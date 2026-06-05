Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол иска да играе за Реал Мадрид

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол иска да играе за Реал Мадрид

5 Юни, 2026 08:30 517 0

  • йошко гвардиол-
  • трансфер-
  • реал мадрид-
  • манчестър сити

Проблемът е, че "гражданите" нямат намерение да продават 24-годишния футболист

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол иска да играе за Реал Мадрид - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол иска да играе за Реал Мадрид. В четвъртък стана ясно, че от испанският гранд са хвърлили око на хърватина.

Според съобщенията, посредници са се обърнали към Мадрид, за да подпишат със защитника на Манчестър Сити, а испанският клуб е нетърпелив да го направи.

Проблемът е, че Манчестър Сити няма намерение да продава 24-годишния футболист.

Реал Мадрид е готов да плати трансферна сума, но не възнамерява да плаща твърде много. Гвардиол беше придобит от Лайпциг за 90 милиона евро през 2023 г., а договорът му изтича през 2028 г., така че цената не би трябвало да е толкова висока. Желанието на играча да се присъедини към Лос Бланкос също може да понижи цената, особено след напускането на мениджъра Пеп Гуардиола от Сити.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове