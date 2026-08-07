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Силно послание от ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив

Силно послание от ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив

7 Август, 2026 10:45 984 9

  • макаби тел авив-
  • цска-
  • футбол-
  • лига европа

От клуба обявиха, че пропуските за решаващия двубой от европейските турнири вече са в продажба онлайн, а скоро ще бъдат налични и на касите

Силно послание от ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От ЦСКА използваха официалната си страница във Facebook, за да надъхат феновете за предстоящия реванш с Макаби Тел Авив и да ги призоват за пълна подкрепа. От клуба обявиха, че пропуските за решаващия двубой от европейските турнири вече са в продажба онлайн, а скоро ще бъдат налични и на касите.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,
След снощната лекция в Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа – с мачове поне до Коледа!
Да я направим заедно, както винаги - рамо до рамо, на терена и на трибуните!
Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец!
Физически ще са налични на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 9 август, неделя (работно време 12:00-21:15 ч.), между 10 и 12 август (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в деня на мача – 13 август, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.
Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА от 9 до 13 август включително (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в партньорската мрежа на Eventim.
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 25 евро
• Сектор А – 20 евро
• Сектор В – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дичо

    13 0 Отговор
    Браво армейци, да напълним стадиона за нова класика.

    Коментиран от #2

    10:55 07.08.2026

  • 2 Левски 1914

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "дичо":

    Пустите армейци станали ТИРЕЙЦИ.

    Коментиран от #3, #7

    12:09 07.08.2026

  • 3 ДрБр

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Някакви от подуями станали Лесна 1914

    12:41 07.08.2026

  • 4 КоНе

    3 1 Отговор
    Крайният квартал да гледа и да се учи на хореография.

    14:08 07.08.2026

  • 5 Шизофен 1914

    2 1 Отговор
    Моля ви не публикувате подобни статии за ЦСКА, цяла седмица няма да мога да спя.
    Само тирейци в главата ми

    14:29 07.08.2026

  • 6 Сарая

    1 1 Отговор
    Истински футболист , не кат сегашните хюмнетки

    14:47 07.08.2026

  • 7 ,,Тирейци, тирейци"

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Ама европейци! А ,,поДуянци" - Науянци!

    15:01 07.08.2026

  • 8 леефски - спартак

    0 1 Отговор
    на ЦСКА т$shak

    16:02 07.08.2026

  • 9 selceto ot сухата речица

    1 0 Отговор
    "О, нещастен Ливърпул!
    Тежък беше жребият пред тебе-ЦСКА ти отреди.
    Славата ти той погреба!
    Но главите си вдигнете! Тежки сълзи не ронете...
    Интер, Нотингам, Аякс бяха тука преди вас.
    Те нарекоха стадиона "гробница за шампиони".

    16:03 07.08.2026

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