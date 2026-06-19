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Фенербахче привлече голмайстора на Майорка

Фенербахче привлече голмайстора на Майорка

19 Юни, 2026 06:45 366 0

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Новината беше потвърдена от пресслужбата на турския клуб, който финализира едно от най-значимите си летни попълнения

Фенербахче привлече голмайстора на Майорка - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Фенербахче официално обяви привличането на голмайстора на Майорка Ведат Муричи. Новината беше потвърдена от пресслужбата на турския клуб, който финализира едно от най-значимите си летни попълнения.

32-годишният косовар пристига в Истанбул на 18 юни вечерта, където ще премине задължителните медицински прегледи и ще подпише договора си. Така Муричи се завръща във Фенербахче, за който вече игра в периода 2019–2020 г.

Миналият сезон нападателят направи впечатляващо представяне в Ла Лига, като реализира 23 гола в 37 мача. Това му осигури второто място в класацията на голмайсторите, веднага след звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

Муричи играе за Майорка от 2022 г., а преди това е носил екипите на Лацио, Ризеспор, Генчлербирлиги, Гиресунспор и албанския Теута. С трансфера си във Фенербахче той се очертава като ключова фигура в атаката на отбора за предстоящия сезон.


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