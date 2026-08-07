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Струва ли си да търсим възможно най-прясното моторно масло

Струва ли си да търсим възможно най-прясното моторно масло

7 Август, 2026 11:14 974 2

  • двигателно масло-
  • срок на годност-
  • съвети

Срокът на годност на запечатаната туба е пет години, ностинският му живот започва едва след като влезе в двигателя

Струва ли си да търсим възможно най-прясното моторно масло - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Търсенето на възможно най-скоро произведена туба с моторно масло по рафтовете в магазина е напълно излишен навик, който не носи никакви реални ползи за автомобила. Ограничението за употреба на смазочните материали започва от момента, в който производителят маркира датата на бутилиране върху опаковката, а запечатаният контейнер гарантира пълно запазване на качествата на продукта в продължение на точно пет години. Единственото изискване през това време е съдът да не бъде излаган на екстремни температурни амплитуди или пряка слънчева светлина.

От датата на производство до последния ден на петата година химическият пакет от добавки остава напълно стабилен, а базовото масло не подлежи на окисление. Причината е елементарна – до херметически затвореното съдържание нямат достъп кислород, влага или прах. Дори продуктът да бъде сипан в двигателя броени дни преди изтичането на петата година, той ще изпълнява функциите си безупречно за пълния пробег до следващата смяна, без да прояви признаци на преждевременно стареене. Настъпи ли обаче крайният гаранционен срок, вътрешните съставки стават податливи на непредвидими химични реакции и производителите вече не поемат отговорност. Поради тази причина туба, престояла в магазина две, три или четири години, е напълно безопасна за употреба.

Коренно различна обаче е ситуацията в момента, в който смазочният флуид влезе в досег с вътрешността на двигателя. Термичното натоварване, картерните газове, горивният кондензат и микроскопичните сажди мигновено стартират необратим процес на разграждане. Външните защитни добавки започват постепенно да се изчерпват, вискозитетът спада, а рискът от натрупване на опасни отлагания нараства с всеки изминал километър. Пренебрегването на редовната смяна при тези условия неизбежно води до прегряване, ускорено износване на движещите се части и съкращаване на живота на силовия агрегат.

Периодът на съхранение в търговската опаковка и продължителността на работа вътре в картера са две напълно различни понятия, които не бива да се объркват. Качественото масло, сипано навреме преди петата си годишнина, осигурява максимална защита за целия пробег, предвиден от производителя. За дългия живот на двигателя стриктното спазване на интервалите за смяна е безкрайно по-важно от гоненето на възможно най-прясна дата на дъното на тубата.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    2 0 Отговор
    Когато си шиле, това е перманентно.
    Никога не съм вярвал, че хората ще стигнат до такова ниско ниво на интелигентност.
    Направо съм разочарован и се радвам, че вече съм на възраст и че по естествени причини няма да мога да се "наследя" на интелигентността на тия които ще се родят след 20-30 години. Няма да мога да го понеса просто.

    13:31 07.08.2026

  • 2 Пианица

    2 0 Отговор
    Ако го пиеш- да.

    14:48 07.08.2026