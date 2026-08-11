Локо София представи нигериец, който има рожден ден днес

Локомотив София, който все още няма победа в efbet Лига през този сезон, представи нов играч. Става дума за крайния бранител Дейвид Огага. Любопитното е, че днес той празнува своя 24-и рожден ден.
Ето какво написаха от "Надежда":
Локомотив привлече Дейвид Огага!
Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив! Нигериецът играе като краен бранител, а днес празнува и своя 24-ти рожден ден!
Клубът вече започна процедурата по издаването на работната му виза и се надява да може да разчита на него след паузата за националните отбори!
Всички в клуба поздравяваме Дейвид за празника и му пожелаваме много здраве, късмет и успехи с Локомотив!".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдее...
Българското първенство - като френското!
Бой на негри в тъмна нощ!
Коментиран от #4
21:34 11.08.2026
2 влао
21:44 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бабатунде
До коментар #1 от "Айдее...":Каква марка е Локо Сф, Микренска Фортуна и Лудогорско пиле!? Играе който може и ако може без пари, евентуално. За ОТБОРА НА НАРОДА тихо и ниско долу! Над 100 години ПОДКРЕПА! Другото е МАЧКАНЕ на НАРОДА. Но не им се получава!
21:54 11.08.2026
5 който има рожден ден днес
21:56 11.08.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
ЧЕ НА ДЪРТИ ГОДИНИ
СЕ ИЗТЪКВА ЧЕ ЛИЦЕТО
ИМА РОЖДЕН ДЕН...
ТОВА ЗВУЧИ КАТО...
УТРЕ ИДВА ДЯДО КОЛЕДА😀
22:43 11.08.2026
7 Сега му
23:49 11.08.2026
8 РЕалисто
01:06 12.08.2026