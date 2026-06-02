Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното

Във всеки свой образ – на писателя, журналиста, сценариста, общественика, политика, Любен Дилов-син диреше истината, отстояваше убежденията си, задаваше неудобните въпроси, поставяше горещите теми, търсеше смисъла отвъд очевидното. Умееше да провокира! Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на Любен Дилов-син, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова посочва, че той ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност, висок интелект и неспокойна мисъл, с умението да се надсмива първо над себе си и след това на всичко наоколо. По думите на Йотова погледът на Любен Дилов към света е припомнял, че когато ни се струва най-тежко, я има надеждата, ако съумеем да погледнем извън рамките.