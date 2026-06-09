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Испанският национален отбор в тревога: Микел Оярсабал с контузия преди Световното

Испанският национален отбор в тревога: Микел Оярсабал с контузия преди Световното

9 Юни, 2026 15:24 344 2

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Младата звезда на Реал Сосиедад напуска терена преждевременно след неприятен инцидент

Испанският национален отбор в тревога: Микел Оярсабал с контузия преди Световното - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският национален отбор по футбол е изправен пред неочаквано предизвикателство, след като талантливият нападател на Реал Сосиедад, Микел Оярсабал, получи травма по време на приятелския мач срещу Перу, завършил с победа 3:1 за „Ла Роха“. Само на 20 години, Оярсабал вече се утвърди като ключова фигура в състава, но сега неговото участие на предстоящото Световно първенство е под въпрос.

Всичко се случи през първата част на двубоя, когато Оярсабал се включи в ожесточена битка за висока топка с един от защитниците на Перу. За съжаление, приземяването му бе неуспешно и доведе до болезнена контузия, която моментално разтревожи треньорския щаб и съотборниците му. Без да се поемат излишни рискове, селекционерът реши да го замени още преди почивката.

В момента Оярсабал очаква серия от обстойни медицински изследвания, които ще дадат по-ясна представа за сериозността на травмата. Ако проблемът се окаже по-тежък, младият нападател може да пропусне началото на най-големия футболен форум в света – истински удар за амбициите на Испания.

През изминалия сезон Микел Оярсабал впечатли футболната общественост с 18 попадения и 4 асистенции в 40 срещи за Реал Сосиедад. Тези резултати го превърнаха в един от най-обещаващите млади играчи на испанската сцена и надежда за националния тим.


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  • 1 Герак Митко

    1 0 Отговор
    Ами те нямат други футболисти. Да се прибират в Испания.

    15:28 09.06.2026

  • 2 Читател

    2 0 Отговор
    Дано се оправи бързо.Ла фурия роха

    15:29 09.06.2026

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