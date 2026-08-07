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Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще подпишат споразумение за съвместна отбрана

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще подпишат споразумение за съвместна отбрана

7 Август, 2026 11:22 3 513 21

  • саудитска арабия-
  • отбрана-
  • турция-
  • пакистан-
  • реджеп ердоган

Подобен пакт е „обсъждан от дълго време, но последните развития в региона са ускорили подписването му“

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще подпишат споразумение за съвместна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан ще подпишат днес споразумение за съвместна отбрана в опит да укрепят връзките си в областта на сигурността на фона на продължаващата война между Съединените щати и Иран, съобщават източници, цитирани от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

Според предоставената информация споразумението ще бъде подписано от турския преиздент Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и премиера на Пакистан Шехбаз Шариф на среща в Саудитска Арабия днес.

Източник, близък до саудитските военни и правителство, е заявил пред Франс прес при условие за анонимност, че подобен пакт е „обсъждан от дълго време, но последните развития в региона са ускорили подписването му“.

Ройтерс също съобщи днес, че двама източници от региона, пряко запознати с въпроса, са заявили, че трите страни ще подпишат споразумение за съвместна отбрана днес.

Снощи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президенство Бурханеттин Дуран потвърди, че Ердоган ще посети Саудитска Арабия днес, но не предостави допълнителна информация за дневния ред на срещите на турския президент.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 даааа

    10 2 Отговор
    Ще направят мюсюлманско НАТО.

    11:26 07.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Лошо за нас.

    Коментиран от #21

    11:28 07.08.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    8 5 Отговор
    Добре да си помислят пижамите,този пакт е точно срещу тях...дето се правят на регионален лидер..и бомбят комшиите.

    Коментиран от #7

    11:31 07.08.2026

  • 5 Ганьо

    2 2 Отговор
    Няма лошо, нас другаря ни пазеше навремето, сега други ни пазят- мир да има...

    11:32 07.08.2026

  • 6 Логично

    6 5 Отговор
    Е , щом сащ и Израел са им наредили ...

    11:34 07.08.2026

  • 7 Шопо

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Иран бомбят американски бази, арабите са си виновни че са допуснали американски войници на своя територия.

    Коментиран от #8, #10, #20

    11:35 07.08.2026

  • 8 Кочо

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    България също има американски войници на своя територия.

    11:36 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кривоверен алкаш

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Там е работата че не бомбят само американски активи,имаше нападение на инсталация за преработка на морска вода и върху рафинерия,...да удрят САЩ нали са много открехнати...този пакт дано да ги освести малко,че имаше и за Турция няколко ракети...

    11:37 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Укротрола скоротечен рак да хване!

    5 3 Отговор
    Укротрола скоротечен рак да хване!

    Коментиран от #15

    11:40 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Светът се подготвя за тсв и пренареждане

    12:06 07.08.2026

  • 17 Требе някой

    6 2 Отговор
    Да убие ционизма до корен!

    12:34 07.08.2026

  • 18 Аааа

    0 2 Отговор
    Бомбят кучетата на САЩ но за да разбереш това трябва мозък за да видиш трябват очи затова им трябват нови кучета за да воюват вместо тях

    13:33 07.08.2026

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Ей това се казва Отбранителен Блок, Та то само тези три държави правят около 500 милиона народ ..и войска над 2 милиона ..дето се казва три държави а населението им като брой е колкото цяла Европа ... Като знам че пакистан имат и ядрено оръжие е то какво стана ..сега остава там да се включи Египет и Алжир и то стана отбранителен блок по голям и от НАТО и от всеки друг отбранителен блок който съществува ..поне като брой на населението на държавите им и войските им ...От към Оръжие не знам как точно стоят нещата , за Турция знам че са ок с военната техника, за Пакистан се говори че имат Ядрени Оръжия .. за другите не съм чул нищо но предполагам и те имат някакви оръжия .

    14:04 07.08.2026

  • 20 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Нали знаеш че да имаш Подкрепата на Сащ и на Техни Войници и Тахана Техника в държавата си Не е Минус а в Възможно Най добрия Вариант ..защото Никоя друга държава в Света Няма Такива Оръжия каквито имат Сащ ..Колкото и да не ви се Иска на Путинофилите ..Сащ е в Пъти по голяма сила от Русия ..и това е ясно и на всеки руснак дори и на Путин и на всеки нормален човек , Да не Говорим Че държавата Русия в Момента Съществува единствено и само Благодарение на Сащ и от части на Англия и Франция .. Иначе сега щеше да и казват Хитлерова Германия ! Историята и Фактите говорят сами по себе си ..вие си ги отричайте Колкото Искате ! А що се отнася до Конфликта между САЩ и Иран ..на Сащ въобще не им е целта да воюва или да Унищожава Иран идеята им е просто да Спрат Ирански Оръжия да отиват в Помощ на Русия , един вид Сащ просто се е заела със Отвличане на вниманието на Иранците и унищоването на колкото се може повече Ирански оръжия за да нямат в Излишък че да пращат на Русия ..това е идеята на Сащ ..Те Реално Не водят война с Иран просто принуждават Иран да си използва ракетите..и без това от 200 ракети най много 2-3 да паднат някъде ..а дето се казва и 5 да паднат на база 200 е перфектно за тях ..сега че ще пострада там някоя рафинерия или база..дето се казва за 3 дена после ще я възстановят ..въпроса е Иранските Ракети да не ходят за Русия ..а през това време Русия се окопава много здраво в Украйна..и много скоро Украински Балистични ракети ще падат насред Москва а и

    14:24 07.08.2026

  • 21 Абе не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вкарвайте още пакистанци да работят в Чистотата.

    16:23 07.08.2026