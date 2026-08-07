Струва ли си да търсим възможно най-прясното моторно масло

Търсенето на възможно най-скоро произведена туба с моторно масло по рафтовете в магазина е напълно излишен навик, който не носи никакви реални ползи за автомобила. Ограничението за употреба на смазочните материали започва от момента, в който производителят маркира датата на бутилиране върху опаковката, а запечатаният контейнер гарантира пълно запазване на качествата на продукта в продължение на точно пет години. Единственото изискване през това време е съдът да не бъде излаган на екстремни температурни амплитуди или пряка слънчева светлина.

От датата на производство до последния ден на петата година химическият пакет от добавки остава напълно стабилен, а базовото масло не подлежи на окисление. Причината е елементарна – до херметически затвореното съдържание нямат достъп кислород, влага или прах. Дори продуктът да бъде сипан в двигателя броени дни преди изтичането на петата година, той ще изпълнява функциите си безупречно за пълния пробег до следващата смяна, без да прояви признаци на преждевременно стареене. Настъпи ли обаче крайният гаранционен срок, вътрешните съставки стават податливи на непредвидими химични реакции и производителите вече не поемат отговорност. Поради тази причина туба, престояла в магазина две, три или четири години, е напълно безопасна за употреба.

Коренно различна обаче е ситуацията в момента, в който смазочният флуид влезе в досег с вътрешността на двигателя. Термичното натоварване, картерните газове, горивният кондензат и микроскопичните сажди мигновено стартират необратим процес на разграждане. Външните защитни добавки започват постепенно да се изчерпват, вискозитетът спада, а рискът от натрупване на опасни отлагания нараства с всеки изминал километър. Пренебрегването на редовната смяна при тези условия неизбежно води до прегряване, ускорено износване на движещите се части и съкращаване на живота на силовия агрегат.

Периодът на съхранение в търговската опаковка и продължителността на работа вътре в картера са две напълно различни понятия, които не бива да се объркват. Качественото масло, сипано навреме преди петата си годишнина, осигурява максимална защита за целия пробег, предвиден от производителя. За дългия живот на двигателя стриктното спазване на интервалите за смяна е безкрайно по-важно от гоненето на възможно най-прясна дата на дъното на тубата.