Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС.

Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица „Граф Игнатиев“. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки.

На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ.

Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката.