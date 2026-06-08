Шеф в Байерн Мюнхен: Оферта за Олисе? Флорентино Перес може да си спести труда

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер беше категоричен, че звездата на отбора Майкъл Олисе не се продава. В последните дни се появиха информации, че ако Флорентино Перес спечели изборите в Реал Мадрид, ще изпрати оферта на стойност 150 млн. евро за френското крило.
Herbert Hainer: "Michael Olise is a player of FC Bayern München, and he is under a long-term contract. We are not a selling club. If Florentino Pérez wants to send us a bid - which has not happened so far - he can save himself the trouble." [@JBerner97, @BILD] pic.twitter.com/x0zXSRjICm— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2026
"Майкъл Олисе е играч на Байерн и е с дългосрочен договор. Ние не сме клуб, който продава играчи. Ако Флорентино Перес иска да ни изпрати оферта, което досега не се е случило, може да си спести труда", заяви Хайнер пред "Билд".
Днес Хайнер беше на посещение във фен клуб на германския шампион. Там той е бил запитан дали има вероятност Олисе да бъде продаден, като шефът на баварците спокойно е отговорил, че "разбира се, че не се продава", за 150 млн. евро или повече.
During a fan club visit today, president Herbert Hainer was asked about the rumoured Real Madrid bid for Michael Olise. Hainer spoke calmly and said that Olise is "of course not for sale" – not even for €150m or more [via @mz_de] pic.twitter.com/P9TSwhKzYy— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2026
Майкъл Олисе има договор с баварците до лятото на 2029 година, а в него няма откупна клауза.
През миналия сезон французинът вкара 22 гола и направи 31 асистенции в 52 мача за германския шампион.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА