Лудогорец праща трансферна издънка в родната му Колумбия

Крилото на Лудогорец Емерсон Родригес ще продължи кариерата си в своята родина Колумбия. Журналистът Пипе Сиера твърди, че фланговият нападател е в много напреднали преговори с Индепендиенте Санта Фе.

Сделката ще бъде финализирана, след като бъдат уточнени последните детайли.

Лудогорец привлече Емерсон Родригес от Интер Маями, но южноамериканецът така и не се наложи в отбора. През миналата кампания той беше даден под наем на Ботев Пловдив. В последния мач на "орлите" от първенството - при победата с 2:1 над Ботев Враца, Родригес получи червен картон.

Колумбийският футболист до момента е играл още за Милионариос, Сантос Лагуна, Интер Маями и Вашку да Гама.