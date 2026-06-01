По спешност! Русия спира износа на авиационно гориво поне до края на ноември

Руското правителство забранява износа на авиационно гориво до 30 ноември, съобщават от Кремъл, докато украинските удари по руските рафинерии и други обекти от енергийната инфраструктура продължават, предаде Reuters.

Русия изнася гориво за реактивни двигатели предимно с железопътен транспорт за Централна Азия, включително Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

В изявление на руското правителство се обяснява, че целта на решението за спиране на износа е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива.

Аналогична мярка вече е в сила за експорта на бензин. Русия все още не е предприела действия по отношение на дизела, но наскоро "Интерфакс" съобщи, че се обмислят мерки и в това отношение.

Производството на дизел в страната е спаднало с 10% през април и с още толкова през май. Украинските атаки с дронове срещу рафинерии принуждават някои от тях да намалят обема да дейността си или спрат работа. Същевременно износът на дизелово гориво се е увеличил.