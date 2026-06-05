Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол иска да играе за Реал Мадрид. В четвъртък стана ясно, че от испанският гранд са хвърлили око на хърватина.



Според съобщенията, посредници са се обърнали към Мадрид, за да подпишат със защитника на Манчестър Сити, а испанският клуб е нетърпелив да го направи.

Проблемът е, че Манчестър Сити няма намерение да продава 24-годишния футболист.



Реал Мадрид е готов да плати трансферна сума, но не възнамерява да плаща твърде много. Гвардиол беше придобит от Лайпциг за 90 милиона евро през 2023 г., а договорът му изтича през 2028 г., така че цената не би трябвало да е толкова висока. Желанието на играча да се присъедини към Лос Бланкос също може да понижи цената, особено след напускането на мениджъра Пеп Гуардиола от Сити.