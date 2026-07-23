Апоел Тел Авив срази Лудогорец в Мишколц

Футболната вечер в унгарския град Мишколц донесе разочарование за Лудогорец, след като българският тим отстъпи с 0:2 на Апоел Тел Авив в първия сблъсък от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелският отбор демонстрира класа и хладнокръвие, като си осигури комфортна преднина преди решителния реванш в Разград.

Още в началото на срещата атмосферата на стадиона се нажежи – буквално и преносно. Феновете на Апоел запалиха димки, които обвиха терена в гъста мъгла и наложиха кратко прекъсване на мача. След подновяването на играта, Лудогорец опита да наложи своя ритъм, но израелската защита бе непробиваема.

Най-яркият шанс за разградчани дойде в 25-ата минута, когато Агибу Камара получи прецизен пас и стреля опасно, но стражът на Апоел – Асаф Цур, показа отличен рефлекс и запази мрежата си суха.

Точно преди почивката, в 45-ата минута, Омри Алтман изненада българската отбрана. След отлично центриране, той се извиси над всички и с мощен удар с глава откри резултата – 1:0 за Апоел.

Този гол даде криле на израелския тим, който през втората част продължи да контролира събитията на терена.

В самия край на двубоя, когато Лудогорец търсеше изравняване, израелците нанесоха втори удар. В 89-ата минута, след разбъркване в наказателното поле, Шико се оказа на точното място и с прецизен шут прати топката в долния десен ъгъл – 2:0 за Апоел.

След тази категорична победа, Апоел Тел Авив е съвсем близо до следващия кръг.

Реваншът в Разград е идната седмица.