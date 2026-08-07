Силно послание от ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив

От ЦСКА използваха официалната си страница във Facebook, за да надъхат феновете за предстоящия реванш с Макаби Тел Авив и да ги призоват за пълна подкрепа. От клуба обявиха, че пропуските за решаващия двубой от европейските турнири вече са в продажба онлайн, а скоро ще бъдат налични и на касите.
Ето какво написаха от клуба:
"Армейци,
След снощната лекция в Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа – с мачове поне до Коледа!
Да я направим заедно, както винаги - рамо до рамо, на терена и на трибуните!
Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец!
Физически ще са налични на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 9 август, неделя (работно време 12:00-21:15 ч.), между 10 и 12 август (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в деня на мача – 13 август, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.
Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА от 9 до 13 август включително (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в партньорската мрежа на Eventim.
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 25 евро
• Сектор А – 20 евро
• Сектор В – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дичо
Коментиран от #2
10:55 07.08.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "дичо":Пустите армейци станали ТИРЕЙЦИ.
Коментиран от #3, #7
12:09 07.08.2026
3 ДрБр
До коментар #2 от "Левски 1914":Някакви от подуями станали Лесна 1914
12:41 07.08.2026
4 КоНе
14:08 07.08.2026
5 Шизофен 1914
Само тирейци в главата ми
14:29 07.08.2026
6 Сарая
14:47 07.08.2026
7 ,,Тирейци, тирейци"
До коментар #2 от "Левски 1914":Ама европейци! А ,,поДуянци" - Науянци!
15:01 07.08.2026
8 леефски - спартак
16:02 07.08.2026
9 selceto ot сухата речица
Тежък беше жребият пред тебе-ЦСКА ти отреди.
Славата ти той погреба!
Но главите си вдигнете! Тежки сълзи не ронете...
Интер, Нотингам, Аякс бяха тука преди вас.
Те нарекоха стадиона "гробница за шампиони".
16:03 07.08.2026