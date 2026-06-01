Говори Кремъл: Русия все още не е получила отговор от Букурещ относно проверката на останките от дрона
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 16:19 1 240 44

  • русия-
  • румъния-
  • украйна-
  • дронове-
  • нато-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • галац

На 29 май Путин заяви, че ако на Русия бъдат предадени обективни данни, например останките от безпилотния летателен апарат, тя ще проведе обективно разследване и тогава ще може да даде оценка на случилото се

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия все още не е получила отговор от Букурещ на изявлението на президента Владимир Путин, че Москва е готова да изследва останките на дрона, който се разби в Румъния миналата седмица, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не. Не сме получавали реакция", каза той.

В отговор на въпрос на ТАСС на пресконференция на 29 май Путин заяви, че ако на Русия бъдат предадени обективни данни, например останките от безпилотния летателен апарат, тя ще проведе обективно разследване и тогава ще може да даде оценка на случилото се.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмммм

    31 6 Отговор
    Попитайте ги с правилните дронове!

    Коментиран от #20, #34

    16:23 01.06.2026

  • 2 Шопо

    39 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #10, #28

    16:23 01.06.2026

  • 3 Българин

    10 36 Отговор
    Ватняците що не показаха дронът ударил АЕЦ Запорожие?

    16:25 01.06.2026

  • 4 Кукурещ

    15 18 Отговор
    Моля Ви защо бързате, търсим автентичен руски дрон с подпис и печат от държавата дума и ясно написано "Зделано в СССР"

    16:25 01.06.2026

  • 5 Няма и да ви отговорят защото

    37 11 Отговор
    е украински. И с такова признание за тях ситуацията ще е конфузна.

    16:26 01.06.2026

  • 6 Хохо Бохо

    35 11 Отговор
    Няма и да получи защото е укро дрон. Някак си не е правоверно

    Коментиран от #41

    16:26 01.06.2026

  • 7 ВВ Путин

    11 7 Отговор
    Гаврата е мое любимо занимание.

    16:26 01.06.2026

  • 8 Мишел

    38 7 Отговор
    Руският дрон пак излезе украински. Това е причината НатО да не е обявило война на Русия.

    Коментиран от #19

    16:26 01.06.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    9 20 Отговор
    Хаяско да отиде на терен.

    16:29 01.06.2026

  • 10 Така е

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Затова в окупираните територии няма бензин понеже там има ватнишки мир.И в бонус падат дронове по учлища за дронаджии.
    Така де.

    16:32 01.06.2026

  • 11 Няма и до получите.

    4 21 Отговор
    Къш!

    16:33 01.06.2026

  • 12 Трол

    24 4 Отговор
    Туй е работа на зеления наркоман

    16:36 01.06.2026

  • 13 Атина Палада

    26 4 Отговор
    И как Букурещ да каже,че е украински?

    16:38 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами сега?

    6 18 Отговор
    Обективни данни ХАЙМАРС ли означава или ПЕЙТРИЪТ? Тия с една Украйна 5 години едва до кривата круша я докараха, че и много се опитват още да се правят на мъже. Накрая ще намерят БАТЯ СИ.

    16:39 01.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядото

    28 2 Отговор
    всичко казано от кремъл и путин,подлежи за проверка от "независим" източник,докато запада каквото и да каже се приема за истина.пфу.

    16:40 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Не, Украйна обяви война на НатЮ..:) След като Украйна си обстрелва с дронове натовски държави,това не е ли война на Украйна срещу НАТО?

    Коментиран от #21

    16:41 01.06.2026

  • 20 съседите са хитреци

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хмммм":

    Цялата война минава през техни бази, печатат пари, но не искат да се въвличат в пряк конфликт.
    Никой не бърза да сменя украинците на първа линия.
    Горките украински войничета. Хвърлиха ги на сигурна гибел.
    Дано тази война да свърши час по-скоро!

    16:42 01.06.2026

  • 21 Верно ли бе?

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    ТролскаСмрат.

    Коментиран от #23

    16:42 01.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Верно ли бе?":

    Да, вЕрно!

    16:43 01.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много ясно

    22 1 Отговор
    Щото е на хахлите дрона

    16:46 01.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Затова ли водачите на камиони в окупираните територии са само чорнае абезяни.Къде са истинските руснаци

    16:48 01.06.2026

  • 29 Мишел

    4 14 Отговор
    След ударите с дронове на ВСУ обемът на преработка на петрол в Русия е спаднал на ниво от преди 16 години.

    16:49 01.06.2026

  • 30 Една позиция

    4 15 Отговор
    Олеле майко,жалките руски терористи с техните високоНЕТОЧНИ ракети.Както върви
    войната на Путин скоро ще се наложи да върнат окупирния Крим.

    Коментиран от #31

    16:53 01.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма и да получат

    10 3 Отговор
    Евтина постановка на евтина кфурва.
    Повод за атаки срещу Русия под предлог, че защитават натовска държава!
    Плоско.
    Питам Радев, защо преминават военни машинитна САЩ през БГ към Румъния?
    « Мама, я льотчика люблю,
    Мама, без льотчик не магу,
    Льотчик вьсако летает, мне
    Длибока набьйвает, мама,
    Радева люблю».

    16:55 01.06.2026

  • 33 Мърсулъ

    5 3 Отговор
    Сигурните неща не им требе експертиза
    ...пафи тя е за вътрешно ползване...

    16:57 01.06.2026

  • 34 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хмммм":

    Не можем, щефове са. Налага се да им го лигавим и да им помагаме за дрона

    17:00 01.06.2026

  • 35 Тома

    10 3 Отговор
    След като видяха че дрона е украински проверката спря

    17:04 01.06.2026

  • 36 незнайко

    13 3 Отговор
    Как ще дадат останките ако не са руски ? Затова още не е получил отговор Путин ! НЯМА И ДА ПОЛУЧИ !
    Това си е чиста проба провокация от страна на Румъния под давлението на ЕС !

    Коментиран от #37

    17:05 01.06.2026

  • 37 защо

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "незнайко":

    Какво иска още Путин?
    И Кая каза, и Рюте каза, и Зеленски каза. Дронът е руски! Точка.

    17:09 01.06.2026

  • 38 Директора👨‍✈️

    9 3 Отговор
    100% e украински този дрон. Но на нас никога няма да кажат истината! А русия иска да се провери и да се каже. Е? Дали ако беше руски, щеше да натискат за проверка самите руснаци?!?

    17:11 01.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Артилерист

    4 1 Отговор
    Три коментара (18,22,24) ми изтриха понеже им доказвам с предишни случаи, че лъжат и манипулират, както сега с този дрон в Румъния...

    Коментиран от #42, #43

    17:17 01.06.2026

  • 41 Констатиращ

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Ако дрона е украински щеше да удари землянката на Путин,ако е руски високоНЕТОЧЕН
    щеше да удари Кремал както втория Орешник преди 2 дни.Сгурно е ирански или израелски.

    17:19 01.06.2026

  • 42 Констатиращ

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Трият защото Факти е зависим от руското псолство.Ще изтрят и това.

    17:22 01.06.2026

  • 43 Абе топчията,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Кога се върна от Румъния?

    17:26 01.06.2026

  • 44 Русия и България са пълна гадост. КПСС и

    1 1 Отговор
    Русия и България са пълна гадост. КПСС и БКП станаха като римски императори, и за да запазят келепирът си, пожелаха да станат собственици на огромни богатства. И НАПРАВИХА МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. 100% от медиите и капиталът и НПО и партиите са в ръцете на живковата номенклатура. Делян и А. Василев с дядовци полковници от ДС. Женя от Васко да Гама е шеф в централната банка и има десетина ВЕИ парка, беше юпи на царя, а е внук на генерал от ДС. Няма лошо ако 20% са такива, но няма празно, на 100% са такива и то навсякъде.

    17:34 01.06.2026

