Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще подпишат споразумение за съвместна отбрана

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан ще подпишат днес споразумение за съвместна отбрана в опит да укрепят връзките си в областта на сигурността на фона на продължаващата война между Съединените щати и Иран, съобщават източници, цитирани от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.
Според предоставената информация споразумението ще бъде подписано от турския преиздент Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и премиера на Пакистан Шехбаз Шариф на среща в Саудитска Арабия днес.
Източник, близък до саудитските военни и правителство, е заявил пред Франс прес при условие за анонимност, че подобен пакт е „обсъждан от дълго време, но последните развития в региона са ускорили подписването му“.
Ройтерс също съобщи днес, че двама източници от региона, пряко запознати с въпроса, са заявили, че трите страни ще подпишат споразумение за съвместна отбрана днес.
Снощи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президенство Бурханеттин Дуран потвърди, че Ердоган ще посети Саудитска Арабия днес, но не предостави допълнителна информация за дневния ред на срещите на турския президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 даааа
11:26 07.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #21
11:28 07.08.2026
4 Кривоверен алкаш
Коментиран от #7
11:31 07.08.2026
5 Ганьо
11:32 07.08.2026
6 Логично
11:34 07.08.2026
7 Шопо
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Иран бомбят американски бази, арабите са си виновни че са допуснали американски войници на своя територия.
Коментиран от #8, #10, #20
11:35 07.08.2026
8 Кочо
До коментар #7 от "Шопо":България също има американски войници на своя територия.
11:36 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кривоверен алкаш
До коментар #7 от "Шопо":Там е работата че не бомбят само американски активи,имаше нападение на инсталация за преработка на морска вода и върху рафинерия,...да удрят САЩ нали са много открехнати...този пакт дано да ги освести малко,че имаше и за Турция няколко ракети...
11:37 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Укротрола скоротечен рак да хване!
Коментиран от #15
11:40 07.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Kaлпазанин
12:06 07.08.2026
17 Требе някой
12:34 07.08.2026
18 Аааа
13:33 07.08.2026
19 Факт
14:04 07.08.2026
20 Факт
До коментар #7 от "Шопо":Нали знаеш че да имаш Подкрепата на Сащ и на Техни Войници и Тахана Техника в държавата си Не е Минус а в Възможно Най добрия Вариант ..защото Никоя друга държава в Света Няма Такива Оръжия каквито имат Сащ ..Колкото и да не ви се Иска на Путинофилите ..Сащ е в Пъти по голяма сила от Русия ..и това е ясно и на всеки руснак дори и на Путин и на всеки нормален човек , Да не Говорим Че държавата Русия в Момента Съществува единствено и само Благодарение на Сащ и от части на Англия и Франция .. Иначе сега щеше да и казват Хитлерова Германия ! Историята и Фактите говорят сами по себе си ..вие си ги отричайте Колкото Искате ! А що се отнася до Конфликта между САЩ и Иран ..на Сащ въобще не им е целта да воюва или да Унищожава Иран идеята им е просто да Спрат Ирански Оръжия да отиват в Помощ на Русия , един вид Сащ просто се е заела със Отвличане на вниманието на Иранците и унищоването на колкото се може повече Ирански оръжия за да нямат в Излишък че да пращат на Русия ..това е идеята на Сащ ..Те Реално Не водят война с Иран просто принуждават Иран да си използва ракетите..и без това от 200 ракети най много 2-3 да паднат някъде ..а дето се казва и 5 да паднат на база 200 е перфектно за тях ..сега че ще пострада там някоя рафинерия или база..дето се казва за 3 дена после ще я възстановят ..въпроса е Иранските Ракети да не ходят за Русия ..а през това време Русия се окопава много здраво в Украйна..и много скоро Украински Балистични ракети ще падат насред Москва а и
14:24 07.08.2026
21 Абе не бе
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вкарвайте още пакистанци да работят в Чистотата.
16:23 07.08.2026