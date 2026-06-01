Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси

1 Юни, 2026 16:47 1 059 18

За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС.

Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица „Граф Игнатиев“. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки.

На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ.

Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    25 0 Отговор
    Нищо, то момчето не е виновно. Пък и няма провинения до сега. Защо д аму съсипваме живота заради съсипания живот на една пенсионерка? За държавата даже ще е добре - една пенсия по-малко ще изплаща.
    Сега сериозно - тротинетките следва да бъдат забранени незабавно. И всеки, позволил си да кара такава, да бъде съден за опит за убийство. Нагледал съм се на безразсдни тротинеткаджии, дето си мислят, че могат да правят всичко. Е, явно не си го мислят само, защото не съм видял сега нито веднъж да ги спира полиция за проверка, или след направено нарушение.

    Коментиран от #2, #10

    16:58 01.06.2026

  • 2 Кирил

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Звучиш като някоя баба която не знае закона. В белите държави се регистрират и се застраховат. Карат се само по улиците.

    Коментиран от #4

    17:01 01.06.2026

  • 3 Момче открадна танк

    5 0 Отговор
    в Банкя и блъсна хипопотам и прасе.
    Танкът е тотал щета.

    17:03 01.06.2026

  • 4 Някой

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    И тук промениха закона, но какво от това? Да не би да живеем в бяла страна? Самоизтрепват се тротинеткаджиите всеки ден, но това не стига, та взеха да трепят и пешеходци.
    И в статията нито дума - детето добре ли е, задъражно ли е, извикани ли са родителите му, ще бъдат ли наказани (детето и/или родителите)? Щото, в белите страни всеки има задължения, освен права. И ако извърши нарушение, веднага се санкционира. Тъй че, думай си ти за белите страни.

    Коментиран от #8, #12

    17:04 01.06.2026

  • 5 Тома

    3 2 Отговор
    Детето било на тлисет и тли

    17:09 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 незнайко

    2 4 Отговор
    Какво правят и двамата върху трамвайните релси ? А сетих се, докато са се оглеждали за трамваи не са се видели и се блъснали ! Твърде вероятно е потърпевшата да е виновна !

    17:13 01.06.2026

  • 8 Кирил

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Ти от тая жълтина очакваш статия за четена и да има нещо вярно ли? Леле къде си попаднал братко. Казвам ,че дали е колело или тротинетка има установени правила и условия в белите държави при, които инцидентите са сведени до минимум. Напреим една малка турция (Германия) - детето ти трябва да мине курс и един вид му дават свидетелство за управление на колело. Елемнтарно и ефективно.

    17:15 01.06.2026

  • 9 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Ако пацанът с тротинетката беше нацелил трамвая можеше да се докопа и до някоя от "наградите Дарвин

    Коментиран от #13

    17:26 01.06.2026

  • 10 Нека да пиша

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    И,аз имам ,и децата ми имат тротинитка . Просто не е ниподходящо да се кара особенно във София .

    Коментиран от #16

    17:26 01.06.2026

  • 11 СЛАБО ТЕКСТЧЕ!

    5 1 Отговор
    Липсва информация момчето офейкало ли е или е оказало съдействие, липсва информация как е жената /пенсионерката/, и т.н.

    17:26 01.06.2026

  • 12 Нека да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Ти си някой си льохман ..

    Коментиран от #15

    17:27 01.06.2026

  • 13 Нека да пиша

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    А,ти си налапол кюлотите на Соня (Цола Драгойчева)

    17:28 01.06.2026

  • 14 Защо там не дойде следовател ?

    3 0 Отговор
    Който на място да напише документ за пречиненото на жената страдание и за отговорността на държавата и на тротинетката.

    17:29 01.06.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нека да пиша":

    А ти си Емили Тротинетката?

    17:29 01.06.2026

  • 16 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нека да пиша":

    Това е добър атестат за интелектуалното ви ниво. Нищо радващо.

    Коментиран от #18

    17:30 01.06.2026

  • 17 Дошла линейка и полиция но няма

    2 0 Отговор
    Компетентно лице да речем следовател или защо не и прокурор който да придвижи нещата бързо и в правилната посока за наказание и за назидание за останалите участници в движението.

    17:34 01.06.2026

  • 18 Нивото е

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Под нулата.

    17:36 01.06.2026

