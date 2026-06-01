ДПС предлага мораториум върху цената на ВиК услугите

Мораториум върху цената на ВиК услугите, актуални към 18 декември 2025 г., предлагат от ДПС. Предложението предвижда мярката да действа до влизането в сила на Наредбата по чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба и хората да могат да си получат изравнителните сметки на по-ниските цени преди увеличението.
Освен това вносителите очакват в един бъдещ период, заедно с новия метод за ценоопределяне на КЕВР, да се постигнат по-ниски цени на водата.
Парламентарната група на ДПС предлага и Министерския съвет да направи последваща оценка на въздействието на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
17:09 01.06.2026
2 Тома
17:23 01.06.2026
3 Ду Пи СЕ- то
17:31 01.06.2026
4 гневен
Не ги ли е срам тези, които са решили оттук-оттам да вземат по малко, та да съберат пари за цялата държава. Не се ли срамуват, че българските пенсионери са на ръба на оцеляването и вместо да им увеличават пенсиите, те видиш ли, щели да извадят от пенсиите
60 - те лв. добавки и да начисляват процентите по Швейцарското правило, върху разликата. А милионите, които бяха откраднати, а безкрайните увеличения на депутатски заплати....срам и позор. Постоянно се взират в пенсиите. Ами да ни оставят на хляб и вода, особено щом ще замразяват цената на водата. То и сега е така.
Коментиран от #6
17:41 01.06.2026
5 Рядка кал
17:57 01.06.2026
6 По-гневен
До коментар #4 от "гневен":Увеличение на депутатските заплати
и то на 240.
Никъде по света няма толкова много търтеи на глава от населението.
17:58 01.06.2026
7 Родина
Но , реално на всеки 3 месеца от общия
водомер се разпределят на всички .
10 кубика от общия водомер са ми начислили
и излиза така редовните платци го отнасят .
Софийска вода не си търси длъжниците.
A , прехвърля отговорността на жителите.
От една страна длъжниците ги дават на
колекторски фирми . А , от друга взема пари от редовните . И от двете места взема пари .
Защо , задължиха Топлофикация да има
дистанционни водомери , а Веола не ?
Защото е на милите французи . Сметката ми беше 14 евро , сега е 33 евро . Имало хора
То и медиите мълчат за Веола и посредниците на парното.
който не плащат . Депутатите не им пука .
18:08 01.06.2026
8 Питане
Защото сфин,Ята така се е омазал, че и 100 водоноски ще са му малко, поне сурат да позамие !
18:12 01.06.2026
9 А ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Си проруски ориентиран. Стига под тоя пол А на мутрофанова.
Покажи се, поне да по дишаш малко чист въздух 🤣
18:18 01.06.2026
10 Брей,
18:29 01.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
18:41 01.06.2026
13 Водоноска
18:42 01.06.2026