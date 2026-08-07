Силно послание от ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив

От ЦСКА използваха официалната си страница във Facebook, за да надъхат феновете за предстоящия реванш с Макаби Тел Авив и да ги призоват за пълна подкрепа. От клуба обявиха, че пропуските за решаващия двубой от европейските турнири вече са в продажба онлайн, а скоро ще бъдат налични и на касите.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

След снощната лекция в Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа – с мачове поне до Коледа!

Да я направим заедно, както винаги - рамо до рамо, на терена и на трибуните!

Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец!

Физически ще са налични на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 9 август, неделя (работно време 12:00-21:15 ч.), между 10 и 12 август (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в деня на мача – 13 август, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.

Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА от 9 до 13 август включително (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в партньорската мрежа на Eventim.

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 25 евро

• Сектор А – 20 евро

• Сектор В – 20 евро

• Сектор Г – 12 евро

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация."