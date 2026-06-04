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Жозе Моуриньо подаде жалба в Европейския съд по правата на човека

Жозе Моуриньо подаде жалба в Европейския съд по правата на човека

4 Юни, 2026 19:48 1 445 9

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  • европейски съд

Причината е дисциплинарни санкции, които е получил, докато е бил треньор на турския клуб Фенербахче

Жозе Моуриньо подаде жалба в Европейския съд по правата на човека - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Жозе Моуриньо е подал жалба в Европейския съд по правата на човека заради дисциплинарни санкции, които е получил, докато е бил треньор на турския клуб Фенербахче, съобщава агенция Ройтерс.

Съдът в Страсбург е приел молбата на португалския треньор, се казва в съобщение на уебсайта му от 1 юни, и е поискал становище от турското правителство.

Моуриньо оспорва глоба от 600 000 турски лири (13 074,74 долара) плюс забрана за един мач, наложена от Турската футболна федерация (ТФФ) през ноември 2024 година. Централата го е наказала за неспортсменско поведение към феновете на съперника по време на мач и за последвали коментари в пресата, критикуващи съдийските решения.

В жалбата си Моуриньо твърди, че правото му на справедлив процес е било нарушено, тъй като дисциплинарните и арбитражните комисии на ТФФ не са независими от президента и борда на директорите на футболната федерация.

63-годишният специалист също така счита, че правото му на мотивирано обяснение е било нарушено, тъй като федерацията не го е уведомила за официалните мотиви за решението си. И той твърди, че наказанията са нарушили правото му на свобода на словото, наказвайки го за това, че е изразил мнението си за съдиите.

ЕСПЧ поиска от турските власти да разгледат въпроса дали футболните комисии са осигурили независим и безпристрастен трибунал и дали са взели предвид правото на Моуриньо на свобода на словото спрямо интересите на спортната федерация.

След като се раздели с Фенербахче след загубата им в плейофите на Шампионската лига през август, Моуриньо се присъедини към португалския гигант Бенфика, но е свързван със завръщане в Реал Мадрид.


Португалия
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