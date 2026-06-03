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Ясен е съставът на България за волейболната Лига на нациите

Ясен е съставът на България за волейболната Лига на нациите

3 Юни, 2026 12:47 433 1

  • волейбол-
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  • лига на нациите

Световните вицешампиони стартират срещу Белгия на 10 юни

Ясен е съставът на България за волейболната Лига на нациите - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви избраниците си, на които ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия.

Световният вицешампион България започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа българско време. След това националите ще изиграят още три срещи в рамките на първия турнир от надпреварата.

Програмата на България в първата седмица на VNL е следната:

10 юни, 19:00 часа: България - Белгия

11 юни, 22:30 часа: България - Иран

13 юни, 21:30 часа: България - Аржентина

14 юни, 20:30 часа: България - Сърбия

Състав на България:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал: Венислав Антов

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро: Дамян Колев, Руси Желев


България
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