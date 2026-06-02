"Политико": Киев и Кишинев започват преговори за ЕС до дни?

Украйна и Молдова могат да започнат формални преговори за присъединяване към ЕС още на 15 юни, пише "Политико", като се позовава на свои дипломатически източници.
Мадяр ще вдигне унгарското вето?
От публикацията става ясно, че Унгария, която доскоро беше твърд противник на започване на преговори с Киев, ще се откаже от ветото си. През май Петер Мадяр стана премиер на страната и сложи край на дългогодишното управление на Виктор Орбан, който се смяташе за най-близкия до Путин лидер в Европа. Мадяр е заявил склоността си да не блокира повече пътя на Украйна към ЕС, след като при среща между украински и унгарски експерти в началото на тази седмица са били обсъдени правата на унгарското малцинство в Украйна.
Отварянето на първия клъстер от преговорни глави може да започне още на срещата в Люксембург на 15 юни. От унгарска страна обаче са коментирали пред "Политико", че финално решение все още не е взето, а преговорите между Киев и Будапеща продължават.
Кои ще са следващите членове на ЕС?
Източниците на "Политико" казват още, че посланиците на държавите от ЕС ще финализират позицията си относно отварянето на първия преговорен клъстер за Украйна и Молдова до края на тази седмица, след като Украйна представи плановете си за вътрешни реформи, както и за разрешаване на въпроса с малцинствата. След това страните от ЕС ще трябва да одобрят началото на преговорите на междуправителствената конференция на 15 юни. Отварянето на преговорни глави изисква одобрение от всички 27 държави-членки на ЕС. Всяка държава може да блокира процеса на всеки етап от преговорите.
Още редица държави кандидатстват за членство в ЕС, като Черна гора и Албания са най-напреднали в преговорите. Подгорица и Тирана се надяват да се присъединят към Общността до съответно 2028 и 2030 година.
Междувременно активно се говори за поетапно асоцииране на Киев и Кишинев към ЕС, преди да се премине към пълноправно членство - идея, която сподели и германският канцлер Фридрих Мерц.
