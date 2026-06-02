Интер Милано поглежда към страж на Лацио

Интер Милано хвърли око към опитния вратар на Лацио – Иван Проведел, като слуховете за евентуален трансфер на италианския национал набират скорост. Очаква се в следващите дни агентът на Проведел да седне на масата за преговори с ръководството на римския клуб, за да обсъдят възможните параметри на сделката.

32-годишният страж, който е обвързан с Лацио до лятото на 2027 година, впечатли с изявите си през изминалия сезон в Серия А.

Проведел изигра 27 срещи, в които успя да опази вратата си суха цели 12 пъти, а в останалите двубои допусна 27 попадения – статистика, която не остава незабелязана от водещите клубове на Апенините.