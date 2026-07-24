Пътна обстановка у нас: Трафик, АПИ и МВР сводка

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но трафикът по основните направления остава изключително интензивен поради пиковия летен сезон.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че днес в следобедните часове ще бъде въведено ограничение за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле, за да се облекчи колоната от леки автомобили.

Допълнително, днес е последният ден от временната организация между 43-и и 47-и км на АМ „Хемус“ в посока София, където поради почистване на крайпътна растителност поетапно се затваря изпреварващата лента. Движението по път I-1 Симитли – Кресна при км 380 вече е възстановено двупосочно, след като вчера бе временно затруднено от пътнотранспортно произшествие.

Трафик по границите

Натоварено е преминаването през граничните пунктове на страната в посока съседните държави. Традиционно интензивен е трафикът на изход за леки автомобили по границата с Гърция на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“, както и на границата с Турция при ГКПП „Капитан Андреево“ (източник: mvr.bg). Шофьорите се съветват да използват и алтернативните по-малки пунктове, за да избегнат дългото чакане в пиковите часове.

Сводка на МВР и Пожарната: Катастрофи и инциденти

По официални данни от ежедневния бюлетин на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (източник: mvr.bg/press и mvr.bg/gdpbzn), оперативната обстановка през изминалото денонощие остава динамична:

Тежки катастрофи : През изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани десетки пътни инциденти. В столицата СДВР отчита 25 леки и 3 тежки ПТП с 1 загинал и 4 ранени. Общо за денонощието в страната има над 15 ранени граждани . От МВР отчитат ръст на тежките инциденти спрямо същия период на миналата година.

: През изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани десетки пътни инциденти. В столицата СДВР отчита 25 леки и 3 тежки ПТП с 1 загинал и 4 ранени. Общо за денонощието в страната има над . От МВР отчитат ръст на тежките инциденти спрямо същия период на миналата година. Пожари в страната: Огнеборците са реагирали на над 200 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 97 пожара, като повечето са без преки материални щети (в сухи треви и отпадъци). При пожарите през последното денонощие има двама пострадали души, на които е оказана спешна медицинска помощ.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба информира, че към 6:55 ч. сутринта условията за планински туризъм са добри. Времето в сутрешните часове е предимно слънчево и ясно, с умерен вятър по високите била. Температурите във високите части варират между 10 и 16 градуса. ПСС обаче предупреждава, че в следобедните часове времето в Югозападна България и високите масиви ще бъде динамично, като се очакват локални превалявания и гръмотевични бури. Туристите се съветват да планират преходите си рано и да слязат в ниските части преди обяд.