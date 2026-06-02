Германците са платили 5.4 милиарда евро повече за газ и ток

Германските домакинства са надплатили общо 5,4 млрд. EUR за електричество и газ през първите пет месеца на 2026 г., сочат данни на вестник Bild, позовавайки се на изчисления на Verivox, портал, който следи цените на комуналните услуги.

Германското законодателство позволява на собствениците на жилища и наемателите самостоятелно да избират доставчиците си на комунални услуги при строежа на жилище или при нанасяне. Ако не го направят, местните комунални компании, чиито тарифи обикновено са по-високи, автоматично се определят като техен доставчик. Клиентите могат да изберат нов доставчик по всяко време, но според вестника значителна част от населението избира да не го прави и следователно надплаща.

Малко над една пета от домакинствата купуват електричество от комунални компании, надплащайки с приблизително 16 цента на киловатчас. Други 38% от клиентите използват тарифа, която е с 8 цента по-висока от най-евтината. Общото надплащане за електроенергия и за двете групи клиенти през първите пет месеца на годината възлиза на 3,5 млрд. EUR. Подобна ситуация възникна и в газовия сектор: повече от половината потребители плащат от два до четири цента повече на киловатчас, отколкото биха плащали с друг доставчик. Общите им допълнителни разходи възлизат на 1,9 млрд. EUR.

„Очаква се цените на електроенергията да се повишат още през 2026 г. Това прави още по-важно да не се преплаща. Потребителите на газ и електроенергия трябва да преразгледат настоящите си тарифи и да ги променят, ако е необходимо“, каза пред вестника експертът от Verivox Торстен Щорк.