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Арда обяви дата за първата си предсезонна тренировка

Арда обяви дата за първата си предсезонна тренировка

5 Юни, 2026 16:23 302 1

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  • футбол-
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Играчите на Александър Тунчев ще преминат задължителни медицински прегледи

Арда обяви дата за първата си предсезонна тренировка - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Арда Кърджали ще стартира своята лятна подготовка на 15 юни.

Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с клуба, ще преминат задължителните медицински прегледи.

Наставникът на тима и спортният директор Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в отбора.

Часът на първото занимание ще бъде обявен допълнително.


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  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Онаа "Арда" с червената лента на целофанчето беше убава, помним у казармата беше некъв хит.

    16:26 05.06.2026

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