от центъра това прави един стратегически въпрос все по-належащ: дали дистанцирането от АзГ все още работи – или в крайна сметка то укрепва именно партията, която трябва да отслаби?

Според проучване на социологическата агенция Insa за в. "Билд ам Зонтаг" значително мнозинство от германците смята, че политическият център е под все по-голям натиск: ако изборите за Бундестаг бяха следващата неделя, според актуалните проучвания AзГ би излязла най-силната политическа партия. На този фон "Билд" иска да разбере: колко вероятно е според германците АзГ да има свой министър-председател на провинция? Помага ли в крайна сметка т. нар. защитна стена дори на партията, която в някои части е крайнодясна? И трябва ли да се започне процедура за забрана срещу AзГ?

Шейсет и девет процента от анкетираните смятат, че това е вероятно след предстоящите избори за парламент в поне една федерална провинция крайната десница да има свой премиер. Четиридесет и един процента очакват това да се случи в една провинция, а още 28 процента – дори в няколко провинции.

Проучването на Insa поставя под натиск дебата за "защитната стена" и укрепва AзГ.

Проучването е взривоопасно и поради факта, че през септември предстоят избори в Саксония-Анхалт (6 септември), Мекленбург-Предна Померания и Берлин (и в двете на 20 септември). Особено в Саксония-Анхалт AзГ се представя изключително силно според проучванията. Водещият кандидат на AзГ Улрих Зигмунд вече обяви целта си да поеме управлението с абсолютно мнозинство, посочва "Франкфуртер Рундшау".

В същото време проучването показва колко трудна може да стане ситуацията за ХДС. Ако AзГ стане най-силната партия, но не постигне абсолютно мнозинство, 40 процента от анкетираните биха предпочели по-скоро коалиция на ХДС с "Левите". Трийсет и шест процента биха били по-скоро за сътрудничество с AзГ. Сред привържениците на ХДС картината е още по-ясна: 48 процента биха подкрепили по-скоро сътрудничество с "Левите“, а 27 процента – с AзГ.

Избирателите на ХДС предпочитат коалиция с "Левите" пред AзГ

Това е политически деликатно, защото ХДС чрез решение на партийния конгрес изключи възможността за коалиционно сътрудничество както с "Левите"“, така и с AзГ. В Саксония-Анхалт обаче заместник-председателят на ХДС Андре Шрьодер вече посочи, според ДПА, че не може да се изключи възможността за правителство на малцинството. Решението забранява коалиция с "Левите", но не и сътрудничество в конкретни случаи...

Самата т.нар. "защитна стена", т.е. дистанцирането от АзГ, губи значително подкрепа в анкетата. Почти половината (45 процента) от анкетираните са убедени, че разграничаването по-скоро помага на AзГ. Само 30 процента не са на това мнение, а 25 процента не са решили. За проучването Insa анкетира 1 003 души на 28 и 29 май

YouGov поставя AзГ пред ХДС – Мерц губи подкрепа

И други проучвания показват колко силна е AзГ в момента. В неделната анкета на социологическата агенция YouGov от май АзГ достигна 28 процента и по този начин изпревари ХДС/ХСС с шест пункта. ХДС/ХСС достигат 22 процента, ГСДП и Зелените са с по 13 процента, а "Левите" – 11 процента.

YouGov отчете също така спадаща подкрепа за "защитната стена". Четиридесет и шест процента смятат за правилно, че другите партии в Бундестага изключват коалиции с AзГ, а 41 процента смятат, че това е погрешно. През февруари 2025 г. 54 процента все още смятаха разграничаването от крайната десница за правилно. Одобрението спадна особено сред избирателите на ХДС/ХСС: там 50 процента смятат "защитната стена" за правилна, което е с девет пункта по-малко от февруари 2025 г.

Забраната на AзГ разделя анкетираните в ново проучване на Insa

И по въпроса за забраната на AзГ проучването на Insa показва разделение в мненията. Четиридесет и седем процента от анкетираните са по-скоро против процедура за забрана, а 38 процента – по-скоро за. Позицията на привържениците на ХДС/ХДС е особено показателна: там с 51 процента тясно мнозинство подкрепя забраната, а 35 процента са против.

Това показва политическо противоречие. Много привърженици на ХДС отхвърлят сътрудничеството с AзГ или в случай на съмнение дори предпочитат партията "Левите". В същото време обаче нараства натискът върху ХДС да намери практически приложим отговор предвид трудните съотношения на мнозинствата в източногерманските провинции.

Спорът за курса спрямо AзГ достигна ГСДП, ХДС и общините

Дебатът вече се простира далеч извън границите на ХДС. Бившият министър-председател от ГСДП Торстен Албиг призова да се преосмисли досегашното строго разграничаване от AзГ. Той заяви пред в. "Нойе Оснабрюкер Цайтунг": "Ако 30 процента гласуват за тази партия, не можем дългосрочно да се правим, че тя е рожба на ада."

В ГСДП това предизвика остра реакция. Бившият федерален канцлер Олаф Шолц написа в статия за "Цайт": "С AзГ не може да се управлява държава." Шолц обоснова това с антиплуралистичната ориентация на партията и предупреди да не се прави правителство, зависимо от нея.

Според специализираното списание "Политика и комуникация" нов анализ на общинските дебати сочи, че разграничаването от AзГ не е само театрална постановка за федералната политика. За едно проучване политолозите Пол Раймерс и Ларс Румпф анализираха изказвания от окръжни съвети. Резултатът: дори в по-малко видимите парламенти AзГ се разглежда предимно негативно от другите партии.

Изследователите обаче откриха и различия. Особено по конкретни теми има отделни случаи, в които позициите на AзГ биват изрично потвърждавани или легитимирани. В анализа се посочват 23 случая на легитимиране и седем случая на изрична подкрепа. Говорители на ХДС и независими местни листи съставляват по-голямата част от тези случаи.

AзГ се подготвя за участие в правителството

Самата AзГ вече обмисля възможно участие в правителството. Според информация на ДПА през април в Берлин висши представители от федералното правителство, федералните провинции и Европейския парламент са обсъдили стратегии срещу "защитната стена" и въпроси, свързани с бъдещата работа в правителството. Поканен е бил и бившият държавен секретар на Австрийската партия на свободата Хуберт Фукс.

Според участниците дискусията е била, наред с другото, за набирането на кадри. Евродепутати от AзГ съобщиха също, че сътрудничеството с десни партии в ЕП е само "върхът на айсберга". Според участниците темата е засягала, наред с другото, набирането на персонал. От АзГ в Европейския парламент освен това заявиха, че сътрудничеството с десни партии в ЕП е само "върхът на айсберга“. През есента може да се разбере дали подобни симулации ще се превърнат в политическа реалност.

Спорът за "защитната стена" отдавна е повече от тактически дебат. Той засяга въпроса за властта в провинциите, стратегията на Съюза и самоувереността на ГСДП, Зелените и Левите. Колкото по-силна става AзГ около Алис Вайдел и Тино Крупала, толкова по-голям става натискът върху онези партии, които изключват сътрудничество.

Новото проучване на Insa, но и други проучвания, показват или потвърждават все повече едно: много граждани вече разчитат на сценарии, които дълго време се смятаха за немислими. В същото време сътрудничеството с AзГ продължава да бъде силно оспорвано. За партиите от центъра изборите наесен ще бъдат тест дали тяхното разграничаване ще даде резултат – или AзГ ще продължи да се възползва политически от дебата за "защитна стена", отбелязва "Франкфуртер Рундшау".