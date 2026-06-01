По спешност! Русия спира износа на авиационно гориво поне до края на ноември

Руското правителство забранява износа на авиационно гориво до 30 ноември, съобщават от Кремъл, докато украинските удари по руските рафинерии и други обекти от енергийната инфраструктура продължават, предаде Reuters.
Русия изнася гориво за реактивни двигатели предимно с железопътен транспорт за Централна Азия, включително Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.
В изявление на руското правителство се обяснява, че целта на решението за спиране на износа е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива.
Аналогична мярка вече е в сила за експорта на бензин. Русия все още не е предприела действия по отношение на дизела, но наскоро "Интерфакс" съобщи, че се обмислят мерки и в това отношение.
Производството на дизел в страната е спаднало с 10% през април и с още толкова през май. Украинските атаки с дронове срещу рафинерии принуждават някои от тях да намалят обема да дейността си или спрат работа. Същевременно износът на дизелово гориво се е увеличил.
3 Русийката
Путлер знае това много добре.
9 Някой
Е, знам как ще се използва новината за пропагандни цели, но нека се радват на такива новини слепите.
16:55 01.06.2026
11 Преустановили
До коментар #7 от "Дано":са преговорите иранците насред преговарянето !
16:56 01.06.2026
13 Българин
До коментар #2 от "Сатана Z":Най-търсени от ватняците на фронта са найлоновите чували.
16:57 01.06.2026
19 Очаквано
Коментиран от #26, #39
17:04 01.06.2026
20 Няма край руският позор
Коментиран от #37
17:04 01.06.2026
21 Хи хи хи
17:05 01.06.2026
23 Атина Палада оригинал
17:06 01.06.2026
24 щом
До коментар #3 от "Русийката":настояваш ще побързат и ще отрежат тиквата на зеленото влечуго..Русия не води тотална война както правят в момента Израел и САЩ..защото смята укроинци за руснаци, но евротретополови все виждат в това слабост..те искат кръв..Нацисти пак ще ядат дърво..
17:06 01.06.2026
26 Ами
До коментар #19 от "Очаквано":Ударили са ти главата. Просто не са препечатали цялата статия :)
"Забраната обхваща и авиационен керосин, закупен чрез борсови търгове. Изключение ще се допуска за количества, поставени под митническа процедура преди влизането в сила на постановлението, за доставки по междуправителствени споразумения и за гориво в технологични резервоари на въздухоплавателни средства."
17:06 01.06.2026
32 Па то украинците спреа
Верно, има.. купонье ама НЕМА..беГзин!
Тия нищеброди ли щеа а воюват с НАТО?!?
Хихихихихи
17:10 01.06.2026
33 Геренски
Ще прави 2ра конна армия и половина -те пък ще са на магарета
Къде са ви ресурсите, Zомбясали ? Зеленски ви го набуха с разширените вени ,така ли се случи
Евалата Джуджанка невиждан позор
17:11 01.06.2026
39 Дивдядово
До коментар #19 от "Очаквано":Ама ти гледа ли как изрева ? Га че го бяха сритали в орешниците . Напиках се от смях
17:14 01.06.2026
43 Рашка в колапс
Къде е оня недоносения олигарсите нещо го търсят разсипа държавата тоя плиткоумник
17:18 01.06.2026
46 АБЕ МАНИ...
АааааааХахахаха
Дека е онаа пиздоглазата Ста руха дека Фулира ДЕРМО чемоданчика а ни разправя за..БЕЗ.. аналоговото въоръжение и ПВО?!?
АааааааХахахаха
Зае... Би
17:20 01.06.2026
48 Ненам ама сигурно е ного От врат
Ко пейки недомътени... НЕМА се сдухвате от Репки,.. Сичко кошмарно за монгольята тепърва предстои
АааааааХахахаха
17:25 01.06.2026
51 хаха
Русия просто се наглася спрямо войната в Иран и недостига на горива в целия свят. Защо да изнася и Узбекистан и т.н. да търгуват с ЕС горивата? Защо да не си пълни резервите и да не продава само на близки съюзници или поне изгодно на Китай, Индия, Пакистан?
В цялото ЕС да видим откъде ще закърпи положението. Всички добивни мощности са закрити, защото нали сме зелени... Закрити са и рафинерии. Норвегия само добива, защото НЕ Е В ЕС И НЕ ИСКА И ДА БЪДЕ, та не са й наложили да закрива добива в Северно море.
Коментиран от #54
17:28 01.06.2026
54 Хихихи
До коментар #51 от "хаха":Нема се сдухваш, Петушила!
Официално,.. москалбад ВНАСЯ горива от Беларус и Казахстан!
Затва у.. ЙЛО педофила пълзеше по цръвенио килим
Хахаха
17:33 01.06.2026
55 хаха
До коментар #7 от "Дано":Имаше една приказка за лопналото мандало. Ако днес САЩ и Иран се споразумеят и протокът се отвори, ЕС пак няма да има достатъчно гориво поне 3-5г напред или ще трябва да лази пред Тръмп да моли за гориво на тройни и четворни цени. Проблемът е, че ИРАН УНИЩОЖИ КЛАДЕНЦИ, ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ЗА ГАЗ, ПРИСТАНИЩЕ, РАФИНЕРИИ, НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЗАВОД ЗА ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ(60% от световното производство). Ако се почне днес производство на нови машини за построяване на унищоженото и няма грам забавяния и чакане, то е 3-5г. Проблемът- всъщност производителите на тоя тип оборудване са само 3-4 компании с листи за изчакване години напред и на това ИИ е поръчал куп газови турбини(защото някак си слънчеви панели и перки са уж евтини и бъдещето, ама за центрове за данни хич не ги искат). Катар Енерджи имаше писмо, че за газа до ЕС може и 10-15г да се чака да тръгне пак.
17:33 01.06.2026
57 Рублевка
До коментар #3 от "Русийката":"Русийката" е най-голямата страна в света и само с дохода от годишния добив на злато може да воюва с Украйна 100 години.
РФ спира износа на горива, не защото няма, а защото чрез посредници отиват в Украйна.
Коментиран от #60
17:36 01.06.2026
60 Мъдреца
До коментар #57 от "Рублевка":Проблема е в това, че колкото и злато да има русия, тя не може да воюва! Анатъмно?
17:39 01.06.2026
