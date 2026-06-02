Новини
България »
Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното

Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното

2 Юни, 2026 19:50 879 30

  • илияна йотова-
  • любен дилов син

Илияна Йотова посочва, че той ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност

Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във всеки свой образ – на писателя, журналиста, сценариста, общественика, политика, Любен Дилов-син диреше истината, отстояваше убежденията си, задаваше неудобните въпроси, поставяше горещите теми, търсеше смисъла отвъд очевидното. Умееше да провокира! Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на Любен Дилов-син, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова посочва, че той ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност, висок интелект и неспокойна мисъл, с умението да се надсмива първо над себе си и след това на всичко наоколо. По думите на Йотова погледът на Любен Дилов към света е припомнял, че когато ни се струва най-тежко, я има надеждата, ако съумеем да погледнем извън рамките.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    20 3 Отговор
    Дилов започна да пропада рязко откакто започна да излиза с оня простак Ицо Манекенката !!!
    Тоя клошар го подхлъзна по селски пръчки и го завлече с доста пари ...

    19:56 02.06.2026

  • 3 Черна станция

    31 4 Отговор
    И какъв смисъл търсеше в Плейбой, който управляваше със зулуса Слави? Разврат на Народа?
    Беше гну.сен, анти.па.тичен, с отвратитвлно поведение и тотална липса на морал. Един изз.едн.ик и тун.е.ядец по-малко!

    Коментиран от #9

    19:56 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Са7аноелита

    24 2 Отговор
    Сега зидаро-мазачите, рицари и всякави са7анисти, ще се изреждат да хленчат за и...ето.

    19:59 02.06.2026

  • 6 хмммм

    26 3 Отговор
    Ще се справим и без него! Няма смисъл да му правиш реклама.

    20:00 02.06.2026

  • 7 Йотката

    24 3 Отговор
    освен "Хуйко" какво друто е чела от този "велик" писател

    20:01 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зъл пес

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Черна станция":

    Всичко се връща,запомни го!

    Коментиран от #11

    20:03 02.06.2026

  • 10 Дориана

    35 2 Отговор
    Нищо вярно няма в това. Любен Дилов- син беше съюзник на Борисов и Пеевски , подкрепяше с всички сили корупционния - мафиотски модел.

    Коментиран от #13

    20:03 02.06.2026

  • 11 Черна станция

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зъл пес":

    Именно и КАРМАТА НИКОГА НЕ ГУБИ АДРЕС!
    Треперете де.м0.ни! Победата е винаги там, където е Бог!

    20:05 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Ама да не е болен

    Коментиран от #16

    20:06 02.06.2026

  • 14 Дядо ви Курти от село пиперково

    27 2 Отговор
    В моето съзнание ще остане като част от една организирана престъпна група, ограбила целия български народ..
    Абсолютно безразлично ми е..

    20:06 02.06.2026

  • 15 ИВАН

    21 1 Отговор
    На хората им е ясно що за птица беше тоя умник, ама май на президенката не и е много ясно ...

    Коментиран от #19

    20:09 02.06.2026

  • 16 Дориана

    20 1 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй":

    Беше болен и почина. Беше очаквано. Спеше в Парламента и се събуждаше само когато трябва да гласува с ГЕРБ И ДПС. От време на време ставаше да се изказва агресивно и нападателно срещу опозицията. С една дума нищо добро за народа не правеше в Парламента

    20:11 02.06.2026

  • 17 Пихтията се произнесе

    12 1 Отговор
    Е те тая смотла, ще разчепи България!
    Всичко и минава между триъгълника!

    20:16 02.06.2026

  • 18 Йотова, ма...

    12 1 Отговор
    Когато почина депутат от Възраждане нямаше слово..
    Я , се разкарай..

    20:19 02.06.2026

  • 19 Спас

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАН":

    Всичко и е ясно щото са от едно котило и пак жестоко ви излъгаха.Правят си реклама синовете и дъщерите на ДС като велики българи всички свързани с мафията.А великите българи са други- писателите дори и това момиче Дара.Да не говорим за учени и професори доктори и пр. за които нищо няма да чуете щото не са от никоя група.

    Коментиран от #24

    20:21 02.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Драгалевският дявол

    5 0 Отговор
    Скоро и аз слизам и ги почвам всичките такива! На грила! Няма мой твой, това ми е работата!

    20:22 02.06.2026

  • 22 Ще го запомня

    2 0 Отговор
    Само с озвучаването на ленивеца от ,, Ледена епоха"!

    20:23 02.06.2026

  • 23 Сталин

    14 1 Отговор
    Ей стига сте ни занимавали с тоя негодник и паразит цял ден

    20:26 02.06.2026

  • 24 Бангаманга

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Спас":

    Точно пък Бангата е една от тях. Са7анинска песен, прическа, татуси, поведение... Тя е един ба.ф0.мет.

    Коментиран от #27

    20:27 02.06.2026

  • 25 Гост

    8 0 Отговор
    Смешен плач по един отявлен отпадък. Можеше да си остане просто такъв, като си кютка халтурките и нищо правенето на гърба на името на баща му, ама реши да стане вреден отпадък, вместо това...

    20:36 02.06.2026

  • 26 Перо

    4 0 Отговор
    Във всяка манджа мерудия, не го познава, но трябва да се отрази в медиите! Вече става смешна, да се показва всеки ден! Не разбра ли, че Радев и “шарлатаните” от ПП/ДБ няма да гласуват за нея на изборите!

    20:41 02.06.2026

  • 27 Спас

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бангаманга":

    Не ти харесва щото си дъртичък и света ти е крив след соца.Но света разбра за твоята държавица.

    Коментиран от #28, #30

    20:44 02.06.2026

  • 28 Кучето Спас

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Спас":

    станало..мастия

    20:45 02.06.2026

  • 29 Специалист по анатомия

    1 0 Отговор
    Първият мъж - Президент на България...
    И не първият неан...алец на този пост.

    20:52 02.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове