Арда обяви дата за първата си предсезонна тренировка

Отборът на Арда Кърджали ще стартира своята лятна подготовка на 15 юни.
Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с клуба, ще преминат задължителните медицински прегледи.
Наставникът на тима и спортният директор Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в отбора.
Часът на първото занимание ще бъде обявен допълнително.
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16:26 05.06.2026