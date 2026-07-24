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Стефано Сенси: Трябва да се подготвим по най-добрия начин сега за следващия мач

Стефано Сенси: Трябва да се подготвим по най-добрия начин сега за следващия мач

24 Юли, 2026 06:45 551 0

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  • стефано сенси-
  • футбол

Хубаво представяне имахме като отбор, играхме много добре, не беше лесно, защото те са много силен отбор

Стефано Сенси: Трябва да се подготвим по най-добрия начин сега за следващия мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси коментира равенството 0:0 с Карабах в среща от втория предварителен кръг на Лига Европа.

"Хубаво представяне имахме като отбор, играхме много добре, не беше лесно, защото те са много силен отбор. Трябва бързо да се възстановим, защото имаме мач с Ботев Пловдив в първенството и е нужно да се подготвим по най-добрия начин", заяви той.

Трябва да сме уверени в себе си, защото сме добър отбор с много добри играчи. Заслужихме си равенството. Футболът си е футбол, а топката е еднаква за всички отбори. Най-важно е дисциплината и поведението, което показваме на терена. Винаги е хубаво нещо, когато феновете са зад гърба ни, защото те ни подкрепят много. Трябва да се подготвим по най-добрия начин сега за следващия мач, а за реванша да сме готови за битка", добави футболистът на ЦСКА.

"Харесва ми много България, харесва ми нивото на професионализма в клуба. Всичко ни е осигурено в клуба, за нас остава просто да играем и да покажем най-доброто от себе си", завърши Стефано Сенси.


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