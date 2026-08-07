ЦСКА привлича френско крило

24-годишният френски футболист Ноа Фатар е следващата перла в селекцията на „червените“, съобщава "Мач Телеграф". Той умее да играе навсякъде в атаката, но главната му позиция е ляво крило със силен ляв крак.

Към момента той играе във втородивизионния френски Болон, а договорът му с този клуб е до лятото на 2027 година. Все още не е сигурно дали Фатар ще пристигне при „червените“ още през настоящия трансферен прозорец, тъй като има възможност да пристигне през зимата или следващото лято като свободен трансфер.

Фатар има френско и мароканско гражданство и е юноша на Лил. Играл е още в Анже и Сошо и има 2 мача за националния отбор на Франция до 20 години. През изминалия сезон има 30 мача за Болон, в които успя да се разпише 3 пъти и да асистира за 4 попадения.

Привличането на подобен тип футболист е жизненоважно, тъй като крилата на ЦСКА не са в нужната форма, а това принуждава Христо Янев често да прибягва до използването на схема на игра 3-5-2, в която двата фланга да бъдат покрити от Давид Пастор и Анжело Мартино.