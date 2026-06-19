Фенербахче привлече голмайстора на Майорка

Фенербахче официално обяви привличането на голмайстора на Майорка Ведат Муричи. Новината беше потвърдена от пресслужбата на турския клуб, който финализира едно от най-значимите си летни попълнения.

32-годишният косовар пристига в Истанбул на 18 юни вечерта, където ще премине задължителните медицински прегледи и ще подпише договора си. Така Муричи се завръща във Фенербахче, за който вече игра в периода 2019–2020 г.

Миналият сезон нападателят направи впечатляващо представяне в Ла Лига, като реализира 23 гола в 37 мача. Това му осигури второто място в класацията на голмайсторите, веднага след звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

Муричи играе за Майорка от 2022 г., а преди това е носил екипите на Лацио, Ризеспор, Генчлербирлиги, Гиресунспор и албанския Теута. С трансфера си във Фенербахче той се очертава като ключова фигура в атаката на отбора за предстоящия сезон.

Vedat Muriqi İstanbul’da. 💛💙



Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.



🔗 https://t.co/iKYHuRm8m2 pic.twitter.com/zR5pEuCP26 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026