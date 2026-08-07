Спартак Варна се раздели с колумбиец, без да е играл официален мач

Спартак Варна прекрати договора за наем на Джонатан Хуртадо по семейни причини.

Така колумбиецът напуска „соколите“, без да е изиграл в официален мач за тях, след като в първите два кръга бе наказан, а срещу Локомотив Пловдив остана резерва.

Треньорът Ясен Петров обаче може да е спокоен за конкуренцията в сърцето на отбраната, тъй като разполага с Ангел Грънчов, Джоуи Тшитоку, Вашко Оливейра, Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Последният е към края на възстановяването си от контузия и до две седмици се очаква да бъде готов за игра.