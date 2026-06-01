Говори Кремъл: Русия все още не е получила отговор от Букурещ относно проверката на останките от дрона

Русия все още не е получила отговор от Букурещ на изявлението на президента Владимир Путин, че Москва е готова да изследва останките на дрона, който се разби в Румъния миналата седмица, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не. Не сме получавали реакция", каза той.

В отговор на въпрос на ТАСС на пресконференция на 29 май Путин заяви, че ако на Русия бъдат предадени обективни данни, например останките от безпилотния летателен апарат, тя ще проведе обективно разследване и тогава ще може да даде оценка на случилото се.