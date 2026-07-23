Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Малайзия на прага на сензационно завръщане във Формула 1: Гран При може да се проведе по спешност заради напрежението в Близкия изток

Малайзия на прага на сензационно завръщане във Формула 1: Гран При може да се проведе по спешност заради напрежението в Близкия изток

23 Юли, 2026 22:23 363 0

  • писта-
  • сепанг-
  • малайзия-
  • формула 1-
  • конфликт-
  • сащ-
  • иран-
  • близкия изток-
  • бахрейн-
  • саудитска арабия

Формула 1 търси алтернативи: Сепанг отново под светлините на прожекторите

Малайзия на прага на сензационно завръщане във Формула 1: Гран При може да се проведе по спешност заради напрежението в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пистата „Сепанг“ в Малайзия може да се завърне неочаквано в календара на Формула 1 още тази година. Причината? Ескалиращият конфликт между САЩ и Иран поставя под въпрос провеждането на ключови състезания в Близкия изток, което принуждава ръководството на шампионата да търси спешни алтернативи.

След като напрежението между САЩ и Иран доведе до отлагане на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, Формула 1 бе принудена да редуцира броя на състезанията от 24 на 22. Сега обаче, ако ситуацията в региона не се стабилизира, под въпрос са и последните две надпревари за сезона – в Катар (29 ноември) и Абу Даби (6 декември). Организаторите вече активно проучват резервни варианти, за да гарантират завършек на шампионата.

В случай че състезанията в Близкия изток отпаднат, Малайзия се очертава като топ избор за домакин на извънредно Гран При. Турция също е сред обсъжданите опции, но „Сепанг“ има предимството на доказан опит – трасето бе част от Формула 1 между 1999 и 2017 година. Въпреки че финансови затруднения извадиха Малайзия от календара преди няколко години, сега страната е готова да се завърне на голямата сцена.

Времето притиска ръководството на Формула 1 – до края на август шампионатът е в лятна пауза след Гран При на Унгария, а евентуалното състезание в Малайзия може да бъде вместено през октомври, между стартовете в Азербайджан и Сингапур. Организаторите настояват за бързо решение, за да могат отборите и феновете да се подготвят за евентуалната промяна.

Португалската писта „Портимао“ остава резервен вариант за последния старт на сезона, ако Абу Даби не успее да приеме финала на 6 декември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове