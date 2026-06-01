Анчелоти младши поема френски клуб

Френският футболен клуб Лил официално обяви Давиде Анчелоти за новия си старши треньор. 36-годишният италианец, наследник на прочутия Карло Анчелоти, подписа дългосрочен контракт, който ще го задържи на "Стад Пиер-Мороа" до лятото на 2028 година.

В момента Давиде Анчелоти изпълнява ролята на асистент в треньорския щаб на националния отбор на Бразилия, където работи рамо до рамо с баща си. Той ще остане част от "селесао" до края на предстоящото Световно първенство, след което ще се впусне в новото си предизвикателство във Франция.

Анчелоти младши ще наследи поста от Бруно Генезио, който изведе Лил до груповата фаза на Шампионската лига за следващия сезон. Очакванията към новия наставник са огромни, тъй като клубът се завръща на голямата европейска сцена.

Макар и млад, Давиде вече има опит като старши треньор – през втората половина на 2025 година той ръководи бразилския Ботафого.