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Кристиано Роналдо и годеницата му се радват на лукс и скъпи бижута

Кристиано Роналдо и годеницата му се радват на лукс и скъпи бижута

7 Август, 2026 10:31 1 260 9

  • кристиано роналдо-
  • джорджина родригес-
  • футбол-
  • бижута-
  • лукс-
  • почивка

Освен снимки от яхта в морето и кадри на огромен стек, те се похвалиха и с диамантени часовници и колекция от луксозни автомобили

Кристиано Роналдо и годеницата му се радват на лукс и скъпи бижута - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес скоро ще си кажат „да“. Но преди сватбата те си подариха почивка на Майорка. Освен снимки от яхта в морето и кадри на огромен стек, те се похвалиха и с диамантени часовници и колекция от луксозни автомобили.

Особено внимание привлече снимка на ръцете на двамата партньори, публикувана от 32-годишната моделка. Ръцете са украсени не само с годежни пръстени, но и с часовници. Според Лазар Цебар, собственик на бижутерия „Елиза“ в Цюрих, става въпрос за наистина ексклузивни бижута.

„От едната страна виждаме модел „Одемар Пиге Роял Оук“ (37 мм) от чисто злато, носен от Джорджина. От другата страна снимката показва модел „Патек Филип“ от бяло злато в много ексклузивна изработка с диаманти багет и пълна паважна инкрустация“, разкри експертът по скъпи бижута, според когото тези часовници имат обща стойност от най-малко 900 хиляди евро.

Няколко дни по-късно Кристиано Роналдо се похвали със съдържанието на гаража си. В най-новата си публикация в Инстаграм с надпис „Моите играчки“, той позира до колекция от луксозни автомобили.

Гаражът му е витрина на изключително редки суперавтомобили. Сред изложените скъпоценности са например „Ферари Дейтона СП3“, „Ферари Монца СП1“ и „Бугати Вейрон Гранд Спорт Витес“.

През последните седмици погледите на феновете все повече се насочват и към очакваната им сватба. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са двойка от 2016 г. и се сгодиха през август 2025 г.

Въпреки че точната дата и място на церемонията все още не са обявени, според няколко източника те трябва да сключат брак още през уикенда на 8 и 9 август.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко

    9 5 Отговор
    Бедни хора?!
    Нямат любов и щастие на които да се радват, и ги заместват с дрънкулки!

    10:34 07.08.2026

  • 2 Обичат се ,

    9 5 Отговор
    имат прекрасни деца , хармония , а и той е милиардер ! Защо не ?

    10:36 07.08.2026

  • 3 ко каза ко?

    7 5 Отговор
    Изкарал си ги е, да си ги харчи.

    Коментиран от #5

    10:41 07.08.2026

  • 4 Крайно време е,

    5 3 Отговор
    стига се е напъвал на терена,че има опасност да стане за смях.

    10:51 07.08.2026

  • 5 Валерката

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ко каза ко?":

    Изритал си ги е, ама сватбата е грешка. Феновете му, подобно тези на Дейвид Бекъм, са обратни и след хетеросватбата ще го намразят.

    10:53 07.08.2026

  • 6 евролиберал

    1 0 Отговор
    Ей туй е ку..а не кът нашти....

    11:05 07.08.2026

  • 7 скарлет

    3 1 Отговор
    на тези часовници не им ли мина модата в кой век живеят ⏳

    11:30 07.08.2026

  • 8 дядо дръмпир да ви нааамести по чешки!

    1 1 Отговор
    Едно време е било достатъчно да владееш добре пропорциите и да си търговец за да си богат.сега трябва да си се продал на дявола и даси поне дупетат или пък много известен ръкувал се с дявола ритнитопковец.иначе името Роналдо е доста силно и Дооктор роналдо 2-късметлията спи оттатък в хола и кара 13година човешка и над 80години котешки.но е пъргав като младия роналдо...

    11:48 07.08.2026

  • 9 Разбирачи

    1 1 Отговор
    женкъ мууу носи патек да фъф ръзбърачитиии!!!???

    14:31 07.08.2026

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