Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще подпишат споразумение за съвместна отбрана

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан ще подпишат днес споразумение за съвместна отбрана в опит да укрепят връзките си в областта на сигурността на фона на продължаващата война между Съединените щати и Иран, съобщават източници, цитирани от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

Според предоставената информация споразумението ще бъде подписано от турския преиздент Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и премиера на Пакистан Шехбаз Шариф на среща в Саудитска Арабия днес.

Източник, близък до саудитските военни и правителство, е заявил пред Франс прес при условие за анонимност, че подобен пакт е „обсъждан от дълго време, но последните развития в региона са ускорили подписването му“.

Ройтерс също съобщи днес, че двама източници от региона, пряко запознати с въпроса, са заявили, че трите страни ще подпишат споразумение за съвместна отбрана днес.

Снощи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президенство Бурханеттин Дуран потвърди, че Ердоган ще посети Саудитска Арабия днес, но не предостави допълнителна информация за дневния ред на срещите на турския президент.