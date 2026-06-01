Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС.
Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица „Граф Игнатиев“. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки.
На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ.
Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката.
1 Някой
Сега сериозно - тротинетките следва да бъдат забранени незабавно. И всеки, позволил си да кара такава, да бъде съден за опит за убийство. Нагледал съм се на безразсдни тротинеткаджии, дето си мислят, че могат да правят всичко. Е, явно не си го мислят само, защото не съм видял сега нито веднъж да ги спира полиция за проверка, или след направено нарушение.
Коментиран от #2, #10
16:58 01.06.2026
2 Кирил
До коментар #1 от "Някой":Звучиш като някоя баба която не знае закона. В белите държави се регистрират и се застраховат. Карат се само по улиците.
Коментиран от #4
17:01 01.06.2026
3 Момче открадна танк
Танкът е тотал щета.
17:03 01.06.2026
4 Някой
До коментар #2 от "Кирил":И тук промениха закона, но какво от това? Да не би да живеем в бяла страна? Самоизтрепват се тротинеткаджиите всеки ден, но това не стига, та взеха да трепят и пешеходци.
И в статията нито дума - детето добре ли е, задъражно ли е, извикани ли са родителите му, ще бъдат ли наказани (детето и/или родителите)? Щото, в белите страни всеки има задължения, освен права. И ако извърши нарушение, веднага се санкционира. Тъй че, думай си ти за белите страни.
Коментиран от #8, #12
17:04 01.06.2026
8 Кирил
До коментар #4 от "Някой":Ти от тая жълтина очакваш статия за четена и да има нещо вярно ли? Леле къде си попаднал братко. Казвам ,че дали е колело или тротинетка има установени правила и условия в белите държави при, които инцидентите са сведени до минимум. Напреим една малка турция (Германия) - детето ти трябва да мине курс и един вид му дават свидетелство за управление на колело. Елемнтарно и ефективно.
17:15 01.06.2026
10 Нека да пиша
До коментар #1 от "Някой":И,аз имам ,и децата ми имат тротинитка . Просто не е ниподходящо да се кара особенно във София .
Коментиран от #16
17:26 01.06.2026
12 Нека да пиша
До коментар #4 от "Някой":Ти си някой си льохман ..
Коментиран от #15
17:27 01.06.2026
13 Нека да пиша
До коментар #9 от "Сатана Z":А,ти си налапол кюлотите на Соня (Цола Драгойчева)
17:28 01.06.2026
15 Някой
До коментар #12 от "Нека да пиша":А ти си Емили Тротинетката?
17:29 01.06.2026
16 Някой
До коментар #10 от "Нека да пиша":Това е добър атестат за интелектуалното ви ниво. Нищо радващо.
Коментиран от #18
17:30 01.06.2026
18 Нивото е
До коментар #16 от "Някой":Под нулата.
17:36 01.06.2026