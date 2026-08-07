Почина TikTok инфлуенсърката Сидни Тоул, която споделяше битката си с рака

Популярната в TikTok Сидни Тоул почина на 26-годишна възраст след продължителна битка с рядка форма на рак. Младата инфлуенсърка беше известна с откровените си публикации, в които разказваше за лечението и живота си с тежката диагноза.
Тоул беше диагностицирана на 23 години с холангиокарцином – агресивен рак на жлъчните пътища. В социалните мрежи тя споделяше както трудните моменти от химиотерапията и операциите, така и пътувания, спорт и срещи с близки.
Историята ѝ привлече над един милион последователи в TikTok, а Сидни използваше популярността си и за повишаване на информираността за онкологичните заболявания сред младите хора.
След смъртта ѝ отново беше припомнено едно от последните ѝ публични послания. В интервю тя призова хората да бъдат по-добри и съпричастни един към друг, защото никога не знаят през какво преминава човекът срещу тях.
„Отнасяйте се към хората с доброта“, е посланието, с което Сидни Тоул искаше да бъде запомнена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 писарке
аман от глупавите ти пълнежи
11:22 07.08.2026
3 Ъъъъ
Коментиран от #6, #7, #17
11:24 07.08.2026
4 байлар
11:27 07.08.2026
5 ужасна болест . рака е голям убиец
11:29 07.08.2026
6 др Гей Билтс
До коментар #3 от "Ъъъъ":Какво е виновен Ганьо, че овчицата Сидни, откакто е родена, не е пропускала ваксина?
Коментиран от #8
11:31 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъъъъ
До коментар #6 от "др Гей Билтс":Дай сега статистика за починали в България и починали в чужбина, където има много повече ваксинирани, да видиш че неваксинираните умират повече?
Коментиран от #9
11:34 07.08.2026
9 др Гей Билтс
До коментар #8 от "Ъъъъ":Става на въпрос за всякакви ваксини, още от детска възраст. А колко в България умират от рак, колко от причинен рак в следствие ненужни химио и лъче терапии за точене на Здравната каса е друг въпрос.
Коментиран от #11, #12
11:36 07.08.2026
10 Ъъъъ
До коментар #7 от "Само изм...!":Най-доброто което човек може да направи в България, е да избяга от нея. Далеч от такава изм... и даже да не се обръщаш да поглеждаш! Но по важно е, че не територията е виновна, а людоедите които я населяват, защото всъщност те се смятат за държава! А по принцип, България е една красива територия!
11:38 07.08.2026
11 Ъъъъ
До коментар #9 от "др Гей Билтс":Какво става въпрос? Дай статистика? При Тошово време нямаше неваксинирани, незнам дали знаеш? Не, че подкрепям строя, просто казвам че тогава нямаше неваксинирани и право на избор нямаше.
Коментиран от #13
11:40 07.08.2026
12 Ъъъъ
До коментар #9 от "др Гей Билтс":И все пак, дай статистика на починали в България и на запад, да сравним! Иначе си е чиста руска пропаганда, да пишем нещо което тьота ни е подшушнала да пишем. Дай данни?
Коментиран от #14, #15
11:41 07.08.2026
13 др Гей Билтс
До коментар #11 от "Ъъъъ":На Бай ти Тошо ваксините са били руски, 99% пласебо. Я виж днес, каква е статситиката на за лефкимии при подрастващите набоцани по западен образец, и я сравни с набори преди 80г.
11:46 07.08.2026
14 др Гей Билтс
До коментар #12 от "Ъъъъ":Статистиката е страшна за грантоеди като теб. По ред:
Австралия, Нова Зеландия, Дания, САЩ, Норвегия, Канада, Ирландия, Холандия на 100хил човека заболели от рак.
Русия е 41, България 53-та
11:54 07.08.2026
15 др Гей Билтс
До коментар #12 от "Ъъъъ":Дори и пропагандите ви с Чернобила се доказаха като фалшиви. Украйна е далеч назад в списъка, чак на 66 място по регистрирани ракови случаи на 100хил човека.
12:00 07.08.2026
16 Жалко
12:20 07.08.2026
17 Само изм...!
До коментар #3 от "Ъъъъ":баш като теб смешниci
12:43 07.08.2026
18 Асеновград
14:26 07.08.2026