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ЦСКА привлича френско крило

ЦСКА привлича френско крило

7 Август, 2026 09:29 1 119 4

  • ноа фатар-
  • болон-
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  • футбол

Към момента той играе във втородивизионния френски Болон

ЦСКА привлича френско крило - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

24-годишният френски футболист Ноа Фатар е следващата перла в селекцията на „червените“, съобщава "Мач Телеграф". Той умее да играе навсякъде в атаката, но главната му позиция е ляво крило със силен ляв крак.

Към момента той играе във втородивизионния френски Болон, а договорът му с този клуб е до лятото на 2027 година. Все още не е сигурно дали Фатар ще пристигне при „червените“ още през настоящия трансферен прозорец, тъй като има възможност да пристигне през зимата или следващото лято като свободен трансфер.

Фатар има френско и мароканско гражданство и е юноша на Лил. Играл е още в Анже и Сошо и има 2 мача за националния отбор на Франция до 20 години. През изминалия сезон има 30 мача за Болон, в които успя да се разпише 3 пъти и да асистира за 4 попадения.

Привличането на подобен тип футболист е жизненоважно, тъй като крилата на ЦСКА не са в нужната форма, а това принуждава Христо Янев често да прибягва до използването на схема на игра 3-5-2, в която двата фланга да бъдат покрити от Давид Пастор и Анжело Мартино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    С тези мустачки е потомък на Тримата мускетари.хи хи хи

    Коментиран от #2

    09:30 07.08.2026

  • 2 Паляк

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Поредният гаджал,който се води французин а е арабин,от старите гърци е момчето.

    09:49 07.08.2026

  • 3 Сандо

    2 1 Отговор
    ЦСКА трябва да спре с покупките,има достатъчно много добри футболисти,и да се сътредоточи върху отбора.Защото сега това е важното - играчи много,а отборът се лашка между добри и отчайващо лоши мачове.

    09:50 07.08.2026

  • 4 ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Малиииий! Тоя е "чист" французин!

    10:51 07.08.2026

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