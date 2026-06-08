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Александър Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си

Александър Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си

8 Юни, 2026 07:00 717 3

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  • спорт-
  • ролан гарос

Наистина бих искал да благодаря на публиката

Александър Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Александър Зверев определи спечелването на титлата от “Ролан Гарос” за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в пет сета италианеца Флавио Коболи. Това бе първа титла за 29-годишния германец от турнирите от Големия шлем. Той триумфира с титла номер 25 в своята кариера на сингъл.

"Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях един от най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая е щастлив край, след като загубих финал тук преди две години.

Само преди четири години лежах в ъгъла на този корт със седем скъсани връзки и две фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампите", каза Зверев.


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    Браво!
    Бъди здрав!

    07:20 08.06.2026

  • 3 руснаци

    1 0 Отговор
    мъже и жени..триумфираха в РОЛАН ГАРОС! но разбира се за Зверев пише бил той германец..., все едно сигани в европа ги наричат българи, защото имали български паспорт..но толкаво са българи колкото китайци..

    07:37 08.06.2026

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