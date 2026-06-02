Манчестър Юнайтед с прицел към звезда на Мидълзбро

Манчестър Юнайтед се включи в битката за подписа на изгряващата звезда на Мидълзбро – Хейдън Хакни. Под ръководството на амбициозния Майкъл Карик, „червените дяволи“ са решени да обновят средната си линия, а 23-годишният полузащитник се очертава като един от най-желаните им цели.

Не е тайна, че Карик познава отлично качествата на Хакни, след като двамата работиха заедно в Мидълзбро между 2022 и 2025 година. Именно бившият халф на Юнайтед настоява за привличането на английския младежки национал, който впечатли с изявите си през изминалия сезон и заслужено бе избран за Играч на сезона в Чемпиъншип.

Интересът към Хакни не се ограничава само до „Олд Трафорд“. Кристъл Палас, Тотнъм и Евертън също следят отблизо ситуацията и подготвят оферти за талантливия полузащитник. Въпреки това, близките отношения между Карик и Хакни могат да се окажат решаващи в надпреварата за подписа му.

Мидълзбро е готов да се раздели с Хакни срещу сума от порядъка на 25 милиона паунда – цена, която може да счупи досегашния трансферен рекорд на клуба. Ако сделката се осъществи, тя ще надмине трансфера на Еманюел Лате Лат към Атланта Юнайтед, който донесе 22,5 милиона паунда в клубната каса миналото лято.

Хейдън Хакни е истински продукт на школата на Мидълзбро, където се присъединява още като дете. След дебюта си през 2021 година, той вече има 154 мача с екипа на първия отбор, като през последния сезон се отличи с 5 гола и 8 асистенции в 38 срещи. Изявите му като дефанзивен халф не останаха незабелязани и логично го поставиха в полезрението на водещите клубове от Висшата лига.