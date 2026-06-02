Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед с прицел към звезда на Мидълзбро

Манчестър Юнайтед с прицел към звезда на Мидълзбро

2 Юни, 2026 09:27 452 0

  • манчестър юнайтед-
  • хейдън хакни-
  • трансфер-
  • майкъл карик-
  • мидълзбро-
  • чемпиъншип-
  • висша лига-
  • футболни новини

Младият мениджър Майкъл Карик залага на познато лице от Чемпиъншип в битката за подсилване на халфовата линия

Манчестър Юнайтед с прицел към звезда на Мидълзбро - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се включи в битката за подписа на изгряващата звезда на Мидълзбро – Хейдън Хакни. Под ръководството на амбициозния Майкъл Карик, „червените дяволи“ са решени да обновят средната си линия, а 23-годишният полузащитник се очертава като един от най-желаните им цели.

Не е тайна, че Карик познава отлично качествата на Хакни, след като двамата работиха заедно в Мидълзбро между 2022 и 2025 година. Именно бившият халф на Юнайтед настоява за привличането на английския младежки национал, който впечатли с изявите си през изминалия сезон и заслужено бе избран за Играч на сезона в Чемпиъншип.

Интересът към Хакни не се ограничава само до „Олд Трафорд“. Кристъл Палас, Тотнъм и Евертън също следят отблизо ситуацията и подготвят оферти за талантливия полузащитник. Въпреки това, близките отношения между Карик и Хакни могат да се окажат решаващи в надпреварата за подписа му.

Мидълзбро е готов да се раздели с Хакни срещу сума от порядъка на 25 милиона паунда – цена, която може да счупи досегашния трансферен рекорд на клуба. Ако сделката се осъществи, тя ще надмине трансфера на Еманюел Лате Лат към Атланта Юнайтед, който донесе 22,5 милиона паунда в клубната каса миналото лято.

Хейдън Хакни е истински продукт на школата на Мидълзбро, където се присъединява още като дете. След дебюта си през 2021 година, той вече има 154 мача с екипа на първия отбор, като през последния сезон се отличи с 5 гола и 8 асистенции в 38 срещи. Изявите му като дефанзивен халф не останаха незабелязани и логично го поставиха в полезрението на водещите клубове от Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове