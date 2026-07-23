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Апоел Тел Авив срази Лудогорец в Мишколц

Апоел Тел Авив срази Лудогорец в Мишколц

23 Юли, 2026 23:37 779 4

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  • разград

Израелците с убедителна победа в Лигата на конференциите

Апоел Тел Авив срази Лудогорец в Мишколц - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната вечер в унгарския град Мишколц донесе разочарование за Лудогорец, след като българският тим отстъпи с 0:2 на Апоел Тел Авив в първия сблъсък от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелският отбор демонстрира класа и хладнокръвие, като си осигури комфортна преднина преди решителния реванш в Разград.

Още в началото на срещата атмосферата на стадиона се нажежи – буквално и преносно. Феновете на Апоел запалиха димки, които обвиха терена в гъста мъгла и наложиха кратко прекъсване на мача. След подновяването на играта, Лудогорец опита да наложи своя ритъм, но израелската защита бе непробиваема.

Най-яркият шанс за разградчани дойде в 25-ата минута, когато Агибу Камара получи прецизен пас и стреля опасно, но стражът на Апоел – Асаф Цур, показа отличен рефлекс и запази мрежата си суха.

Точно преди почивката, в 45-ата минута, Омри Алтман изненада българската отбрана. След отлично центриране, той се извиси над всички и с мощен удар с глава откри резултата – 1:0 за Апоел.

Този гол даде криле на израелския тим, който през втората част продължи да контролира събитията на терена.

В самия край на двубоя, когато Лудогорец търсеше изравняване, израелците нанесоха втори удар. В 89-ата минута, след разбъркване в наказателното поле, Шико се оказа на точното място и с прецизен шут прати топката в долния десен ъгъл – 2:0 за Апоел.

След тази категорична победа, Апоел Тел Авив е съвсем близо до следващия кръг.

Реваншът в Разград е идната седмица.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 0 Отговор
    Не са като предни години. Ако отпаднат ще се концентрират само на първенството, но едва ли ще са на предното ниво.
    Неочаквано Лудогорец са най-зле от нашите отбори, макар и за другите нищо да не е ясно. И 4-ите ни отбора са вкарали общо 1 гол.

    23:39 23.07.2026

  • 2 Интересно

    7 1 Отговор
    Абе евреите що не си играят в израел

    23:45 23.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В Мишколц нашите играха като 🐭🐭

    23:57 23.07.2026

  • 4 Смешник

    3 0 Отговор
    Апоел Тел Авив срази Лайногорец

    00:21 24.07.2026

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