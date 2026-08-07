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Почина TikTok инфлуенсърката Сидни Тоул, която споделяше битката си с рака

Почина TikTok инфлуенсърката Сидни Тоул, която споделяше битката си с рака

7 Август, 2026 11:16 1 363 18

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Сидни използваше популярността си и за повишаване на информираността за онкологичните заболявания сред младите хора

Почина TikTok инфлуенсърката Сидни Тоул, която споделяше битката си с рака - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната в TikTok Сидни Тоул почина на 26-годишна възраст след продължителна битка с рядка форма на рак. Младата инфлуенсърка беше известна с откровените си публикации, в които разказваше за лечението и живота си с тежката диагноза.


Тоул беше диагностицирана на 23 години с холангиокарцином – агресивен рак на жлъчните пътища. В социалните мрежи тя споделяше както трудните моменти от химиотерапията и операциите, така и пътувания, спорт и срещи с близки.

Историята ѝ привлече над един милион последователи в TikTok, а Сидни използваше популярността си и за повишаване на информираността за онкологичните заболявания сред младите хора.

След смъртта ѝ отново беше припомнено едно от последните ѝ публични послания. В интервю тя призова хората да бъдат по-добри и съпричастни един към друг, защото никога не знаят през какво преминава човекът срещу тях.

„Отнасяйте се към хората с доброта“, е посланието, с което Сидни Тоул искаше да бъде запомнена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 писарке

    4 15 Отговор
    голям праз
    аман от глупавите ти пълнежи

    11:22 07.08.2026

  • 3 Ъъъъ

    15 4 Отговор
    Га ньо в ци, такива статии са за да изкарат нещо човешко у вас. Но при вас няма какво да изкарат, не са останали Човеци. Само изм...!

    Коментиран от #6, #7, #17

    11:24 07.08.2026

  • 4 байлар

    12 1 Отговор
    Симпатяга, царствие й небесно!

    11:27 07.08.2026

  • 5 ужасна болест . рака е голям убиец

    6 1 Отговор
    няма лекарства , няма клиники с добри специалисти , няма лечение . до края на 2026г ще си заминат поне дузина известни личности от рак . хем известни хем богати . един раков лекар за периода на обучаване от 10-15 години струва на държавата 15 милиона евро . добре е да се инвестира в тази посока . виновни са праховите частици . но лекарите обвиняват и редица други . цигари , вейп, хляб , сирене , салам , бира, алкохол , месо . наместо да излекуват някой сочат от какво се е разболял . и то законни неща . не наркотици . а е нелогично .

    11:29 07.08.2026

  • 6 др Гей Билтс

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    Какво е виновен Ганьо, че овчицата Сидни, откакто е родена, не е пропускала ваксина?

    Коментиран от #8

    11:31 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъъъъ

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "др Гей Билтс":

    Дай сега статистика за починали в България и починали в чужбина, където има много повече ваксинирани, да видиш че неваксинираните умират повече?

    Коментиран от #9

    11:34 07.08.2026

  • 9 др Гей Билтс

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Става на въпрос за всякакви ваксини, още от детска възраст. А колко в България умират от рак, колко от причинен рак в следствие ненужни химио и лъче терапии за точене на Здравната каса е друг въпрос.

    Коментиран от #11, #12

    11:36 07.08.2026

  • 10 Ъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само изм...!":

    Най-доброто което човек може да направи в България, е да избяга от нея. Далеч от такава изм... и даже да не се обръщаш да поглеждаш! Но по важно е, че не територията е виновна, а людоедите които я населяват, защото всъщност те се смятат за държава! А по принцип, България е една красива територия!

    11:38 07.08.2026

  • 11 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "др Гей Билтс":

    Какво става въпрос? Дай статистика? При Тошово време нямаше неваксинирани, незнам дали знаеш? Не, че подкрепям строя, просто казвам че тогава нямаше неваксинирани и право на избор нямаше.

    Коментиран от #13

    11:40 07.08.2026

  • 12 Ъъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "др Гей Билтс":

    И все пак, дай статистика на починали в България и на запад, да сравним! Иначе си е чиста руска пропаганда, да пишем нещо което тьота ни е подшушнала да пишем. Дай данни?

    Коментиран от #14, #15

    11:41 07.08.2026

  • 13 др Гей Билтс

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъ":

    На Бай ти Тошо ваксините са били руски, 99% пласебо. Я виж днес, каква е статситиката на за лефкимии при подрастващите набоцани по западен образец, и я сравни с набори преди 80г.

    11:46 07.08.2026

  • 14 др Гей Билтс

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъ":

    Статистиката е страшна за грантоеди като теб. По ред:

    Австралия, Нова Зеландия, Дания, САЩ, Норвегия, Канада, Ирландия, Холандия на 100хил човека заболели от рак.

    Русия е 41, България 53-та

    11:54 07.08.2026

  • 15 др Гей Билтс

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъ":

    Дори и пропагандите ви с Чернобила се доказаха като фалшиви. Украйна е далеч назад в списъка, чак на 66 място по регистрирани ракови случаи на 100хил човека.

    12:00 07.08.2026

  • 16 Жалко

    2 0 Отговор
    Милата... Бог да я прости!

    12:20 07.08.2026

  • 17 Само изм...!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    баш като теб смешниci

    12:43 07.08.2026

  • 18 Асеновград

    0 0 Отговор
    Да почива в мир духът й.

    14:26 07.08.2026