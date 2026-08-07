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Спартак Варна се раздели с колумбиец, без да е играл официален мач

Спартак Варна се раздели с колумбиец, без да е играл официален мач

7 Август, 2026 11:15 576 1

  • спартак варна-
  • джонатан хуртадо-
  • футбол

Треньорът Ясен Петров обаче може да е спокоен за конкуренцията в сърцето на отбраната

Спартак Варна се раздели с колумбиец, без да е играл официален мач - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна прекрати договора за наем на Джонатан Хуртадо по семейни причини.

Така колумбиецът напуска „соколите“, без да е изиграл в официален мач за тях, след като в първите два кръга бе наказан, а срещу Локомотив Пловдив остана резерва.

Треньорът Ясен Петров обаче може да е спокоен за конкуренцията в сърцето на отбраната, тъй като разполага с Ангел Грънчов, Джоуи Тшитоку, Вашко Оливейра, Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Последният е към края на възстановяването си от контузия и до две седмици се очаква да бъде готов за игра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Прости бизнес

    0 0 Отговор
    Е няма значение, важното е че се е снимал с фланелката, казал е колко много обича Варна и цял живот е мечтаел да играе в Спартак. Взел е 100тина хил евро на ръка за да подпише, изкарал е 1-2 месеца лек живот и повърхностни развлечения - лагери и тренировки (две заплати), неговия агент дето го е довел е взел някаква комисионна 10-20 х. евро. опознал е местните кръчми, дискотеки и девойки и накрая - Беше ми приятно, благодаря!
    А най-големия успех на ръководството е, че няма да му плаща и за да си тръгне!
    Те това е футбола днес...

    14:39 07.08.2026

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