Интер Милано поглежда към страж на Лацио

2 Юни, 2026 12:08 481 0

Иван Проведел на прага на трансфер

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Интер Милано хвърли око към опитния вратар на Лацио – Иван Проведел, като слуховете за евентуален трансфер на италианския национал набират скорост. Очаква се в следващите дни агентът на Проведел да седне на масата за преговори с ръководството на римския клуб, за да обсъдят възможните параметри на сделката.

32-годишният страж, който е обвързан с Лацио до лятото на 2027 година, впечатли с изявите си през изминалия сезон в Серия А.

Проведел изигра 27 срещи, в които успя да опази вратата си суха цели 12 пъти, а в останалите двубои допусна 27 попадения – статистика, която не остава незабелязана от водещите клубове на Апенините.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

