Шеф в Байерн Мюнхен: Оферта за Олисе? Флорентино Перес може да си спести труда

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер беше категоричен, че звездата на отбора Майкъл Олисе не се продава. В последните дни се появиха информации, че ако Флорентино Перес спечели изборите в Реал Мадрид, ще изпрати оферта на стойност 150 млн. евро за френското крило.

Herbert Hainer: "Michael Olise is a player of FC Bayern München, and he is under a long-term contract. We are not a selling club. If Florentino Pérez wants to send us a bid - which has not happened so far - he can save himself the trouble." [@JBerner97, @BILD] pic.twitter.com/x0zXSRjICm