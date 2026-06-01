Audi разкрива подробности за разработката на новото RS 5

От германската марка Audi разкриха дълбоки технологични тайни около раждането на следващото поколение високопроизводителни машини от семейството RS 5. Голямата сензация тук е, че емблематичният модел прави радикална крачка напред, превръщайки се в първия в историята представител на емблематичната RS фамилия, оборудван с Plug-in хибридно (PHEV) задвижване.

Това инженерно предизвикателство е плод на мащабно, няколкогодишно международно сътрудничество между два от най-важните стълбове в структурата на марката. Проектирането и фината софтуерна настройка бяха поверени на мозъчния тръст в технологичния център в Некарзулм (Германия), докато тежката задача по финалното сглобяване и производството на сложните компоненти легна върху плещите на високотехнологичния завод Audi в град Гьор (Унгария). Резултатите от тази Гервано-унгарска симбиоза вече са факт, като новите модификации на RS 5 ще стъпят официално на европейския пазар още в края на юни, а конфигураторите за поръчки вече са отворени за най-нетърпеливите фенове.

Раждането на този сложен силов агрегат е преминало през стриктно разпределение на ролите между двете държави, за да не се губи нито секунда ценно време. Немските инженери в Некарзулм поеха цялата отговорност по първоначалното скициране и тежките тестове на прототипите. Основният препъникамък пред екипа бе как да накарат класическия и доказан 2.9-литров V6 бензинов мотор с две турбини да заживее в перфектна хармония с мощен електрически двигател в рамките на ограниченото пространство под капака. След като предсерийните изпитания доказаха надеждността на концепцията, щафетата бе официално предадена на унгарските специалисти в Гьор, които поеха текущия инженеринг и масовото серийно производство.

Въпреки сериозното географско разстояние между двете фабрики, проектът е реализиран без абсолютно никакви комуникационни засечки. Ключът към успеха се оказа провеждането на редовни съвместни семинари и теренни работни срещи, които екипите редуваха последователно в Германия и Унгария при преминаването към всеки следващ етап от разработката. Ръководителите на проекта споделят, че преплитането на специалисти от различни националности е помогнало изключително много, позволявайки на сложните казуси около разпределението на теглото и охлаждането на батериите да бъдат погледнати през коренно различни професионални и културни гледни точки.

Според специалистите от Audi всички тези безсънни нощи на чертожните дъски обаче са си стрували, защото крайният резултат на асфалта е меко казано брутален. Благодарение на електрическата помощ, новото Audi RS 5 генерира системна мощност от внушителните 639 конски сили и чудовищен въртящ момент от 850 Нм, което го изстрелва до 100 км/ч за 3.6 секунди. Цялата тази мощ се стоварва върху пътя чрез емблематичното задвижване на четирите колела quattro, което тук дебютира с революционната технология Dynamic Torque Control.

Въпросната система използва свръхмодерно електромеханично векторизиране на тягата, което буквално пресмята идеалната линия на всеки 5 милисекунди. Софтуерът може светкавично да пренасочва огромни порции въртящ момент между двете задни колела поотделно, осигурявайки нереална стабилност при висока скорост, хирургическа прецизност в завоите и изразена динамика, която ще кара колата да се чувства много по-лека и повратлива, отколкото е в действителност.