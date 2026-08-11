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Локо София представи нигериец, който има рожден ден днес

Локо София представи нигериец, който има рожден ден днес

11 Август, 2026 21:31 704 8

  • локомотив софия-
  • футбол-
  • дейвид огага

Става дума за крайния бранител Дейвид Огага

Локо София представи нигериец, който има рожден ден днес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив София, който все още няма победа в efbet Лига през този сезон, представи нов играч. Става дума за крайния бранител Дейвид Огага. Любопитното е, че днес той празнува своя 24-и рожден ден.

Ето какво написаха от "Надежда":

Локомотив привлече Дейвид Огага!

Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив! Нигериецът играе като краен бранител, а днес празнува и своя 24-ти рожден ден!

Клубът вече започна процедурата по издаването на работната му виза и се надява да може да разчита на него след паузата за националните отбори!

Всички в клуба поздравяваме Дейвид за празника и му пожелаваме много здраве, късмет и успехи с Локомотив!".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдее...

    7 1 Отговор
    И Локо поцърне като "отбора на народа"!
    Българското първенство - като френското!
    Бой на негри в тъмна нощ!

    Коментиран от #4

    21:34 11.08.2026

  • 2 влао

    1 0 Отговор
    42 г може

    21:44 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бабатунде

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Айдее...":

    Каква марка е Локо Сф, Микренска Фортуна и Лудогорско пиле!? Играе който може и ако може без пари, евентуално. За ОТБОРА НА НАРОДА тихо и ниско долу! Над 100 години ПОДКРЕПА! Другото е МАЧКАНЕ на НАРОДА. Но не им се получава!

    21:54 11.08.2026

  • 5 който има рожден ден днес

    1 0 Отговор
    пав амче зарадвай го човечеца

    21:56 11.08.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АМА ВИНАГИ Е МАЙТАП
    ЧЕ НА ДЪРТИ ГОДИНИ
    СЕ ИЗТЪКВА ЧЕ ЛИЦЕТО
    ИМА РОЖДЕН ДЕН...
    ТОВА ЗВУЧИ КАТО...
    УТРЕ ИДВА ДЯДО КОЛЕДА😀

    22:43 11.08.2026

  • 7 Сега му

    0 0 Отговор
    Подарете две бели жени, това ще го зарадва най-много. Той за това е дошъл 😂

    23:49 11.08.2026

  • 8 РЕалисто

    1 0 Отговор
    на 42 ли става ?

    01:06 12.08.2026

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