Германците са платили 5.4 милиарда евро повече за газ и ток

2 Юни, 2026 19:47 642 17

  • електричество-
  • газ-
  • домакинство-
  • германия-
  • цена

Над 20% от домакинствата купуват електричество, надплащайки с близо 16 цента на киловатчас

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германските домакинства са надплатили общо 5,4 млрд. EUR за електричество и газ през първите пет месеца на 2026 г., сочат данни на вестник Bild, позовавайки се на изчисления на Verivox, портал, който следи цените на комуналните услуги.

Германското законодателство позволява на собствениците на жилища и наемателите самостоятелно да избират доставчиците си на комунални услуги при строежа на жилище или при нанасяне. Ако не го направят, местните комунални компании, чиито тарифи обикновено са по-високи, автоматично се определят като техен доставчик. Клиентите могат да изберат нов доставчик по всяко време, но според вестника значителна част от населението избира да не го прави и следователно надплаща.

Малко над една пета от домакинствата купуват електричество от комунални компании, надплащайки с приблизително 16 цента на киловатчас. Други 38% от клиентите използват тарифа, която е с 8 цента по-висока от най-евтината. Общото надплащане за електроенергия и за двете групи клиенти през първите пет месеца на годината възлиза на 3,5 млрд. EUR. Подобна ситуация възникна и в газовия сектор: повече от половината потребители плащат от два до четири цента повече на киловатчас, отколкото биха плащали с друг доставчик. Общите им допълнителни разходи възлизат на 1,9 млрд. EUR.

„Очаква се цените на електроенергията да се повишат още през 2026 г. Това прави още по-важно да не се преплаща. Потребителите на газ и електроенергия трябва да преразгледат настоящите си тарифи и да ги променят, ако е необходимо“, каза пред вестника експертът от Verivox Торстен Щорк.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Малко им е.

    19:48 02.06.2026

  • 2 Хаха

    20 0 Отговор
    Платиха стотици милиарди на Наркомона.

    19:53 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ужаси смята че им е малко увеличението

    15 0 Отговор
    Ще наложи нов пакет санкции към европейските граждани за да им е гот

    19:55 02.06.2026

  • 5 мнение

    20 0 Отговор
    Бълха ги е ухапала. Демокрацията иска жертви. Но са и хитри - обзаведоха се с инженери, лекари, архитекти и всякакви специалисти от Изтока. Добре образовани. подготвени и наготово.

    19:57 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Както казва

    10 0 Отговор
    Алековият герой: "имал си бол пари, платил си",

    20:02 02.06.2026

  • 8 вижда се

    10 0 Отговор
    Санкциите са ПЕРФЕКТНИ !

    20:02 02.06.2026

  • 9 Милен

    10 0 Отговор
    Имали бол пари платили, ние ли да ги мислим?

    20:02 02.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Тази година ще пестят ,щото хранилищата са празни и газ няма да има ,давайте още санкции

    20:10 02.06.2026

  • 11 Абе,

    9 0 Отговор
    Санкции още ! До края на годината още толкова да платят ! И да дават още на зеленият шмъркач, за да има за още имения ...

    20:14 02.06.2026

  • 12 Германски Халифат

    5 0 Отговор
    Като си направим Халифата и цените ще паднат

    20:15 02.06.2026

  • 13 Ами

    8 0 Отговор
    Демокрацията има цена и някой трябва да я плаща.
    А сметката винаги я плаща народа.

    20:16 02.06.2026

  • 14 Мдаа...

    7 0 Отговор
    И това само Германия и само за пет месеца.
    Пък аз се чудя що Путин протака и се лигави в 4о4...
    Между другото, голяма германска бизнес делегация припълзя на SPIEF и започна да циври руснаците да им позволят връщане на руския пазар. Все пак €100млрд замразени германски активи в Русия трудно се прежалват. Така че има защо брюкселските зелки само да плещят за изземване на замразени руски активи, а да не смеят да пипнат и цент.

    20:16 02.06.2026

  • 15 Анонимен

    7 0 Отговор
    - Набутаха България в Еврозоната, за да им плаща външния дълг;

    - изнесоха си заводите за барут на нашата територия и в други източноевропейски държави, за да не замърсяват земята си с токсично производство;

    - самоопределиха се за "Европа на първа скорост", за да продължават да си прокарват политиките в ЕС;

    - четвърта поредна година карат цяла Европа да финансира война между две държави извън ЕС ...

    И сега проблемът им е, че са им вдигнали сметките за ток и парно? Сериозно ли?

    20:19 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БГ.бг

    0 0 Отговор
    Имали бол пари… платили

    21:00 02.06.2026