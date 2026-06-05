Арда обяви дата за първата си предсезонна тренировка

Отборът на Арда Кърджали ще стартира своята лятна подготовка на 15 юни.

Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с клуба, ще преминат задължителните медицински прегледи.

Наставникът на тима и спортният директор Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в отбора.

Часът на първото занимание ще бъде обявен допълнително.