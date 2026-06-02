Германците са платили 5.4 милиарда евро повече за газ и ток

Германските домакинства са надплатили общо 5,4 млрд. EUR за електричество и газ през първите пет месеца на 2026 г., сочат данни на вестник Bild, позовавайки се на изчисления на Verivox, портал, който следи цените на комуналните услуги.
Германското законодателство позволява на собствениците на жилища и наемателите самостоятелно да избират доставчиците си на комунални услуги при строежа на жилище или при нанасяне. Ако не го направят, местните комунални компании, чиито тарифи обикновено са по-високи, автоматично се определят като техен доставчик. Клиентите могат да изберат нов доставчик по всяко време, но според вестника значителна част от населението избира да не го прави и следователно надплаща.
Малко над една пета от домакинствата купуват електричество от комунални компании, надплащайки с приблизително 16 цента на киловатчас. Други 38% от клиентите използват тарифа, която е с 8 цента по-висока от най-евтината. Общото надплащане за електроенергия и за двете групи клиенти през първите пет месеца на годината възлиза на 3,5 млрд. EUR. Подобна ситуация възникна и в газовия сектор: повече от половината потребители плащат от два до четири цента повече на киловатчас, отколкото биха плащали с друг доставчик. Общите им допълнителни разходи възлизат на 1,9 млрд. EUR.
„Очаква се цените на електроенергията да се повишат още през 2026 г. Това прави още по-важно да не се преплаща. Потребителите на газ и електроенергия трябва да преразгледат настоящите си тарифи и да ги променят, ако е необходимо“, каза пред вестника експертът от Verivox Торстен Щорк.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:48 02.06.2026
2 Хаха
19:53 02.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ужаси смята че им е малко увеличението
19:55 02.06.2026
5 мнение
19:57 02.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Както казва
20:02 02.06.2026
8 вижда се
20:02 02.06.2026
9 Милен
20:02 02.06.2026
10 Kaлпазанин
20:10 02.06.2026
11 Абе,
20:14 02.06.2026
12 Германски Халифат
20:15 02.06.2026
13 Ами
А сметката винаги я плаща народа.
20:16 02.06.2026
14 Мдаа...
Пък аз се чудя що Путин протака и се лигави в 4о4...
Между другото, голяма германска бизнес делегация припълзя на SPIEF и започна да циври руснаците да им позволят връщане на руския пазар. Все пак €100млрд замразени германски активи в Русия трудно се прежалват. Така че има защо брюкселските зелки само да плещят за изземване на замразени руски активи, а да не смеят да пипнат и цент.
20:16 02.06.2026
15 Анонимен
- изнесоха си заводите за барут на нашата територия и в други източноевропейски държави, за да не замърсяват земята си с токсично производство;
- самоопределиха се за "Европа на първа скорост", за да продължават да си прокарват политиките в ЕС;
- четвърта поредна година карат цяла Европа да финансира война между две държави извън ЕС ...
И сега проблемът им е, че са им вдигнали сметките за ток и парно? Сериозно ли?
20:19 02.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БГ.бг
21:00 02.06.2026