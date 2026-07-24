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Теодор Иванов: Реваншът ще е на живот и смърт

Теодор Иванов: Реваншът ще е на живот и смърт

24 Юли, 2026 07:00 712 3

  • теодор иванов-
  • цска-
  • футбол-
  • карабах-
  • лига европа

Доволен съм от играта на отбора, показахме характер, тук времето е тежко

Теодор Иванов: Реваншът ще е на живот и смърт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов говори пред медиите след равенството 0:0 с Карабах в азербайджанската столица Баку. Според него характера, който са показали той и съотборниците му, е в основата на добрия резултат, който дава големи шансове за продължаване в Лига Европа.

„Доволен съм от играта на отбора, показахме характер, тук времето е тежко. Карабах е силен противник. Реваншът ще е на живот и смърт. Който победи – продължава.

Техните офанзивни футболисти са доста… нямат таран или нещо такова. Всички са резки и бързи. Много съм учуден от лявото крило, което влезе, много добър и рязък футболист“, заяви той.

Иванов коментира и партньорството си в центъра на отбраната с Жан-Филип Гбамен.

„Доста добре, втори мач ни е заедно, комуникацията ни се получава. Той е играл на доста високо ниво, има повече опит от мен и ми помага.

Баща ми, още като бях малък, ме съветваше. Той сега е треньор. Взимам от него характер – да съм концентриран и да се боря“, каза защитникът е отправи послание към феновете.

„Със сигурност, надявам се, аз съм убеден, че ще дойдат на реванша и ще ни подкрепят. Ще опитаме да ги зарадваме“, завърши Теодор Иванов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Славия

    0 2 Отговор
    Направихте равен със късмет но на реванша нищо не се знае .

    07:08 24.07.2026

  • 2 Граф Шахински

    1 1 Отговор
    Чак на живот и смърт!!!

    Коментиран от #3

    07:15 24.07.2026

  • 3 Точно така!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Шахински":

    Ако не спечелят очакваме Теодор да сложи край на живота си! Ако държи на думата си и е мъжкар!🤥

    07:40 24.07.2026

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