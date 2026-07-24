Теодор Иванов: Реваншът ще е на живот и смърт

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов говори пред медиите след равенството 0:0 с Карабах в азербайджанската столица Баку. Според него характера, който са показали той и съотборниците му, е в основата на добрия резултат, който дава големи шансове за продължаване в Лига Европа.

„Доволен съм от играта на отбора, показахме характер, тук времето е тежко. Карабах е силен противник. Реваншът ще е на живот и смърт. Който победи – продължава.

Техните офанзивни футболисти са доста… нямат таран или нещо такова. Всички са резки и бързи. Много съм учуден от лявото крило, което влезе, много добър и рязък футболист“, заяви той.

Иванов коментира и партньорството си в центъра на отбраната с Жан-Филип Гбамен.

„Доста добре, втори мач ни е заедно, комуникацията ни се получава. Той е играл на доста високо ниво, има повече опит от мен и ми помага.

Баща ми, още като бях малък, ме съветваше. Той сега е треньор. Взимам от него характер – да съм концентриран и да се боря“, каза защитникът е отправи послание към феновете.

„Със сигурност, надявам се, аз съм убеден, че ще дойдат на реванша и ще ни подкрепят. Ще опитаме да ги зарадваме“, завърши Теодор Иванов.