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Шеф в Байерн Мюнхен: Оферта за Олисе? Флорентино Перес може да си спести труда

Шеф в Байерн Мюнхен: Оферта за Олисе? Флорентино Перес може да си спести труда

8 Юни, 2026 06:15 618 0

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  • херберт хайнер-
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  • флорентино перес-
  • реал мадрид

Майкъл Олисе е играч на Байерн и е с дългосрочен договор

Шеф в Байерн Мюнхен: Оферта за Олисе? Флорентино Перес може да си спести труда - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер беше категоричен, че звездата на отбора Майкъл Олисе не се продава. В последните дни се появиха информации, че ако Флорентино Перес спечели изборите в Реал Мадрид, ще изпрати оферта на стойност 150 млн. евро за френското крило.

"Майкъл Олисе е играч на Байерн и е с дългосрочен договор. Ние не сме клуб, който продава играчи. Ако Флорентино Перес иска да ни изпрати оферта, което досега не се е случило, може да си спести труда", заяви Хайнер пред "Билд".

Днес Хайнер беше на посещение във фен клуб на германския шампион. Там той е бил запитан дали има вероятност Олисе да бъде продаден, като шефът на баварците спокойно е отговорил, че "разбира се, че не се продава", за 150 млн. евро или повече.

Майкъл Олисе има договор с баварците до лятото на 2029 година, а в него няма откупна клауза.

През миналия сезон французинът вкара 22 гола и направи 31 асистенции в 52 мача за германския шампион.


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