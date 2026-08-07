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От ФИФПро също скочиха на Инфантино

От ФИФПро също скочиха на Инфантино

7 Август, 2026 08:57 860 0

  • дейвид аганзо-
  • международната федерация на професионалните футболисти-
  • фифпро-
  • фифа-
  • джани инфантино

Те не трябва да бъдат принуждавани да играят в турнир, който ще им отнеме почивката, която заслужават

От ФИФПро също скочиха на Инфантино - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Международната федерация на професионалните футболисти (ФИФПро) Дейвид Аганзо отправи остри критики към президента на ФИФА Джани Инфантино. Повод за недоволството са новият формат на Световното клубно първенство и други спорни инициативи, които според синдиката са пример за „злоупотреба с правомощия“.

На пресконференция в Брюксел Аганзо директно атакува ръководителя на световния футбол. „Инфантино трябва да спре да злоупотребява с властта си, за да обявява състезания, които са от полза само за него, без да се допитва до играчите“, заяви той.

ФИФА взе решение Световното клубно първенство да се разшири до 32 отбора от 2026 г. и да се провежда на всеки четири години. Според Аганзо това е „неразумно състезание“, което ще претовари футболистите. „Той не се интересува от здравето на футболистите“, допълни президентът на ФИФПРО. „Те не трябва да бъдат принуждавани да играят в турнир, който ще им отнеме почивката, която заслужават.“

Въпреки критиките, Джани Инфантино остава уверен в успеха на новия формат и обеща: „Ще го направим най-доброто клубно първенство в света“.

Напрежението между ФИФПРО и Инфантино ескалира и заради друг спорен план – намерението му да продаде дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори чрез ново дружество, наречено „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“. Идеята беше то да контролира водещите мъжки и женски турнири на организацията с цел генериране на приходи до 4,2 милиарда долара за развитието на футбола.

Проектът обаче беше разработен тайно и предизвика вълна от недоволство. В официално изявление ФИФПРО заяви:

„План, който би могъл завинаги да промени структурата на собственост и управление на Световното първенство по футбол, беше разработен тайно, обсъждан зад закрити врати и почти договорен, преди Съветът на ФИФА, асоциациите членки и играчите дори да са наясно с неговото съществуване. Това не е просто лошо управление. Това е крещяща злоупотреба с президентска власт.“

Инициативата срещна категоричен отпор от редица континентални конфедерации, сред които УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ. Европейската централа дори заплаши с бойкот на турнирите под егидата на ФИФА. Вследствие на огромния натиск Инфантино се отказа от проекта по време на извънредна среща в Мароко, а ръководството на ФИФА се извини на членовете си. Въпреки това от УЕФА обявиха, че са загубили доверие в президента на световната футболна централа.


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