Малайзия на прага на сензационно завръщане във Формула 1: Гран При може да се проведе по спешност заради напрежението в Близкия изток

Пистата „Сепанг“ в Малайзия може да се завърне неочаквано в календара на Формула 1 още тази година. Причината? Ескалиращият конфликт между САЩ и Иран поставя под въпрос провеждането на ключови състезания в Близкия изток, което принуждава ръководството на шампионата да търси спешни алтернативи.

След като напрежението между САЩ и Иран доведе до отлагане на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, Формула 1 бе принудена да редуцира броя на състезанията от 24 на 22. Сега обаче, ако ситуацията в региона не се стабилизира, под въпрос са и последните две надпревари за сезона – в Катар (29 ноември) и Абу Даби (6 декември). Организаторите вече активно проучват резервни варианти, за да гарантират завършек на шампионата.

В случай че състезанията в Близкия изток отпаднат, Малайзия се очертава като топ избор за домакин на извънредно Гран При. Турция също е сред обсъжданите опции, но „Сепанг“ има предимството на доказан опит – трасето бе част от Формула 1 между 1999 и 2017 година. Въпреки че финансови затруднения извадиха Малайзия от календара преди няколко години, сега страната е готова да се завърне на голямата сцена.

Времето притиска ръководството на Формула 1 – до края на август шампионатът е в лятна пауза след Гран При на Унгария, а евентуалното състезание в Малайзия може да бъде вместено през октомври, между стартовете в Азербайджан и Сингапур. Организаторите настояват за бързо решение, за да могат отборите и феновете да се подготвят за евентуалната промяна.

Португалската писта „Портимао“ остава резервен вариант за последния старт на сезона, ако Абу Даби не успее да приеме финала на 6 декември.