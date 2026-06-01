ДПС предлага мораториум върху цената на ВиК услугите

1 Юни, 2026 17:08 685 13

  • мораториум-
  • цени-
  • вик

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мораториум върху цената на ВиК услугите, актуални към 18 декември 2025 г., предлагат от ДПС. Предложението предвижда мярката да действа до влизането в сила на Наредбата по чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба и хората да могат да си получат изравнителните сметки на по-ниските цени преди увеличението.

Освен това вносителите очакват в един бъдещ период, заедно с новия метод за ценоопределяне на КЕВР, да се постигнат по-ниски цени на водата.

Парламентарната група на ДПС предлага и Министерския съвет да направи последваща оценка на въздействието на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    ВИК е френска компания .

    Коментиран от #9

    17:09 01.06.2026

  • 2 Тома

    14 1 Отговор
    Депесето откраднаха милиарди от българския народ и всичко друго е пунтамара

    17:23 01.06.2026

  • 3 Ду Пи СЕ- то

    7 1 Отговор
    вече са в канала.

    17:31 01.06.2026

  • 4 гневен

    4 1 Отговор
    Не зная какво предлага ДПС, но преди малко чух по тв, някакъв физкултурник да предлага намаляване на пенсиите. Писна ми от тези Ковид добавки. Да видят колко месеца сме ги вземали и да ни ги удържат по 10 евро, за да се успокоят хората с парите.
    Не ги ли е срам тези, които са решили оттук-оттам да вземат по малко, та да съберат пари за цялата държава. Не се ли срамуват, че българските пенсионери са на ръба на оцеляването и вместо да им увеличават пенсиите, те видиш ли, щели да извадят от пенсиите
    60 - те лв. добавки и да начисляват процентите по Швейцарското правило, върху разликата. А милионите, които бяха откраднати, а безкрайните увеличения на депутатски заплати....срам и позор. Постоянно се взират в пенсиите. Ами да ни оставят на хляб и вода, особено щом ще замразяват цената на водата. То и сега е така.

    Коментиран от #6

    17:41 01.06.2026

  • 5 Рядка кал

    5 0 Отговор
    Когато дъпъсъ се давят на плитко, това е много забавно за широката публика.

    17:57 01.06.2026

  • 6 По-гневен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "гневен":

    Увеличение на депутатските заплати
    и то на 240.
    Никъде по света няма толкова много търтеи на глава от населението.

    17:58 01.06.2026

  • 7 Родина

    3 0 Отговор
    Задължиха хората да слагат водомери.
    Но , реално на всеки 3 месеца от общия
    водомер се разпределят на всички .
    10 кубика от общия водомер са ми начислили
    и излиза така редовните платци го отнасят .
    Софийска вода не си търси длъжниците.
    A , прехвърля отговорността на жителите.
    От една страна длъжниците ги дават на
    колекторски фирми . А , от друга взема пари от редовните . И от двете места взема пари .
    Защо , задължиха Топлофикация да има
    дистанционни водомери , а Веола не ?
    Защото е на милите французи . Сметката ми беше 14 евро , сега е 33 евро . Имало хора
    То и медиите мълчат за Веола и посредниците на парното.
    който не плащат . Депутатите не им пука .

    18:08 01.06.2026

  • 8 Питане

    0 0 Отговор
    Защо ли искат ???
    Защото сфин,Ята така се е омазал, че и 100 водоноски ще са му малко, поне сурат да позамие !

    18:12 01.06.2026

  • 9 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си проруски ориентиран. Стига под тоя пол А на мутрофанова.
    Покажи се, поне да по дишаш малко чист въздух 🤣

    18:18 01.06.2026

  • 10 Брей,

    1 0 Отговор
    Шопара се загрижил за хората.

    18:29 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Какво предлагат тия измамници? Тия, освен от крадене, от нищо друго не разбират

    18:41 01.06.2026

  • 13 Водоноска

    0 0 Отговор
    Направо закривай. То и без това останахме само пенсии. Няма пари за заплати. Висим на минимална. Няма пари за гориво и СМ. Няма пари за тръби и фитинги. С кво да правим аварии? Доле у калта кой да копа? Я у лево.

    18:42 01.06.2026

