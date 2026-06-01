Новини
Свят »
Русия »
По спешност! Русия спира износа на авиационно гориво поне до края на ноември
  Тема: Украйна

По спешност! Русия спира износа на авиационно гориво поне до края на ноември

1 Юни, 2026 16:49 925 61

  • русия-
  • украйна-
  • дизел-
  • бензин-
  • петрол-
  • дронове-
  • ракети-
  • роснефт-
  • лукойл

Украинските атаки с дронове срещу рафинерии принуждават някои от тях да намалят обема да дейността си или спрат работа

По спешност! Русия спира износа на авиационно гориво поне до края на ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руското правителство забранява износа на авиационно гориво до 30 ноември, съобщават от Кремъл, докато украинските удари по руските рафинерии и други обекти от енергийната инфраструктура продължават, предаде Reuters.

Русия изнася гориво за реактивни двигатели предимно с железопътен транспорт за Централна Азия, включително Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

Още новини от Украйна

В изявление на руското правителство се обяснява, че целта на решението за спиране на износа е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива.

Аналогична мярка вече е в сила за експорта на бензин. Русия все още не е предприела действия по отношение на дизела, но наскоро "Интерфакс" съобщи, че се обмислят мерки и в това отношение.

Производството на дизел в страната е спаднало с 10% през април и с още толкова през май. Украинските атаки с дронове срещу рафинерии принуждават някои от тях да намалят обема да дейността си или спрат работа. Същевременно износът на дизелово гориво се е увеличил.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    24 14 Отговор
    Това е стратегическа суровина и износът не е задължителен когато се увеличава вътрешното потребление ,както и за нуждите на фронта.

    Коментиран от #13

    16:51 01.06.2026

  • 3 Русийката

    22 21 Отговор
    няма икономика за дълга война!

    Путлер знае това много добре.

    Коментиран от #15, #24, #57

    16:52 01.06.2026

  • 4 Атина Палада

    18 14 Отговор
    Руският Рай.

    16:52 01.06.2026

  • 5 Путин

    14 9 Отговор
    Вот ето правильна.

    16:53 01.06.2026

  • 6 Бг майстор

    24 14 Отговор
    България пълни резервоарите на Краварските цистерни с авиационен бензин от Лукойл ,а Спецов само осчетоводява загубите.

    16:54 01.06.2026

  • 7 Дано

    23 19 Отговор
    И Иран да не сключат скоро споразумение със САЩ и тогава да му мисли Гейевропа , керосин няма да има Да не се притесняват за Русия , руснаците няма да закъсат .

    Коментиран от #11, #55

    16:54 01.06.2026

  • 8 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    20 12 Отговор
    Само така. Всичко върви по план.

    16:55 01.06.2026

  • 9 Някой

    19 19 Отговор
    Ами, имат си гориво, спират му износа. Европа реве, че няма да има авиационно гориво. Руснаците си го пазят.
    Е, знам как ще се използва новината за пропагандни цели, но нека се радват на такива новини слепите.

    16:55 01.06.2026

  • 10 Сатана Z

    16 11 Отговор
    Глупавите мисирки си мислят,че всяка рафинерия е сертифицирана за производство на авиационно гориво и пишат простотии.Дебили.

    16:55 01.06.2026

  • 11 Преустановили

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дано":

    са преговорите иранците насред преговарянето !

    16:56 01.06.2026

  • 12 Жбръц

    17 15 Отговор
    Ще ми летите в Европа ,качени на нивелира,още през лятото.Вече сте на изпарения,но мълчите.Говорят за скок в цените на керосина.Абе лъолоъвци,само дуете бузи,но ще клекнете.Едно е скок в цената,а коренно различно,просто да липсва в цистерните.А това настъпва с ударни темпове.Азиатците плащат по 150-150$ за барел керосин.Нашите играят на борсите при цена-105-110 $ за барел.Взадачката се пита: На кого ще достави производителя/ прекупвача: в Европа или на азиатския пазар.

    16:56 01.06.2026

  • 13 Българин

    19 12 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Най-търсени от ватняците на фронта са найлоновите чували.

    16:57 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А Мала Токмачка?

    17 8 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    16:59 01.06.2026

  • 17 Зелето

    12 12 Отговор
    Спирането в Русия на износа на авиационно гориво било за да се гарантира стабилността на вътрешния пазар! Това е някакво недоразумение! Аз не съм давал такива гаранций!

    17:00 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Очаквано

    13 10 Отговор
    Украинците им удариха тръбопровода за керосин и Путин изрева на умряло три пъти ура..

    Коментиран от #26, #39

    17:04 01.06.2026

  • 20 Няма край руският позор

    14 8 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #37

    17:04 01.06.2026

  • 21 Хи хи хи

    6 5 Отговор
    Нис.костеб.леното човече оп.ърдя мас.ура на украинците

    17:05 01.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада оригинал

    2 3 Отговор
    Боли ми Птаа за тия индианци

    17:06 01.06.2026

  • 24 щом

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Русийката":

    настояваш ще побързат и ще отрежат тиквата на зеленото влечуго..Русия не води тотална война както правят в момента Израел и САЩ..защото смята укроинци за руснаци, но евротретополови все виждат в това слабост..те искат кръв..Нацисти пак ще ядат дърво..

    17:06 01.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Очаквано":

    Ударили са ти главата. Просто не са препечатали цялата статия :)
    "Забраната обхваща и авиационен керосин, закупен чрез борсови търгове. Изключение ще се допуска за количества, поставени под митническа процедура преди влизането в сила на постановлението, за доставки по междуправителствени споразумения и за гориво в технологични резервоари на въздухоплавателни средства."

    17:06 01.06.2026

  • 27 Тома

    5 4 Отговор
    Кой още вярва на роитерс

    Коментиран от #35

    17:07 01.06.2026

  • 28 Българин

    2 5 Отговор
    Ако не се подчиним на Зеленски, и ние ще стоим на сухо. Така че радев да се качва на влака и да ходи да моли за снихождение Зеленски и да обещава всичко, за да ни гарантира доставките на горива! Ако се бави, сме обречени!

    17:07 01.06.2026

  • 29 пРосия -страната на идиотите

    7 4 Отговор
    Вида гази жаден ходи.

    17:07 01.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Kaлпазанин

    5 6 Отговор
    А в Европа с какво ще летят и на каква цена ,или са измислили самолети на батерии ,

    17:09 01.06.2026

  • 32 Па то украинците спреа

    7 4 Отговор
    Целата Бензиностанция!.. ДРОН - Ембаргото работи идеално!
    Верно, има.. купонье ама НЕМА..беГзин!
    Тия нищеброди ли щеа а воюват с НАТО?!?
    Хихихихихи

    17:10 01.06.2026

  • 33 Геренски

    7 6 Отговор
    Русия спешно търси коне за армията .
    Ще прави 2ра конна армия и половина -те пък ще са на магарета

    Къде са ви ресурсите, Zомбясали ? Зеленски ви го набуха с разширените вени ,така ли се случи
    Евалата Джуджанка невиждан позор

    17:11 01.06.2026

  • 34 Ранбо Силен

    2 0 Отговор
    Нема тунджа ай ,тунджа нема хич

    17:12 01.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Просто е

    7 2 Отговор
    Щом Русия спира износа на авиационно гориво, значи юропата няма да има авиационно гориво. Русия го произвежда и затова ще има, юропата нищо не произвежда, защото няма ресурси и следователно няма да има

    17:13 01.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    2 6 Отговор
    Украйна определя, кой има гориво и кой няма да има. Радев е реалист, трябва да измоли от Зеленски, да не ни съсипва туризма и доставките на горива!

    17:14 01.06.2026

  • 39 Дивдядово

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Очаквано":

    Ама ти гледа ли как изрева ? Га че го бяха сритали в орешниците . Напиках се от смях

    17:14 01.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 У ДРИ БАЦЕ

    5 3 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    17:15 01.06.2026

  • 42 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    В Европа ще летите с хапчета вече,като няма гориво

    17:17 01.06.2026

  • 43 Рашка в колапс

    2 3 Отговор
    Русия има много рИсурси .Да си ги завре у маймунския Г.
    Къде е оня недоносения олигарсите нещо го търсят разсипа държавата тоя плиткоумник

    17:18 01.06.2026

  • 44 Зeлето

    4 3 Отговор
    Аз ви спрях кранчето! Предайте това на путин, и много поздрави от клoуна! Нека да му киcни вътри!

    17:19 01.06.2026

  • 45 Ей това да си копейка е Божие наказание

    2 3 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    17:19 01.06.2026

  • 46 АБЕ МАНИ...

    3 2 Отговор
    18 ... НПЗ... ФИРА за...28 дня!!
    АааааааХахахаха
    Дека е онаа пиздоглазата Ста руха дека Фулира ДЕРМО чемоданчика а ни разправя за..БЕЗ.. аналоговото въоръжение и ПВО?!?
    АааааааХахахаха
    Зае... Би

    17:20 01.06.2026

  • 47 Курти

    4 2 Отговор
    Аби копеи вие сте най-големите фанатици и родостъпници.Мишкувате си жалкия живот и само лаете и се каните и тва го правите през целия си живот и акъла не ви идва.Талибаните и Аятоласите са по-умни от вас

    17:22 01.06.2026

  • 48 Ненам ама сигурно е ного От врат

    2 2 Отговор
    Некаков уж..." Клоун и наркос "... А закрие окончателно Монголо- мюсюлманския ХАГАНАТ- бензиноколонка и... КОНЦ лагера на жлътурето от С.Корея?!!
    Ко пейки недомътени... НЕМА се сдухвате от Репки,.. Сичко кошмарно за монгольята тепърва предстои
    АааааааХахахаха

    17:25 01.06.2026

  • 49 Артилерист

    4 2 Отговор
    Запада уж не е във война, нали, но първи започна да отменя полети на гражданската авиация. Русия вероятно има трудности, но причината не са толкова ударите на Украйна, колкото съхраняване бойната способност на военната авиация, предвид възможна западна агресия...

    Коментиран от #52

    17:26 01.06.2026

  • 50 Настpандамус

    3 3 Отговор
    Зеленски ще им спре и купоните! Нещата се развиват прогресивно! Огин жъ ги гори рафинериите! Това е сигурно като завтра!

    17:27 01.06.2026

  • 51 хаха

    4 2 Отговор
    Тази забрана не е толкова заради унищожени рафинерии. Досега ВСУ не са унищожили нито една, а са удряли мощности, с което спират рафинериите за няколко дни до седмици и всичко тръгва отново. С един дрон или малка ракета не може и повече.
    Русия просто се наглася спрямо войната в Иран и недостига на горива в целия свят. Защо да изнася и Узбекистан и т.н. да търгуват с ЕС горивата? Защо да не си пълни резервите и да не продава само на близки съюзници или поне изгодно на Китай, Индия, Пакистан?
    В цялото ЕС да видим откъде ще закърпи положението. Всички добивни мощности са закрити, защото нали сме зелени... Закрити са и рафинерии. Норвегия само добива, защото НЕ Е В ЕС И НЕ ИСКА И ДА БЪДЕ, та не са й наложили да закрива добива в Северно море.

    Коментиран от #54

    17:28 01.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мунча

    2 3 Отговор
    Изход има! Путин и Лукашенко да фанат да нацепат дърва, както преди две зими цепеха за Украйна, да не мръзне! Сибир голем!

    17:30 01.06.2026

  • 54 Хихихи

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Нема се сдухваш, Петушила!
    Официално,.. москалбад ВНАСЯ горива от Беларус и Казахстан!
    Затва у.. ЙЛО педофила пълзеше по цръвенио килим
    Хахаха

    17:33 01.06.2026

  • 55 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дано":

    Имаше една приказка за лопналото мандало. Ако днес САЩ и Иран се споразумеят и протокът се отвори, ЕС пак няма да има достатъчно гориво поне 3-5г напред или ще трябва да лази пред Тръмп да моли за гориво на тройни и четворни цени. Проблемът е, че ИРАН УНИЩОЖИ КЛАДЕНЦИ, ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ЗА ГАЗ, ПРИСТАНИЩЕ, РАФИНЕРИИ, НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЗАВОД ЗА ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ(60% от световното производство). Ако се почне днес производство на нови машини за построяване на унищоженото и няма грам забавяния и чакане, то е 3-5г. Проблемът- всъщност производителите на тоя тип оборудване са само 3-4 компании с листи за изчакване години напред и на това ИИ е поръчал куп газови турбини(защото някак си слънчеви панели и перки са уж евтини и бъдещето, ама за центрове за данни хич не ги искат). Катар Енерджи имаше писмо, че за газа до ЕС може и 10-15г да се чака да тръгне пак.

    17:33 01.06.2026

  • 56 Хо хо

    1 2 Отговор
    Като нема керосин да зареждат с "Тройной Боярщник". АН-24 лети и с квас.

    17:35 01.06.2026

  • 57 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Русийката":

    "Русийката" е най-голямата страна в света и само с дохода от годишния добив на злато може да воюва с Украйна 100 години.
    РФ спира износа на горива, не защото няма, а защото чрез посредници отиват в Украйна.

    Коментиран от #60

    17:36 01.06.2026

  • 58 Даскала

    1 1 Отговор
    Путинчо, умно мче си, нимой са услушва! Сваляй белите кюлoти и ги размаай, ясен знак че ти е увряла глaвъта!

    17:38 01.06.2026

  • 59 Ако руснаците се научат

    0 0 Отговор
    Да пият газ, нефт, бензин и нафта като боярищник и могат да се изолират от света. Нищо няма да им трябва.

    17:39 01.06.2026

  • 60 Мъдреца

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Рублевка":

    Проблема е в това, че колкото и злато да има русия, тя не може да воюва! Анатъмно?

    17:39 01.06.2026

  • 61 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    17:39 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания